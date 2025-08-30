'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' Nana bị chấn thương

Trong quá trình quay phim mới, Nana bị chấn thương ở chân và phải bó bột. Thông tin này được nữ ca sĩ tiết lộ qua video mới.

Mới đây, kênh YouTube NA( )NA phát hành một video mới có tựa đề Nana Theater Phần 4: Người cười là hạng nhất. Video ghi lại cuộc sống thường ngày của Nana trong quá trình quay phim mới đây. Trong quá trình quay, Nana bị trẹo chân trái và phải đến bệnh viện.

Nana bị chấn thương, phải bó bột. Ảnh: Iplus.

Một giọng nói trong video giải thích: "Sự việc này xảy ra khi cô ấy đang quay một cảnh hành động, cụ thể là cảnh cô ấy nhảy xuống sàn nhà trống". Khi được hỏi về chấn thương, Nana nói: "Đau lắm. Tôi không biết dây chằng bị đứt nghiêm trọng không. Có lẽ chỉ là vết bầm tím nhỏ. Nhưng nó rất nhói và ngứa ran. Mọi chuyện có thể còn tệ hơn nếu không có thảm trên sàn. May mắn là có thảm nên ngăn ngừa chấn thương nghiêm trọng hơn". Theo Sports Chosun, sau vụ việc, Nana phải bó bột một thời gian.

Vừa qua, Nana mua một biệt thự sang trọng tại Achon-dong, Guri-si, Gyeonggi-do với giá 4,2 tỷ won. Đây là tòa nhà mới với 2 tầng hầm và 4 tầng nổi. Việc xây dựng tòa nhà hoàn thành vào 5/2023. Đây cũng là nơi ở của nhiều ngôi sao Hàn Quốc khác như Han So Hee, Hyun Bin và Son Ye Jin hay Park Jin Young.

Nana, 34 tuổi, nổi tiếng qua các drama như The Good Wife (2016) và Justice (2019), từng là thành viên After School trước khi chuyển hướng diễn xuất. Cô nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", thậm chí dẫn đầu hai năm liên tiếp.