Đằng sau hình ảnh táo bạo của Taylor Swift

Để chụp hình quảng bá album mới, Taylor Swift mặc một trong những bộ trang phục huyền thoại của nhà thiết kế Bob Mackie. Đây là thiết kế gợi cảm với chất liệu xuyên thấu.

Theo tờ Page Six, nhà tạo mẫu Jose Rodrigo ở Las Vegas mới đây chia sẻ bí quyết để tạo nên vẻ ngoài cổ điển của Taylor Swift trong loạt ảnh quảng bá album mới, The Life of a Showgirl.

Với Taylor Swift, album The Life of a Showgirl mở ra một kỷ nguyên thời trang mới. Trong loạt ảnh quảng bá sản phẩm, Taylor Swift mặc một trong những bộ trang phục huyền thoại của nhà thiết kế Bob Mackie. Trang phục này từng xuất hiện trong chương trình biểu diễn nổi tiếng Jubilee! của Sin City diễn ra từ 1981 đến 2016.

Taylor Swift mặc trang phục táo bạo trong loạt ảnh quảng bá album mới. Ảnh: Page Six.

Ngoài ra, mẫu tóc mà Taylor Swift chọn lựa cũng là một trong hơn 1.000 kiểu tóc mà Mackie và nhà đồng thiết kế Pete Menefee tạo ra, lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch Ziegfeld Follies vào đầu những năm 1900.

Taylor Swift muốn thể hiện sự hào nhoáng và quyến rũ của một vũ công Las Vegas trong The Life of a Showgirl. Tạo hình mới do cô và stylist lJoseph Cassell Falconer lên ý tưởng.

Nhà tạo mẫu Jose Rodrigo cho biết từng làm việc trong Jubilee! với vai trò thiết kế trang phục vào những năm 2010. Jose Rodrigo sau đó mượn ý tưởng từ kho lưu trữ trang phục của chương trình cho các buổi diễn thường trú của nữ hoàng burlesque Dita Von Teese tại Las Vegas và bộ phim The Last Showgirl năm 2024, với sự tham gia của Pamela Anderson.

“Điều thực sự tạo nên sự khác biệt cho các tác phẩm của Mackie là suốt 40 năm qua, chúng tôi vẫn chứng kiến những bộ trang phục này được sử dụng, mặc và lưu trữ. Chúng được tạo ra từ những gì tinh túy nhất”, Rodrigo chia sẻ với Page Six Style.

“Bob Mackie là bậc thầy trong nghề và các thiết kế của ông đã tồn tại trong nhiều thập kỷ”, Jose Rodrigo nói.

Rodrigo cho biết thêm: “Những bộ trang phục này chứa đựng sự tôn kính. Mỗi bộ trang phục vẫn còn ghi tên của tất cả vũ công từng mặc chúng trong nhiều năm”. Rodrigo cũng cho biết việc bảo quản những yếu tố đặc biệt đó trong quá trình may và sửa chữa trang phục là một thách thức.

“Thật không may, theo thời gian, rất nhiều trang phục mất đi những phụ kiện nguyên bản từng đi kèm. Rất nhiều lông vũ cần được tìm kiếm, rất nhiều kim cương giả và dây chuyền cần được làm sạch”, ông nhớ lại.

Trước đó, Mackie chia sẻ trên Instagram, trang phục của Swift đã được mặc trong cảnh Jewel Finale của Jubilee!. Trong đó, áo ngực, đồ lót và băng tay được làm từ vải lưới Pháp với lớp vải lót màu hồng nhạt tạo hiệu ứng ảo giác khỏa thân gợi cảm.