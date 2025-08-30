Khoảnh khắc khó quên của hàng trăm sao Việt

Sáng 30/8, tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Khối Văn hóa - Thể thao với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ Việt như MONO, Đen Vâu, Tăng Duy Tân, Việt Hoa, Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh… đi cuối cùng. Trên suốt tuyến đường, khối Văn hóa - Thể thao cũng như những khối còn lại trong đoàn diễu binh, diễu hành được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Á hậu Châu Anh, diễn viên Bảo Hân, MC Nguyên Khang, rapper Đen Vâu... tự hào khi có mặt trong đoàn diễu hành của khối Văn hóa - Thể thao. Các nghệ sĩ thừa nhận khoảnh khắc bước đi trên quảng trường Ba Đình lịch sử với tiếng reo hò của người dân hai bên đường khiến họ xúc động, tự hào. “Cách đây không lâu, khi làm MC của concert quốc gia Tổ quốc trong tim, tôi đã được đứng trước 50.000 khán giả. Cảm giác khi đó rất tự hào. Nhưng lần này khi đứng trong hạng mục nghệ sĩ tạm gọi là tiêu biểu, gồm các NSND, NSƯT, tôi càng hạnh phúc hơn. Người dân đứng kín 2 bên đường, reo hò, bắt tay mỗi khi chúng tôi tới. Có những người hô to tên chúng tôi. Cảm giác đó rất thiêng liêng và có lẽ khó có lần thứ hai”, Nguyên Khang chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Đen Vâu chia sẻ không riêng anh hay khối Văn hóa - Thể thao mà các cán bộ, chiến sĩ lẫn mọi người đều thức thâu đêm tối qua. Nhưng anh tin rằng không ai thấy mệt mỏi vì đây là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng và lớn lao trong cuộc đời của mỗi người. Tinh thần mọi người hai bên đường lên rất cao. Họ cổ vũ nhiệt tình giúp các thành viên trong đoàn diễu binh, diễu hành thêm dồi dào năng lượng hơn và cảm thấy không hề mệt mỏi.

Thanh Sơn, MONO, Hoàng Thùy Linh, Trang Pháp, Thu Quỳnh... là những nghệ sĩ được giao trọng trách đi đầu trong khối Văn hóa - Thể thao, song song với xe mô hình. Là một trong những nghệ sĩ đi đầu, Việt Hoa thừa nhận cô rất bất ngờ, xúc động và tự hào khi được giao nhiệm vụ quan trọng này. Bên cạnh đó, diễn viên cũng áp lực bản thân có thể làm sai, ảnh hưởng tới các đồng nghiệp. Do đó, Việt Hoa càng nỗ lực tập luyện để làm tốt nhất có thể.

Hòa Minzy nổi bật với tà áo dài có thêu cờ đỏ sao vàng. Hòa Minzy là một trong những gương mặt nổi bật về việc lan tỏa tinh thần yêu nước. Các sản phẩm âm nhạc mang nhiều chất liệu truyền thống của Hòa Minzy luôn có độ lan tỏa lớn. Vừa qua, Hòa Minzy phát hành MV Nỗi đau giữa hòa bình khắc họa nỗi đau của những Mẹ Việt Nam anh hùng.

Từ 21/8, các nghệ sĩ đã bắt đầu tập luyện tại Sân vận động Mỹ Đình. Ai nấy đều háo hức và tập luyện nghiêm túc để hoàn thành tốt trọng trách trong dịp lễ 2/9. Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 diễn ra sáng 30/8 có thêm một số nghệ sĩ mới như Phan Mạnh Quỳnh, Hòa Minzy, Quốc Thiên...

Diễn viên Minh Luân hòa vào đoàn diễu hành của khối nghệ sĩ. Qua hoạt động này, Minh Luân cảm nhận được tinh yêu nước, đoàn kết, yêu thương dân tộc rất lớn từ người dân ở mọi miền Tổ quốc, cùng với đó là sự hào hùng, khí thế của đất nước Việt Nam. “Tôi mong sự đoàn kết, hào khí, tinh thần yêu nước này luôn được gìn giữ, phát huy để đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hơn”, Minh Luân nói.

Hình ảnh đẹp của các nghệ sĩ trong buổi tổng duyệt. Họ tập trung tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô lúc rạng sáng 30/8 sau đó di chuyển sang Quán Thánh. Có một đêm không ngủ nhưng ai nấy đều hạnh phúc, vinh dự khi được có mặt trong đoàn nghệ sĩ.

