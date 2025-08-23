Cục diện Em xinh 'say hi' trước chung kết

Chung kết Em xinh "say hi" diễn ra tối 23/8. Phương Mỹ Chi hay 52Hz đang nắm chắc cơ hội lọt Best5.

Gần 3 tháng phát sóng của Em xinh "say hi" kết thúc bằng đêm chung kết diễn ra ngày 23/8, mở đường cho một thế hệ thần tượng nữ mới của Vpop lộ diện.

Best5 - 5 em xinh xuất sắc hiện tại cũng không khó đoán. Phương Mỹ Chi, 52Hz, Bích Phương, Phương Ly đang nắm khá chắc một suất trong Best5. Vị trí còn lại trở nên khó đoán giữa cuộc đấu của Orange, LyHan, Miu Lê hay Lâm Bảo Ngọc.

Best5 dần lộ diện

16 em xinh vừa qua đã trình diễn các tiết mục solo. Theo dõi 16 tiết mục và cả hành trình nhiều tháng qua, khán giả hẳn đã dự đoán được vài cái tên có cơ hội rất cao trở thành Best5.

Phương Mỹ Chi, Phương Ly, Bích Phương, 52Hz đang là những giọng ca được gọi tên nhiều nhất.

3 trong 4 cái tên kể trên (ngoại trừ 52Hz) đã là gương mặt nổi bật, nhiều hit, đông fan trên thị trường âm nhạc Việt. Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi, họ cũng nhiều lần lọt top đầu về bình chọn rồi trở thành trưởng nhóm. Trong đó, Phương Ly từ những vị trí dưới ở các live stage đầu nhưng đã vươn lên vị trí đầu tiên sau vòng thi gần nhất. Với tiết mục solo Vỗ tay, Phương Ly đánh vào yếu tố thông điệp tích cực, vui vẻ, cấu trúc dễ nghe, đặc biệt phần điệp khúc và hook bắt tai, dễ viral. Tiết mục này giúp Phương Ly nhận nhiều lời khen ngợi, củng cố thêm chỗ đứng cho cô ở Em xinh "say hi".

Phương Mỹ Chi và Phương Ly là hai trong số những nhân tố nổi bật.

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi và Bích Phương quá mạnh về lượng fan cứng. Trong suốt cuộc thi, hành trình của cả 2 cũng trọn vẹn về âm nhạc lẫn yếu tố giải trí. Sự đa dạng, khác biệt trong tư duy âm nhạc cùng lối giao tiếp thông minh, hài hước khiến độ phủ sóng của Bích Phương, Phương Mỹ Chi là rất lớn so với các em xinh còn lại.

Với 52Hz, lối hoạt động của cô thiên về indie nên so về mức độ lan tỏa truyền thông, độ thảo luận, nữ ca sĩ không lớn bằng nhiều đồng nghiệp ở em xinh. Thế nhưng bằng tài năng âm nhạc, sự đa dạng, biết sáng tác, hát, rap, trình diễn đều tốt, 52Hz trở thành gương mặt bứt phá bất ngờ nhất. Ngay sau Live Stage 1, nữ ca sĩ này vươn lên vị trí thứ 2 về bình chọn, chỉ đứng sau Phương Mỹ Chi.

Chỉ còn một vị trí trong Best5 nhưng có tới 12 ca sĩ cạnh tranh. Trong đó, Orange, LyHan hoặc Lâm Bảo Ngọc có nhiều cơ hội nhất. Orange và Lâm Bảo Ngọc đều lợi thế ở giọng hát nội lực, mạnh mẽ, đầy cảm xúc. Orange cũng có lượng fan đông đảo và nhiều bản hit nên khả năng cao giành được cơ hội lọt vào Best5.

LyHan vướng nhiều tranh cãi khi vươn lên top đầu của Em xinh "say hi".

LyHan gây tranh cãi suốt những ngày qua khi giành hạng 1 của Live Stage 3. Nhiều khán giả cho rằng ca sĩ này được NSX ưu ái, nâng đỡ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, LyHan chính là nhân tố "zero to hero" khá điển hình trong các game show. Với vòng trình diễn solo, LyHan thể hiện Rơi tự do, một bản ballad u tối, kể về sự tự do và cô đơn trong thế giới hỗn loạn.

Cách cô sáng tác, thể hiện ca khúc với chất liệu riêng biệt đã phần nào xoá bỏ được nghi ngờ, sự phủ nhận khán giả dành cho cô suốt thời gian qua. Bỏ qua tranh cãi thì cánh cửa để cô giành một "chân" trong Best5 vẫn khá rộng mở.

Em xinh chưa vượt qua cái bóng lớn của Anh trai

Thành công rực rỡ của Anh trai "say hi" là tiền đề để Em xinh "say hi" ra đời nhưng chương trình cũng là cái bóng quá lớn khiến các em xinh dù được thừa hưởng rất nhiều lợi thế vẫn khó vượt qua. Em xinh "say hi" có được sự chú ý sẵn có từ Anh trai "say hi" nhưng danh tiếng sau khi chương trình lên sóng vẫn kém xa.

Em xinh "say hi" vẫn là game show được chú ý nhất nhì thời điểm lên sóng. Theo thống kê của Socialite, trong thời gian 13/8-19/8, Em xinh "say hi" là game show có lượt thảo luận cao nhất (hơn 1,2 triệu lượt), gấp nhiều lần so với vị trí thứ 2 của Gia đình Haha (385.000 lượt). Thêm vào đó, tập 13 của chương trình đạt 3,4 triệu lượt xem sau khoảng 4 ngày phát sóng.

Các con số Em xinh "say hi" đạt được đủ lớn để chứng tỏ chương trình này vẫn đang dẫn đầu trong hàng chục game show lên sóng vừa qua.

Theo các chuyên gia chia sẻ với Tri Thức - Znews, Em xinh "say hi" cũng thuộc top đầu về doanh thu, đặc biệt là từ quảng cáo trong số game show lên sóng cùng thời điểm.

Em xinh "say hi" đứng đầu trong các game show lên sóng cùng thời điểm nhưng chưa thể vượt qua Anh trai "say hi".

Nhưng có một thứ Em xinh "say hi" chưa vượt qua Anh trai "say hi". Đó chính là những bản hit thực sự viral, phủ sóng rộng khắp trên mọi phương diện, không chỉ là nền tảng nhạc số, video ngắn, mạng xã hội mà còn là đời sống hàng ngày.

Em xinh "say hi" không thiếu, thậm chí có rất nhiều ca khúc đứng top một thịnh hành trước khi bảng xếp hạng này bị YouTube loại bỏ. AAA, Gã săn cá, Run, Không đau nữa rồi... chỉ là vài ví dụ trong list nhạc nổi bật, dẫn đầu top trending của chương trình này.

Tuy nhiên, so với độ viral của Sao hạng A, Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, Ngáo ngơ... loạt nhạc của dàn em xinh có phần lép vế hơn. Loạt hit của anh trai đã ăn sâu vào đời sống tinh thần trong một bộ phận không hề nhỏ của khán giả Việt suốt mùa hè năm 2024. Nó xuất hiện nhiều ở các hàng quán, địa điểm công cộng... khiến độ lan tỏa của các ca khúc không dừng lại ở mức độ mạng xã hội.

Thêm một khó khăn khác cho các em xinh đó là tốc độ bán vé concert. Concert Em xinh "say hi" diễn ra vào tháng 9 rơi vào tình trạng tương tự concert Chị đẹp đạp gió. Cả hai đều thua về khả năng bán vé so với các show anh trai. Các concert anh trai, anh tài diễn ra tới concert thứ 8 ở Hà Nội, TP.HCM nhưng vẫn cháy vé dù trước đó đã thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Ngược lại, ngay concert đầu tiên, các em xinh đã gặp khó. Sau khoảng 3 ngày mở bán, chỉ vài hạng vé của em xinh mới bán hết. Khác biệt giữa concert em xinh và anh trai xuất phát từ lượng fan cứng mà mỗi chương trình sở hữu. Trong văn hoá thần tượng, lượng lớn fan trung thành là nữ giới. Đối tượng này lại thường có xu hướng ủng hộ, đầu tư cho ca sĩ nam nhiều hơn. Dẫn đến lượng fan cứng, sẵn sàng bỏ tiền mua vé của em xinh chưa lớn như anh trai.