Nữ diễn viên được mẹ chồng tặng 4 mảnh đất

Quách Bích Đình đang lên kế hoạch biến 4 mảnh đất do mẹ chồng cô tặng thành vườn bách thú.

Nữ diễn viên Quách Bích Đình kết hôn với Hướng Tả vào 2019. Sau 6 năm chung sống, họ có một con gái và một con trai. Nữ diễn viên được mẹ chồng cô, Trần Lam yêu thương. Gần đây, Trần Lam chia sẻ về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Bà tin rằng bí quyết để một gia đình hạnh phúc là đối xử tốt với con dâu, theo tờ Orientaldaily.

Trong một video mới được cập nhật, Trần Lam thừa nhận việc gây khó dễ cho con dâu là một điều rất kỳ lạ và bà không hiểu tại sao một số người lại làm như vậy. Trần Lam cũng chia sẻ về cách bà và Quách Bích Đình hòa hợp với nhau trong vai trò mẹ chồng, nàng dâu.

Trần Lam khẳng định chưa bao giờ nói xấu Quách Bích Đình. Bà thường đồng ý với bất cứ điều gì Quách Bích Đình nói, thậm chí hào phóng cho con dâu mọi thứ cô ấy muốn.

Quách Bích Đình bên bố mẹ chồng và con gái. Ảnh: Orientaldaily.

Trần Lam tiết lộ gần đây mua 4 thổ đất để tặng Quách Bích Đình. Khi con dâu phát hiện có mảnh đất trống gần nhà bố mẹ ở Đài Bắc, Trần Lam mua luôn mà không cần suy nghĩ nhiều. Theo Trần Lam, Quách Bích Đình yêu thích động vật, thiên nhiên nên có kế hoạch biến nơi đây thành vườn bách thú.

Trần Lam chia sẻ: "Cô ấy (Quách Bích Đình) có mảnh đất lớn, nhưng vẫn chưa thiết kế xong. Nhà thiết kế đã làm việc với con bé hơn một năm rồi, nhưng vẫn chưa đi đến phương án cuối cùng. Mảnh đất này quá lớn".

Trần Lam nói Quách Bích Đình rất thích động vật và có nhiều ý tưởng. "Thiết kế có thể bao gồm khu vực nuôi chim, chó, mèo và một khu vườn đầy hoa lá. Có thể nhà thiết kế sẽ không tưởng tượng ra tất cả những gì con bé muốn".

Quách Bích Đình kết hôn với Hướng Tả năm 2019. Ảnh: Yule 360.

Quách Bích Đình sinh năm 1984, tham gia các bộ phim Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển, Hoàng Phi Hồng… Cô lập gia đình với Hướng Tả năm 2019.

Sau khi kết hôn, Quách Bích Đình tạm dừng đóng phim và các hoạt động giải trí để sinh con, chăm sóc gia đình. Gia đình cô từng vướng sóng gió bởi Hướng Tả lộ hình ngoại tình. Bởi thế, đời tư của nữ diễn viên luôn thu hút sự bàn tán.

Hướng Tả sinh năm 1984, là con trai của Hướng Hoa Cường và nhà sản xuất điện ảnh Trần Lam. Hướng Tả tham gia các phim Thần bài Macau 3, Phong Thần Bảng, Huyết Chiến, Đấu danh trạng, Hoắc Nguyên Giáp nhưng sự nghiệp không khởi sắc. Gần đây Hướng Tả liên tục gây xôn xao bàn tán vì phong cách thời trang kỳ quặc.