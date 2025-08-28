Hòa Minzy và sức hút của âm nhạc yêu nước

Hàng chục MV về đề tài quê hương đã được phát hành trong thời gian ngắn góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc giữa thời khắc trọng đại khi cả nước hướng về Quốc khánh 2/9.

Trong bài phỏng vấn với Tri Thức – Znews, Nguyễn Văn Chung nói sau thành công của cơn sốt Viết tiếp câu chuyện hòa bình, anh đang ở thời điểm thích hợp nhất để biến ước mơ trở thành hiện thực: Giấc mơ kết nối hàng triệu người dân Việt Nam để cùng hướng về tình yêu quê hương, đất nước qua âm nhạc.

Giấc mơ đó đã không còn là của riêng Nguyễn Văn Chung hay những nhạc sĩ khác vẫn âm thầm cống hiến cho mảng đề tài quê hương, đất nước suốt nhiều năm qua. Thay vào đó, sự tham gia của hoàng loạt nghệ sĩ Việt với những cách khác nhau khiến âm nhạc trở thành cầu nối để kể lại câu chuyện về quá khứ hào hùng, hy sinh thầm lặng và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Những MV lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Khi người dân cả nước đang cùng nhau hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bằng tinh thần biết ơn, tự hào và phấn khởi, làn sóng âm nhạc mang tinh thần yêu nước dâng trào mạnh mẽ.

Cách thể hiện khác nhau nhưng ai nấy đều chung một tấm lòng và khát khao cống hiến. Hàng trăm nghệ sĩ đã và đang tham gia loạt concert quốc gia diễn ra hoành tráng, đặc sắc suốt những ngày qua. Số khác đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc.

Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Trung Quân Idol, Tùng Dương, Hòa Minzy... đã ra mắt MV ý nghĩa. Những tác phẩm như Hạt ngọc trắng, Việt Nam - Tiếp bước tương lai, Vút bay lên Việt Nam, Nỗi đau giữa hòa bình, Nam Quốc Sơn Hà... không chỉ là giai điệu, mà còn là câu chuyện, những lời tri ân sâu sắc đến thế hệ đi trước và khát vọng cống hiến cho một Việt Nam phồn vinh.

DTAP thực hiện album và mời nghệ sĩ ở đủ lứa tuổi tham gia. Ảnh: FBNV.

Nỗ lực của DTAP là rất đáng ghi nhận. Nhóm nhà sản xuất này giới thiệu album Made in Vietnam, trong đó MV chủ đề cùng tên có sự tham gia của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân. Bên cạnh đó là các MV hoặc video visualizer như Nhà tôi có treo một lá cờ, Bài ca tôm cá, Trái tim con đập lần nữa, Con rồng thức giấc...

Đây là album đậm chất Việt Nam, về mọi thứ, từ chất liệu, nội dung đến thông điệp. Sự tham gia “đồ sộ” của ít nhất 20 ca sĩ ở đủ độ tuổi, phong cách âm nhạc ngoài góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước còn thể hiện khát khao cống hiến của giới nghệ sĩ.

Orange, Phương Mỹ Chi, Muộii, Pháo tới Isaac, Tóc Tiên, Đen, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Hà Anh Tuấn, Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Hiền Thục... hay nghệ sĩ gạo cội như NSND Thanh Thúy, NSND Thanh Hoa, NSND Bạch Tuyết... góp giọng trong album. Mỗi nghệ sĩ ở một độ tuổi, thế hệ, thể loại âm nhạc như những mảng màu khác nhau tạo nên một bức tranh văn hóa tuyệt đẹp.

Trong dịp này, Tùng Dương cũng tung ra 2 MV đều được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh, nội dung. Hai sản phẩm được phát hành cách nhau khoảng một tuần lần lượt mang tên Việt Nam - Tiếp bước tương lai và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Trong đó, Viết tiếp câu chuyện hòa bình gây sốt suốt năm 2024 và được nhiều ca sĩ như Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng thể hiện thành công.

Với phiên bản mới, hào hùng, mạnh mẽ qua giọng ca nội lực của Tùng Dương, giai điệu đẹp của Viết tiếp câu chuyện hòa bình hứa hẹn tiếp tục vang vọng ở khắp mọi nơi.

Tùng Dương làm mới Viết tiếp câu chuyện hòa bình và thực hiện MV cho ca khúc này. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó là rất nhiều sản phẩm ý nghĩa khác như Masew với album Xưa, Trung Quân Idol ra mắt Hạt ngọc trắng vào tối 21/8, Đinh Lan Hương có MV Vút bay lên Việt Nam, Hòa Minzy cùng MV Nỗi đau giữa hòa bình, Nguyện là người Việt Nam của Võ Hạ Trâm, Một vòng Việt Nam của Noo Phước Thịnh, Trang Pháp với MV Mãi là người Việt Nam hay MV Tổ Quốc trong ánh mặt trời của Lâm Bảo Ngọc...

Đây có lẽ là năm mà âm nhạc về quê hương đất nước bùng nổ và thành công nhất. Những MV này không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn tạo cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế hệ đi trước và thế hệ trẻ hôm nay. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, các nghệ sĩ đã chọn cách sử dụng âm nhạc để kể lại những câu chuyện lịch sử, từ những ngày kháng chiến gian khổ đến thời kỳ hòa bình phồn vinh. Ngoài gắn kết hàng triệu người dân Việt Nam, âm nhạc cũng là cách đưa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Sức mạnh của âm nhạc

Một trong những ý nghĩa lớn nhất của các MV này là khả năng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ – những người sinh ra trong thời bình và có thể chưa từng chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh. Thông qua âm nhạc, các nghệ sĩ đã mang đến một góc nhìn sống động về lịch sử, giúp khán giả trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình và những hy sinh thầm lặng của cha ông. Các nghệ sĩ cũng nhấn mạnh tình yêu nước không chỉ là hát về lịch sử, mà còn là hành động cụ thể để góp phần xây dựng đất nước.

Trong số tất cả dự án được phát hành thời gian qua, Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy đang tiếp cận được đông đảo khán giả nhất. Không có giai điệu vui tươi, sôi động như nhiều ca khúc cùng đề tài ra mắt cùng thời điểm, Nỗi đau giữa hòa bình có tiết tấu chậm, sâu lắng hơn. Như Nguyễn Văn Chung lý giải, khi số đông đang đi theo phong cách sôi động, anh lại muốn khai thác góc độ khác biệt hơn dù đôi khi lựa chọn này kén người nghe.

MV xúc động khắc họa nỗi đau thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng suốt hàng chục năm qua. Đó là nỗi đau mất đi người chồng, người con trong cuộc kháng chiến. Nỗi đau giữa hòa bình là một trong 5 bài hát được Nguyễn Văn Chung sáng tác trong dịp Quốc khánh 2/9 này.

Các sản phẩm của Hòa Minzy được đón nhận, góp phần lan tỏa tinh thần yêu đất nước. Ảnh: Việt Hà.

Hòa Minzy với Nỗi đau giữa hòa bình đã chạm đến trái tim khán giả bằng câu chuyện về những người mẹ, người vợ hậu phương. Lấy cảm hứng từ Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui và trận chiến Thành cổ Quảng Trị, ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một bản ballad đầy ám ảnh, khắc họa nỗi đau thầm lặng của những người ở lại. Hòa Minzy chia sẻ: “Tôi muốn âm nhạc của mình xoa dịu phần nào nỗi đau của những hy sinh, đồng thời lan tỏa lòng biết ơn đến thế hệ đi trước”.

MV này đạt 5,6 triệu lượt xem sau 4 ngày phát hành. Lượt xem này lớn so với mặt bằng chung thị trường âm nhạc, càng lớn nếu xét riêng đề tài quê hương, đất nước. Con số này có thể đến từ danh tiếng sẵn có của Hòa Minzy sau thành công của bản hit Bắc Bling hoặc có thể thực sự đến từ chất lượng bài hát. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc đã có hàng triệu người thấu hiểu hơn về lịch sử, để từ đó khơi dậy lòng biết ơn, quyết tâm cống hiến.

Made in Vietnam do DTAP sản xuất, NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi thể hiện cũng đạt hiệu quả cao với 4,7 triệu lượt xem sau 2 tuần được tung ra. Trong khi đó, Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã không còn là ca khúc mới nhưng khi được Tùng Dương thực hiện MV cũng nhận chú ý lớn. Chỉ sau một ngày ra mắt, MV đạt 1,1 triệu lượt xem kèm theo rất nhiều lời tâm sự xúc động của khán giả sau theo khi theo những thước phim mà ê-kíp dày công chăm chút.

Các MV khác chưa quá bùng nổ về lượt xem nhưng cho thấy sự đón nhận tích cực của khán giả với mảng đề tài lâu nay vẫn được xem là kén người nghe. Điều quan trọng nhất là các sản phẩm đều góp phần đáng quý vào việc lan tỏa tinh thần đoàn kết đã và đang được gìn giữ, phát huy từ đời này qua đời khác của người Việt Nam.