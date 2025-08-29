Isaac lên tiếng khi bị chê

Isaac mới đây bị chê kém nổi tiếng hơn 2 thành viên cùng nhóm là S.T Sơn Thạch và Jun Phạm. Sau đó, nam ca sĩ lên tiếng phản hồi.

Cụ thể, một tài khoản có bài viết: “Thấy đáng tiếc cho Isaac thật. Tham gia Anh trai “say hi”, chương trình hot như vậy nhưng danh tiếng sau đó lại không bằng 2 người em trong nhóm cũ ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Gọi cho anh, Mr Lý tưởng và bài mới với Suboi đều thất bại nên thành ra ai cũng cảm thấy anh ấy chưa comeback mặc dù thực tế sau chương trình, anh đã ra hẳn 3 bài mới. Tham gia Anh trai “say hi” thì không biết có thực sự được lòng anh em không, nhưng từ fan meeting tới các bài anh ấy mới ra đều không thấy được anh em chia sẻ, ủng hộ gì mấy.

Isaac và các thành viên nhóm 365 tập luyện cho lần tái hợp sắp tới. Ảnh: FBNV.

Sau khi bài viết gây tranh luận, Isaac phản hồi: “365 sắp diễn chung kìa, em nhớ đi coi cho vui nha. Tặng em bó hoa cho tinh thần tích cực lên”.

Isaac sinh năm 1989, là anh cả kiêm trưởng nhóm 365. Gần đây, nam ca sĩ tham gia Anh trai “say hi”. Trong chương trình, Isaac đồng đều về ngoại hình, kỹ năng trình diễn, giọng hát, vũ đạo nhưng bất lợi vì không biết sáng tác, sản xuất âm nhạc lại ít bứt phá về phong cách. Do đó, cũng có ý kiến bất bình khi nam ca sĩ lọt Best5, tức 5 anh trai có bình chọn cao nhất ở chung kết của chương trình.

Thời điểm đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, Isaac bày tỏ anh không thấy áp lực về việc phải chiến thắng hoặc giữ thứ hạng cao. “Màn trình diễn nhóm thành công không chỉ phụ thuộc vào một mình mà còn rất nhiều yếu tố khác. Vào chương trình có format thi nhóm, việc thắng tuần này, thua tuần khác là chuyện bình thường. Quan trọng là tôi được cùng anh em cố gắng khai thác hết tiềm năng trong mỗi tuần thi và cháy hết mức”, Isaac chia sẻ.