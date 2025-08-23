Hòa Minzy: 'Tôi đã khóc rất nhiều'

Trong khi "Bắc Bling" đạt 253 triệu lượt xem, Hòa Minzy đã ra mắt sản phẩm mới "Nỗi đau giữa hòa bình". Đây là MV ý nghĩa về sự hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

MV Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy được phát hành tối 22/8. Đây là nhạc phim Mưa đỏ và do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác.

Hòa Minzy mang đến câu chuyện sâu sắc về nỗi đau thầm lặng của những người vợ, người mẹ hậu phương trong thời chiến, lấy cảm hứng từ câu chuyện của Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui và bối cảnh lịch sử trận chiến Thành cổ Quảng Trị 1972. Với sự đầu tư tâm huyết, MV không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn như tác phẩm nghệ thuật tri ân những hy sinh thầm lặng của dân tộc.

Hòa Minzy hợp tác với Nguyễn Văn Chung trong sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: NVCC.

Trong chuyến thăm Quảng Trị nhân dịp 27/7, Hòa Minzy có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui. Mẹ Vui mất cả chồng (liệt sĩ Lê Hồi, hy sinh năm 1948) và con trai duy nhất (liệt sĩ Lê Thịnh, hy sinh năm 1969) trong kháng chiến. Nỗi đau của người mẹ, dù sống trong thời bình, vẫn không nguôi ngoai khi nghĩ về những người thân yêu đã ra đi.

Câu chuyện này đã chạm đến trái tim Hòa Minzy, thôi thúc cô thực hiện một dự án âm nhạc “đủ tâm, xứng tầm” để tôn vinh những người vợ, người mẹ hậu phương - những người chịu đựng nỗi đau âm ỉ nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc cho đất nước.

Hòa Minzy chia sẻ: “Có những nỗi đau không chảy thành nước mắt, mà nó âm ỉ, ngấm ngầm trong lòng. Tôi muốn âm nhạc của mình có thể xoa dịu phần nào nỗi đau ấy và lan tỏa lòng biết ơn đến những hy sinh lớn lao”. Chính từ cảm xúc này, cô quyết định hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để thực hiện Nỗi đau giữa hòa bình, một bản ballad kể câu chuyện về những mất mát và tình yêu trong thời chiến.

Trước khi thực hiện MV, Hòa Minzy tham gia bộ phim điện ảnh Mưa đỏ, một tác phẩm về trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong phim, cô vào vai một nữ thư ký trong đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris 1972.

Lấy cảm hứng từ Mưa đỏ, Hòa Minzy quyết định đưa câu chuyện hậu phương của nhân vật Đội trưởng Tạ trong phim vào MV Nỗi đau giữa hòa bình. Trong MV, cô hóa thân thành người vợ tần tảo của Tạ, sống trong nỗi mong mỏi chồng từ chiến trường Thành cổ Quảng Trị trở về. Câu chuyện được kể qua góc nhìn của người vợ và người mẹ, với những khoảnh khắc xúc động như người chồng hy sinh đúng vào thời điểm đứa con chào đời, gợi lên thông điệp: “Độc lập đổi bằng xương máu / Hòa bình đổi bằng bao nhiêu nỗi đau?”.

Hòa Minzy tiếp tục làm việc với đạo diễn Nhu Đặng, người từng hợp tác với cô trong MV Bắc Bling (2024), để kể câu chuyện đầy cảm xúc này. Điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của NSND Như Quỳnh trong vai người mẹ.

Hòa Minzy cho biết cô đã khóc rất nhiều khi thu âm và quay MV, đặc biệt là khi nhập vai người vợ chờ chồng. “Mỗi đêm nghe bài hát, tôi không kìm được nước mắt. Đây là sản phẩm ám ảnh nhất, khiến tôi khóc nhiều nhất trong sự nghiệp”, cô tâm sự.

Trong buổi giới thiệu MV tại Hà Nội, Hòa Minzy không giấu được xúc động khi chia sẻ về người ông vừa qua đời - một cựu chiến binh. Nhiều lần nữ ca sĩ bật khóc, khi nói về ông, khi theo dõi MV, khi giao lưu với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Hòa Minzy nhiều lần xúc động bật khóc trong suốt buổi ra mắt. Ảnh: NVCC.

“Tôi có một người ông. Ông là cựu chiến binh, từng là chiến sĩ cách mạng có công lao với Tổ quốc. Mọi người cứ hỏi tại sao lòng yêu nước của tôi lại nhiều như thế, chắc bởi tôi là cháu của một anh hùng”, cô xúc động nói.

Hòa Minzy tiếp tục: "Lẽ ra hôm nay và tại buổi họp báo này ông của tôi sẽ ngồi ở đây, cười rất tươi để chứng kiến niềm vui, vì cháu ông đã làm một MV ý nghĩa. Như thường lệ, ông sẽ nói: ‘Bà con quê mình tự hào lắm, bà con khen lắm con ạ’. Nhưng mà sao hôm nay ông nằm ở đấy chẳng nói với tôi câu nào. Những phút giây cuối sự kiện, tôi xin phép cả khán phòng của chúng ta hãy gửi tràng pháo tay cho đồng chí Nguyễn Văn Ki, ông nội của tôi”.