Ngô Lan Hương phản bác

Bị nghi ngờ lập nhóm chat nói xấu Bích Phương, cả Yeolan và Ngô Lan Hương đều có động thái đáp trả.

Những ngày qua, thông tin một số thành viên từng trong đội do Bích Phương làm đội trưởng lập nhóm chat để nói xấu cô lan truyền trên mạng xã hội. Khi bất ngờ bị lôi vào tin đồn, 2 em xinh Yeolan và Ngô Lan Hương đính chính.

Cả Yeolan và Ngô Lan Hương đăng ảnh chụp màn hình khảo sát đội trưởng xuất sắc do đơn vị sản xuất Em xinh "say hi" thực hiện. Trong đó, Yeolan điền tên Bích Phương, Châu Bùi, LyHan và Orange. Ngô Lan Hương có hành động tương tự và trong bảng khảo sát của cô, tên Bích Phương cũng xuất hiện.

Yeolan và Ngô Lan Hương bác bỏ thông tin nói xấu đàn chị. Ảnh: FBNV.

Yeolan viết thêm: "Mong chấm dứt giùm tất cả tin đồn ở đây. Chưa từng làm hành động lập group nói xấu đâu, bớt giùm cái, mệt quá đi. Tôi yêu các đội trưởng đã chọn tôi về đội".

Trước khi tham gia Em xinh "say hi", Yeolan chỉ có hơn 5 tháng hoạt động âm nhạc. Cô từng được biết tới khi đảm nhận vai nữ chính trong MV Tôi đã quên em thật rồi của Isaac. Gần đây cô ra mắt với MV Chiếc giường đôi. Ở Em xinh "say hi" có sự cạnh tranh của 3 nghệ sĩ nữ đa màu sắc, Yeolan chưa tạo được nhiều dấu ấn. Do đó, cô dừng chân khá sớm.

Với Ngô Lan Hương, cô có lợi thế hơn nhờ danh tiếng sau bản hit Đi giữa trời rực rỡ. Đi giữa trời rực rỡ là hiện tượng vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, bằng đó chưa đủ để Ngô Lan Hương tạo được dấu ấn trong một chương trình đòi hỏi quá nhiều yếu tố như Em xinh "say hi".