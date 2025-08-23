Tiểu Vy ngày càng gợi cảm

Ngày 23/8, Hoa hậu Trần Tiểu Vy tròn 25 tuổi. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ bộ hình để đón tuổi mới. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới Tiểu Vy. “Chúc bé Vy tuổi mới ngày càng xinh đẹp và giàu, tiền tài, công việc, tình duyên tấn tới”, Huỳnh Uyển Ân nhắn nhủ.

Sau đăng quang, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham gia Miss World - Hoa hậu Thế giới 2018 ở Tam Á, Trung Quốc. Tại đây, cô lọt top 30 chung cuộc và đạt nhiều thành tích phụ như Top 3 Dự án Nhân ái với Hành trình của nước - mang nước sạch đến người dân Quảng Bình.

Ngoài trình diễn thời trang, tham gia các dự án cộng đồng, Tiểu Vy còn lấn sân diễn xuất. Tiểu Vy bắt đầu thử sức với diễn xuất qua MV Em không sai chúng ta sai của Erik vào 2020. Đến 2022, cô tham gia bộ phim kinh dị Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái của đạo diễn Lê Bình Giang. Cô được nhận xét diễn xuất còn non, thiếu tự nhiên ở một số phân cảnh nhưng có gương mặt điện ảnh và tiềm năng phát triển.

Gần đây, Tiểu Vy gây chú ý khi tham gia phim Tết Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành đạo diễn. Cô đóng vai chính trong câu chuyện tình tay ba cùng Quốc Anh, Kỳ Duyên. Lần này, diễn xuất của Tiểu Vy tiến bộ. Cô thể hiện vai diễn tròn trịa và có sự ăn ý với bạn diễn Quốc Anh.

Ngoài điện ảnh, Tiểu Vy là khách mời quen thuộc trong các game show như 7 nụ cười Xuân, 2 Ngày 1 Đêm, Ơn giời cậu đây rồi, Biệt đội siêu sao…

Hình ảnh Tiểu Vy ở tuổi 25. Thời gian qua, Tiểu Vy thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Quốc Anh. Cô đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này, khẳng định chỉ là bạn bè với Quốc Anh.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.