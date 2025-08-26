Mới đây, khi nhiều người thắc mắc và bàn tán về tuổi thật, Khởi My lên tiếng đính chính cô sinh năm 1989.

Mới đây, Khởi My chia sẻ cảm giác hoang mang vì chuẩn bị bước sang tuổi 40. Nữ ca sĩ cũng nói thêm cô sinh năm 1989, tuổi Kỷ Tỵ. Tuy nhiên, dưới bài viết của cô, nhiều khán giả thắc mắc Khởi My sinh năm 1989 hay 1990. Lâu nay, một số trang thông tin để nữ ca sĩ sinh năm 1990.

Khởi My lên tiếng đính chính về năm sinh. Ảnh: FBNV.

Sau đó, Khởi My giải thích: "Tôi sinh năm 1989, trên giấy tờ là 1990. Tôi có livestream chỉnh lại mấy lần mà anh em quên hoài, rầu ghê". Khởi My sinh vào 2/1 nên có thể nữ ca sĩ sinh năm 1990 theo dương lịch, còn âm lịch là 1989.

Những năm gần đây, Khởi My rất im ắng. Cô thỉnh thoảng đi diễn và livestream giao lưu với người hâm mộ. Các dự án âm nhạc được cô tung ra bất ngờ, không hề quảng bá.

Tháng 3, Khởi My bất ngờ tung ra ca khúc Ngại. Nữ ca sĩ không có bất cứ thông báo nào trước đó về sản phẩm này. Ngày ra bài hát, Khởi My cũng chỉ đăng link lên trang cá nhân, còn fanpage hơn 10 triệu lượt theo dõi đã im lìm từ tháng 12/2024 đến thời điểm đó. Ngay cả người hâm mộ cũng ngạc nhiên khi bất ngờ vào YouTube rồi thấy bài hát mới của nữ ca sĩ xuất hiện. Vì thế Ngại đạt lượt xem khiêm tốn và hiệu ứng bài hát trên mạng xã hội cũng không bùng nổ.

Giữa năm 2023, Khởi My tham gia The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ với mascot Cừu Bông. Sau lần hiếm hoi xuất hiện trên chương trình lớn sau nhiều năm vắng bóng đó, Khởi My lại trở về cuộc sống tĩnh lặng, khép kín, khác hẳn những ngôi sao giải trí khác.