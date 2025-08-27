Dế Choắt gây bàn tán

Sau nhiều tháng im ắng, thậm chí xóa tất cả bài viết trên mạng xã hội, rapper Dế Choắt có chia sẻ mới gây bàn tán.

Sáng 27/8, Dế Choắt có bài đăng đầu tiên trên fanpage hơn 1,2 triệu lượt theo dõi. Rapper viết: “Hiện tại mình không còn nhu cầu tranh giành, khẳng định bản thân, nhận lời khen chê hay sự tung hô nữa. Mình chỉ đang hiện diện, hoàn thiện bản thân và biết rằng: Con đường đó vẫn đợi, nơi mình vốn từng bỏ công xây dựng. Nhiều người vui vẻ bảo mình không mợ thì chợ vẫn đông, mình chợt thầm nghĩ có mợ thì chợ sẽ chất lượng hơn chút”.

Hình ảnh mới được Dế Choắt đăng kèm bài chia sẻ mới. Ảnh: FBNV.

Đây là bài đăng duy nhất còn hiển thị trên fanpage Dế Choắt. Đây cũng là bài viết đầu tiên của nam rapper này sau nhiều tháng “ở ẩn”. Động thái này của học trò Wowy lập tức gây bàn tán.

Hồi tháng 2, Dế Choắt chia sẻ việc bị một fanpage đăng tải nhiều bài viết, thông tin sai lệch, bôi nhọ và gây ảnh hưởng đến danh dự anh. Sau đó, trang fanpage bị nhắc tên ẩn các bài đăng liên quan đến Dế Choắt đồng thời xin lỗi nam rapper.

Cùng thời điểm, học trò Wowy liên tục có bài đăng gây xôn xao. Anh từng viết: "Mấy em, mấy bạn trẻ, học rap, chơi rap, học cách sống và lối chơi của tôi thì đừng có mà quên tôi nhé. Tôi xong. Trở về thường nhật, nào rảnh, tôi làm nhạc miễn phí tiếp cho nghe".

Trong bài đăng khác, anh chia sẻ: “Tôi bây giờ là tội đồ, bị anh em xã hội ruồng bỏ, sự nghiệp tiêu tan, phải tự đi một mình. Tôi đang ở dưới đáy sự nghiệp, kệ tôi. Mọi người vui lòng chưa”.

Dế Choắt cũng tung ra 10 track nhạc, nhưng chất lượng lại gây tranh cãi và thành tích rất ảm đạm.

Ít ngày sau đó, quán quân Rap Việt mùa 1 ẩn toàn bộ bài viết trên trang mạng xã hội. Ngay cả ảnh đại diện lẫn ảnh bìa của fanpage cũng bị xóa bỏ.

Cuối tháng 2, Dế Choắt có động thái được cho là ẩn ý từ bỏ ngôi vị quán quân của Rap Việt. "Từ bây giờ hãy nhớ tôi là Dế Choắt, sống cuộc đời giản dị bình dân, không phải là quán quân chương trình gì nữa. Tôi đang dần ổn định tâm lý, phục hồi tinh thần và sẽ quay trở lại sớm. Hơi vất vả khi phải làm lại từ đầu nhưng tôi làm được", Dế Choắt chia sẻ.

Tới tháng 4, rapper này tung bản rap Tái sinh. Kể từ đó, anh im ắng, không có hoạt động mới.