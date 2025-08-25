Son Ye Jin bị chỉ trích

Lee Byung Hun tiết lộ Son Ye Jin không trả lời diễn viên nhí trong quá trình quay phim mới "No Other Choice". Thông tin này gây tranh cãi.

Nam diễn viên Lee Byung Hun đã có nhận xét về Son Ye Jin trong buổi họp báo bộ phim mới của họ No Other Choice. Nhưng lời chia sẻ của Lee Byung Hun gây tranh cãi khiến mẹ của một diễn viên nhí đã lên tiếng làm rõ.

Cụ thể, tại buổi họp báo ra mắt phim vào 19/8, Son Ye Jin đã chia sẻ về sự trở lại sau khi sinh con: "Việc trở thành một người mẹ ngoài đời thực thực sự giúp tôi thể hiện nhân vật này tốt hơn". Lee Byung Hun nói: "Đó không hẳn là những gì tôi thấy trên phim trường".

Son Ye Jin bất ngờ vướng tranh cãi sau chia sẻ của Lee Byung Hun. Ảnh: Segye.

Anh kể thêm: "Nữ diễn viên nhí đóng vai con gái tôi đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi và tôi cứ trả lời mãi cho đến khi máy quay bất ngờ chạy. Nhưng Son Ye Jin chưa bao giờ trả lời em ấy. Vậy nên tôi hỏi cô ấy (ý chỉ Son Ye Jin): 'Thỉnh thoảng em không trả lời được à?' và cô ấy nói: 'Tiền bối, anh lo hộ em nhé'. Tuy nhiên, nghe lời chia sẻ của em ấy hôm nay, tôi nhận ra cô ấy có cách quan tâm theo cách riêng của mình". Những lời chia sẻ của Lee Byung Hun khiến cả sự kiện bật cười.

Son Ye Jin sau đó bối rối giải thích: "Nữ diễn viên nhí rất tò mò và có rất nhiều câu hỏi, nhưng vì tôi có nhiều câu thoại đầy cảm xúc, phải tuân theo chỉ dẫn chi tiết của đạo diễn nên tôi cần tập trung".

Ngay sau đó, chia sẻ trên gây tranh cãi. Nhiều khán giả chỉ trích Son Ye Jin giả tạo hoặc bất lịch sự với diễn viên nhí. Khi những bình luận ác ý ngày càng nhiều, mẹ của nữ diễn viên nhí Choi So Yul đã lên tiếng bảo vệ Son Ye Jin.

"Chúng tôi cũng bất ngờ. Thực ra đó chỉ là một câu chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng mà anh ấy chia sẻ theo cách hài hước. Chúng tôi cảm thấy hơi bất công khi nó bị thổi phồng quá mức. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ chia sẻ toàn bộ câu chuyện. Sự thật là cô ấy luôn rất tốt bụng", mẹ của Choi So Yul bày tỏ.

Một câu chuyện ấm lòng khác cũng được tiết lộ. Son Ye Jin chuẩn bị một món đồ chơi khó tìm là Aurora Ping làm quà tặng cho Choi So Yul. Mẹ của nữ diễn viên nhí bày tỏ lòng biết ơn: "Đó là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay. Một ngày nào đó tôi sẽ tiết lộ cách tôi có được số điện thoại của Son Ye Jin".

No Other Choice được mời tham dự hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim Quốc tế Venice năm nay, kể về câu chuyện của Mansoo (Lee Byung Hun), một người đàn ông tưởng chừng đã đạt được mọi thứ trong cuộc sống cho đến khi anh đột nhiên bị đuổi việc. Quyết tâm bảo vệ vợ, hai con và ngôi nhà anh đã chật vật mua được, Mansoo bắt đầu cuộc chiến cá nhân để tìm lại việc làm. Bộ phim sẽ ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 9 này.