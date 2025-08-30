Trang Pháp, MONO đi giữa vòng vây khán giả ở lễ diễu hành

Khối Văn hóa - Thể thao gồm hàng trăm nghệ sĩ tham gia tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm vào sáng 30/8. Từ Quán Thánh, họ di chuyển qua Quảng trường Ba Đình lịch sử sau đó di chuyển về điểm tập kết Sân vận động Hàng Đẫy. Tại đây, các nghệ sĩ được người dân chào đón, cổ vũ.

Đi hàng đầu tiên, Trang Pháp và MONO nhiệt tình tương tác với người dân ở hai bên đường. Là những người có sức ảnh hưởng lớn với lượng người hâm mộ đông đảo, các nghệ sĩ góp phần giúp khán giả ở mọi độ tuổi khác nhau quan tâm hơn tới lễ diễu binh, diễn hành và sâu xa hơn là khơi dậy lòng biết ơn thế hệ đi trước cùng tinh thần yêu nước.

Phan Mạnh Quỳnh được thành viên các khối khác vây quanh, xin chụp ảnh cùng. Nam ca sĩ cùng một số đồng nghiệp khác như Hòa Minzy, MONO, Đức Phúc... tham gia đoàn diễu hành của khối Văn hóa - Thể thao muộn hơn là từ sáng 30/8. Trong khi đó, một nhóm nghệ sĩ khác đã tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành hôm 21/8.

Nguyên Khang là MC duy nhất tham gia đoàn diễu hành của khối Văn hóa - Thể thao. Với anh đây là niềm tự hào vô cùng lớn lao. MC thừa nhận anh "nổi da gà" khi đi qua quảng trường Ba Đình lịch sử. Đây là cơ hội anh mong ước từ lâu và là cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

MONO thu hút sự chú ý của khán giả cũng như thành viên của các khối diễu hành, diễu binh khác. Vừa qua, MONO tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm tôn vinh các chiến sĩ công an nên càng hiểu thêm sự vất vả của lực lượng này. Điều đó khiến anh trân trọng hơn cơ hội được tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.

Diễn viên Mai Thu Huyền rạng rỡ khi chụp hình cùng các khán giả yêu mến cô. Mai Thu Huyền cùng các nghệ sĩ khác tới điểm tập trung để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt từ rạng sớm 30/8. Họ có một đêm không ngủ nhưng điều đó không ảnh hưởng tới tinh thần phấn chấn, quyết tâm của các nghệ sĩ.

Huỳnh Lập tâm sự với việc được tham gia hoạt động diễu binh diễu hành lần này, anh nhận thấy bất cứ ai cũng có thể thể hiện tinh thần yêu nước theo những cách khác nhau. “Là một diễn viên, người có một sức ảnh hưởng đến khán giả, tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Bây giờ, diễn xuất không đơn thuần là đam mê mà đã trở thành trách nhiệm của tôi để vừa được làm nghệ thuật, vừa lan tỏa những giá trị, thông điệp tích cực, ý nghĩa”, Huỳnh Lập bày tỏ.

Diễn viên Dũng Hớn với gương mặt đẫm mồ hôi sau khi hoàn tất nghi thức diễu hành cùng đoàn nghệ sĩ. Chiếc áo sơ mi anh mặc cũng ướt đẫm vì mồ hôi toát ra. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới tinh thần và quyết tâm của nam diễn viên. Dũng Hớn khẳng định những ngày qua, anh đều quyết tâm tập luyện với 100% sức lực.

Đen Vâu chủ động xin Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc để được tham gia lễ diễu binh, diễu hành lần này. Với tư cách một nghệ sĩ, Đen Vâu cho rằng không phải tới khi tham gia buổi lễ này mà từ trước đó, anh cũng như những đồng nghiệp khác cần có trách nhiệm lan tỏa lòng biết ơn, tinh thần yêu nước.

Vợ chồng Salim - Hải Long cũng được khán giả yêu thích. Cả hai vui vẻ vẫy tay, giao lưu với mọi người khi được nhận ra.

Hoàng Thùy Linh cùng Trang Pháp nhanh chóng lên xe rời khỏi điểm tập kết để trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày tập luyện gần như không ngơi nghỉ.

