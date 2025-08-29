Hàng trăm nghệ sĩ tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Sáng 29/8, hàng trăm nghệ sĩ gồm NSND Lê Khanh, NSNS Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Trang Pháp, Huỳnh Lập, Lâm Vỹ Dạ… có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình để tập luyện cho Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Các nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao.

Thanh Sơn rạng rỡ, hạnh phúc khi là một trong những người đi đầu của khối Văn hóa - Thể thao. Anh đi cùng hàng với Thu Quỳnh, Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Trang Pháp.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc mặc tà áo dài đỏ, thêu họa tiết hoa sen trong hoạt động ở sân Mỹ Đình sáng 29/8. Ngoài Bảo Ngọc, các hoạt động mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới có sự tham gia của nhiều người đẹp khác, chẳng hạn Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Trúc Linh, Á hậu Châu Anh...

Khi chia sẻ loạt ảnh trong buổi tập luyện, Trang pháp tâm sự: “Một tấm hình với rất nhiều nụ cười sáng nay trong buổi tập. Thật sự khâm phục các cô, chú nghệ sĩ gạo cội. Các cô chú luôn đi tập đầy năng lượng dưới thời tiết và điều kiện nắng nóng, vất vả như thế này. Hôm nay con học được rất nhiều điều đáng quý từ các cô chú”.

Hình ảnh của các nghệ sĩ ở một số buổi tập luyện trước đó. Trong hình là ca sĩ Dương Hoàng Yến, Hoa hậu Tiểu Vy và Lương Thùy Linh. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong lễ diễu binh, diễu hành góp phần lan tỏa tinh thần biết ơn thế hệ đi trước, thúc đẩy khát khao cống hiến, dựng xây đất nước, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Nghệ sĩ miền Nam góp mặt trong đoàn diễu binh, diễu hành có Minh Luân, Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập, Trương Quỳnh Anh... Phương Thanh không tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhưng cô tới xem với tư cách khán giả, đồng thời cổ vũ các đồng nghiệp. Các nghệ sĩ đều háo hức, hạnh phúc khi được góp mặt trong khối Văn hóa - Thể thao của lễ diễu binh, diễu hành. Họ tập luyện tại sân Mỹ Đình từ 21/8.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra ấn phẩm 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Đây là cuốn sách đặc biệt đánh dấu bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ đương đại với hàng loạt ca khúc chạm đến trái tim biết bao thế hệ.

Trong cuốn sách này, những trải nghiệm của bản thân, những câu chuyện từng chứng kiến, những tâm tư từng ấp ủ và cả những giấc mơ mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn đang theo đuổi được anh gửi gắm trong câu chuyện thật đẹp về hành trình trưởng thành của nhân vật Hòa Bình.