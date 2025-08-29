Hòa Minzy đính chính

Khi bị khán giả thắc mắc chuyện nuôi 400 em nhỏ trong 4 năm với tổng số tiền là 600 triệu đồng, Hòa Minzy nhanh chóng giải thích.

Hòa Minzy mới đây chia sẻ hình ảnh tổng hợp những hoạt động thiện nguyện và số tiền nữ ca sĩ đã quyên góp từ khi mới vào nghề. Hình ảnh này do người hâm mộ của cô thực hiện, sau đó được nữ ca sĩ chia sẻ. Tuy nhiên, có ý kiến thắc mắc về việc nữ ca sĩ nuôi 400 em nhỏ trong 4 năm 2021-2024 với tổng số tiền là 600 triệu đồng. Nhiều khán giả cho rằng con số trên là không thực tế.

Hòa Minzy lên tiếng giải thích về số tiền ủng hộ. Ảnh: FBNV.

Trước ý kiến thắc mắc, Hòa Minzy phản hồi: “Thấy có mấy người bình luận nói nuôi 400 em nhỏ với số tiền 600 triệu đồng là ảo thì em giải thích lại. Bức ảnh này do fan của em làm, nên câu từ có thể chưa chính xác. Nhưng các bài đăng của em Hòa luôn ghi rõ là nuôi ăn và ăn trong một năm học cho các con, chứ không phải nuôi 400 em nhỏ cả ăn uống, học hành ạ”.

“Mỗi năm, em nuôi 100 em với tổng chi phí 150 triệu đồng. Và 4 năm là 600 triệu đồng. Đó là chi phí cho chương trình Nuôi em chắc nhiều anh chị cũng biết. Cụ thể em nuôi ăn các con tại Lai Châu và Thanh Hóa nha. Chứ mọi người thắc mắc, trách oan em, khổ thân em”, cô cho biết thêm.

Ngoài ra, Hòa Minzy cũng nhận được ý kiến phản hồi về việc hát đỏ. Cụ thể, một tài khoản cho rằng nữ ca sĩ không phù hợp và nên dừng hát dòng nhạc này. Hòa Minzy sau đó trả lời: “Về mặt chất lượng giọng hát có thể tệ hoặc hay, đối với em, chắc chắn em hát không tệ. Nhưng về khía cạnh hay, tùy mỗi người nghe. Quan trọng nhất, em nghĩ việc em được lựa chọn hát một phần là để lan tỏa lời ca ý nghĩa trong các ca khúc đó tới bạn trẻ dễ hơn, ít nhất là fan của em. Nên việc em được lựa chọn để hát cũng có nhiều lý do ạ".

Hòa Minzy vừa qua phát hành MV Nỗi đau giữa hòa bình lấy cảm hứng từ Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui và trận chiến Thành cổ Quảng Trị. Cả giai điệu lẫn nội dung MV đều sâu sắc, chạm tới cảm xúc của người xem. MV đạt 5,6 triệu lượt xem sau 4 ngày phát hành và là sản phẩm nổi bật trong số các dự án hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.