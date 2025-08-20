Juky San gợi cảm khó nhận ra

Gần đây, Juky San chia sẻ loạt hình mặc áo tắm một mảnh. Nữ ca sĩ khoe vóc dáng cân đối, mảnh mai. Nổi tiếng với hình ảnh nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng gần đây Juky San thay đổi hình tượng. Cô thử sức với nhiều phong cách thời trang mới, đa dạng, cá tính và gợi cảm hơn trước.

Juky San từng bức xúc lên tiếng việc bị body shaming. Cô thường nhận về những ý kiến miệt thị liên quan đến ngoại hình. Việc đó khiến nữ ca sĩ buồn bã, áp lực. "Tôi không muốn gầy tý nào. Tôi muốn lên cân nhưng tôi thuộc tạng người không dễ tăng cân. Ngoài ra, công việc của tôi khá bận rộn nên không được ăn theo sở thích. Có lúc tôi ăn không đúng giờ, lúc khác lại mệt quá không cảm thấy hứng thú ăn uống", Juky San giải thích.

Bỏ qua những ý kiến trái chiều về ngoại hình, Juky San dần tự tin hơn về vẻ ngoài. Điều đó giúp cô thoải mái thể hiện những kiểu trang phục khác nhau. Thời gian gần đây, Juky San thường chọn những trang phục khá gợi cảm với chất liệu xuyên thấu hoặc kiểu dáng cúp ngực.

Juky San đang được chú ý thông qua chương trình Em xinh "say hi" và đã tiến tới vòng chung kết. Sau Live Stage 4, Juky San nằm trong danh sách em xinh bị loại. Tuy nhiên, cô được hồi sinh nhờ phiếu bầu của các em xinh trong chương trình. Juky San được đánh giá cao ở giọng hát ngọt ngào, kỹ năng trình diễn tốt lại có ngoại hình đẹp, sáng sân khấu.

Juky San sinh năm 1998, nổi tiếng với những bản cover, đặc biệt video Cầu hôn (bản gốc của Văn Mai Hương). Năm 2019, nữ ca sĩ tham gia chương trình Giọng hát Việt và thuộc đội Hồ Hoài Anh . Năm 2021, cô có ca khúc Phải chăng em đã yêu nổi tiếng và đạt lượt xem lớn. Từ 2022, Juky San bắt đầu thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc. Các ca khúc như Nghĩ đến anh (2024), Em là Coffee (2023) và Xe đạp ơi (hợp tác với Hoàng Duyên) thể hiện nỗ lực làm mới bản thân của nữ ca sĩ.

Juky San cũng tham gia chương trình The Heroes dưới sự cố vấn của producer T.R.I. Tại đây, cô thử sức cùng nhiều thể loại âm nhạc, chứng minh khả năng thích nghi với các phong cách mới. Juky San từng vướng tin đồn hẹn hò Song Luân nhưng cả hai không công khai. Đến khi chia tay, Juky San mới lên tiếng xác nhận.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.