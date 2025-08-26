Orange vướng tin hẹn hò nhà sản xuất kém 4 tuổi

Wokeup chỉ theo dõi Orange trên một nền tảng và thả tim các bài đăng của ca sĩ này. Điều này làm dấy lên nghi vấn 2 người hẹn hò.

Những ngày qua, thông tin Orange hẹn hò nhà sản xuất Wokeup gây xôn xao mạng xã hội. Lý do là Wokeup chỉ theo dõi nữ ca sĩ này trên một nền tảng. Nhà sản xuất cũng được phát hiện thả tim các bài đăng của Orange. Dưới một bài viết của giọng ca sinh năm 1997, Wokeup bình luận: “Mi numero uno” (tạm dịch: Số một của tôi). Kèm theo bình luận là icon hình trái tim. Đặc biệt, Orange cũng thả tim bình luận kể trên của đồng nghiệp.

Mới đây, khi Orange đăng ảnh mới, Phương Mỹ Chi bình luận: “Đúng là người có tình yêu, nhìn khác quá”. Dưới bình luận trên, Orange viết: “Tình yêu cho em đó”.

Hai nghệ sĩ im lặng trước nghi vấn hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Wokeup từng hẹn hò hot girl Bảo Hân. Tuy nhiên, không lâu sau, Wokeup được phát hiện đã xóa bỏ các hình liên quan đến bạn gái. Hai người cũng không hề tương tác với nhau, làm dấy lên tin đồn đã chia tay.

Wokeup (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 2001) được chú ý sau khi tham gia Rap Việt mùa 3 với vai trò nhà sản xuất âm nhạc cho team Andree Right Hand. Anh cũng tham gia nhiều dự án âm nhạc, như Ái của tlinh, Dân chơi sao phải khóc của Andree, RHYDER...

Orange (tên thật Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997) được biết đến rộng rãi nhờ ca khúc Người lạ ơi năm 2018. Cô nổi tiếng với giọng hát nội lực, cảm xúc... Gần đây, cô tham gia Em xinh “say hi” và lọt Best5 nhờ bình chọn cao.