'Nữ thần Waterbomb' nói về bộ đồ hở hang

Kwon Eun Bi cho biết để chuẩn bị cho màn biểu diễn ở Waterbomb, cô ăn kiêng khắc nghiệt, tập luyện liên tục và hiện chỉ nặng khoảng 41 kg.

Theo Ten Asia, ca sĩ Kwon Eun Bi mới đây chia sẻ về bộ trang phục hở hang cô mặc trong sự kiện Waterbomb. Trong tập 361 của chương trình giải trí Point of Omniscient Interfere phát trên đài MBC ngày 23/8, Kwon Eun Bi tự hào khi tiết mục của cô ở Waterbomb nhận phản hồi tích cực.

Tiếp đó, ở cuộc trò chuyện với Lee Si An, cả hai trao đổi về vấn đề trang phục. Lúc này, Lee Si An, người trình diễn cùng Kwon Eun Bi ở Waterbomb Seoul 2025 chia sẻ: “Trước buổi biểu diễn một ngày, chúng tôi đã cùng tập duyệt và kiểm tra trang phục. Tôi nhớ rõ ràng vào ngày hôm trước, chị ấy chọn chiếc áo ba lỗ màu trắng nhưng đến ngày sự kiện diễn ra, Eun Bi lại mặc bikini trên sân khấu”.

Bộ đồ gây sốc của Kwon Eun Bi ở Waterbomb Seoul 2025. Ảnh: Sports DongA.

Kwon Eun Bi trả lời điều đó không chính xác. Nữ ca sĩ khẳng định cô đã mặc bộ bikini đó trong một bức ảnh, tức nó là một trong những trang phục được Eun Bi lựa chọn từ đầu. Kwon Eun Bi tiếp tục: "Tôi có thể làm gì khi mẹ tôi sinh ra như thế này chứ. Tại sao mọi người lại nói với tôi điều này mà không nói với mẹ tôi”.

Về việc phải hủy buổi biểu diễn tại Waterbomb Busan 2025 vì vấn đề sức khỏe, Kwon Eun Bi tiết lộ: "Giờ tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Tôi nghĩ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt mà tôi đã áp dụng để chuẩn bị cho sân khấu là quá sức chịu đựng".

"Tôi thường nặng 47-48 kg, nhưng giờ tôi chỉ còn 41-42 kg. Tôi đã giảm cân rất nhiều. Giờ đây, tôi bắt đầu ăn uống điều độ trở lại để lấy lại sức khỏe", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Trước đó, quản lý của Kwon Eun Bi tiết lộ nữ ca sĩ đã ngã quỵ khi đang tập vũ đạo hai ngày trước buổi diễn Waterbomb Busan 2025. Tình trạng của Kwon Eun Bi được miêu tả là rất tệ và cần nghỉ ngơi hoàn toàn.

Kwon Eun Bi sinh năm 1995, ra mắt với tư cách trưởng nhóm IZ*ONE vào năm 2018 sau khi giành vị trí thứ 7 trong chương trình sống còn Produce 48. Sau khi nhóm tan rã năm 2021, cô xây dựng sự nghiệp solo với các ca khúc như Door và Glitch, đồng thời gây bão với các màn trình diễn tại Waterbomb.

Được biết đến với biệt danh "Nữ thần Waterbomb" nhờ màn trình diễn táo bạo tại Waterbomb Seoul 2023 và 2025, Eun Bi đã xây dựng hình ảnh quyến rũ và năng động. Tuy nhiên, xoay quanh các tiết mục của Kwon Eun Bi, không ít khán giả cũng cho rằng cô ngày càng hở hang, mặc phản cảm.