Hòa Minzy nghẹn ngào, ôm Đức Phúc bật khóc

Trong sự kiện diễn ra sáng 22/8, Hòa Minzy nhiều lần xúc động bật khóc. Các đồng nghiệp thân thiết ôm cô an ủi, động viên tinh thần.

Trong họp báo giới thiệu MV Nỗi đau giữa hòa bình diễn ra sáng 22/8 tại TP.HCM, Hòa Minzy nhiều lần rưng rưng nước mắt vì biến cố ông nội qua đời một ngày trước đó. Nhiều lần nữ ca sĩ gắng gượng, cố kìm nước mắt, đặc biệt khi nghe các đồng nghiệp động viên.

"Thật ra trong giây phút này, tôi rất sợ nói. Mỗi lần nói, tôi lại sợ không kìm nén được cảm xúc. Nhưng dù sao cũng là công việc nên tôi muốn tập trung để có được ngày làm việc tốt nhất. Nên giây phút này, tôi chỉ biết cảm ơn mọi người tới đây để đồng hành cùng tôi", Hòa Minzy bày tỏ trong sự kiện.

Trước đó, thông qua trang cá nhân, Hòa Minzy xúc động chia sẻ: "Con đi làm xíu rồi tối con lại về với ông ạ. Sao cả nhà bảo hôm nay lên Hà Nội để cổ vũ con, rồi giờ ông nằm đó chẳng nói với con câu nào nữa rồi. Thôi thế con đi ạ, ông đợi con một tí xíu nhé, con sẽ làm tốt rồi về".

Hòa Minzy buồn bã, nhiều lần bật khóc trong họp báo.

Là một trong những khách mời của buổi họp báo, Erik nhắn nhủ người chị thân thiết: "Tôi rất thương chị Hòa. Chúng tôi vừa nhận được thông tin là ông của chị mất vào sáng qua. Chị ấy vừa bay vào TP.HCM nhưng phải bay ngược ra Bắc Ninh để lo cho tang sự của ông". Sau đó, Hòa Minzy ôm Erik, Đức Phúc khóc nức nở.

Một ngày trước, em trai của Hòa Minzy thông báo ông nội qua đời do đột quỵ. Ông nội trước khi qua đời rất ủng hộ Hòa Minzy trong sự nghiệp âm nhạc. Hòa Minzy từng cùng ông nội tới Điện Biên theo dõi lễ diễu hành vào tháng 5/2024.

Ông nội nữ ca sĩ cũng từng là quân nhân. Hòa Minzy luôn rất tự hào về người thân. Nữ ca sĩ từng viết trong dịp cùng ông nội tới Điện Biên: "Ngàn đời nhớ ơn công lao của các anh hùng dân tộc. Cảm ơn ông nội, thật vui khi được đưa ông lên đến Điện Biên trong ngày trọng đại của cả nước".

Thời gian qua, Hòa Minzy gây sốt với MV Bắc Bling ca ngợi vẻ đẹp truyền thống của miền quê Bắc Ninh. Sau khoảng 5 tháng phát hành, MV đạt 250 triệu lượt xem.