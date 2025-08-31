Ngoại hình gây bàn tán của Kim Tử Hàm

Từng nổi bật với ngoại hình sáng, Kim Tử Hàm lại khiến fan không nhận ra trong lần lộ diện mới nhất.

Mới đây, Kim Tử Hàm xuất hiện với diện mạo gây sốc khi đi siêu thị mua đồ. Nữ ca sĩ mặc trang phục giản dị với áo hở tay và quần jean. Ngoại hình của nữ ca sĩ lập tức gây bàn tán. Ngoài kiểu đầu trọc, Kim Tử Hàm được nhận xét gầy hơn xưa. Cô trông thiếu sức sống với gương mặt hốc hác, mệt mỏi.

Ngoại hình hiện tại của Kim Tử Hàm. Ảnh: Weibo.

Kim Tử Hàm cao 1,72 m nhưng chỉ nặng 49 kg khiến nhiều khán giả lo lắng cho sức khỏe của cô. Kim Tử Hàm từng rất nổi bật trong chương trình Thanh xuân có bạn 2 nhờ ngoại hình xinh đẹp, ấn tượng. Do đó, vẻ ngoài hiện tại của nữ ca sĩ khiến nhiều người không nhận ra cô.

Cách đây ít ngày, Kim Tử Hàm bất ngờ đăng ảnh đầu trọc. Kèm theo tấm ảnh, nữ ca sĩ viết: “10 ngày trước tôi đã cạo đầu, tóc sẽ mọc lại rất nhanh nên mọi người yên tâm. Tôi mới mua một bộ tóc giả, thử qua thấy hiệu quả cũng không tệ, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi”. Nhiều người hâm mộ lo lắng Kim Tử Hàm thời gian qua gặp vấn đề tinh thần.

Hồi tháng 4, Kim Tử Hàm thông báo rời khỏi ngành giải trí qua một bài đăng trên trang cá nhân. Cô viết: “Tôi sẽ trở lại với cuộc sống riêng và mong mọi người hiểu cho quyết định này”.

Ngoại hình trước đây của Kim Tử Hàm. Ảnh: HK01.

Ngay sau đó, công ty quản lý của Kim Tử Hàm là Nhạc Hoa xác nhận thông tin trên. Giám đốc công ty Nhạc Hoa cũng bày tỏ trên mạng xã hội: “Hy vọng Tử Hàm ngày càng tiến bộ. Chúc cô ấy bình an và thuận lợi trong tương lai”.

Kim Tử Hàm, sinh ngày 5/2/1999 tại Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc, từng gây chú ý khi tham gia Thanh xuân có bạn mùa 2 năm 2020 - chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nữ. Dù không ra mắt thành công, cô tiếp tục con đường nghệ thuật và gia nhập nhóm nhạc NAME vào 18/11/2023. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô không thuận lợi như mong muốn.