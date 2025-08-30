Kết đắng của mỹ nhân chuyên gây rối

Theo truyền thông Hàn Quốc, Song Da Eun giờ đây bị gán mác "người chuyên gây rối". Từ năm 2022 đến nay cô không có dự án phim mới.

Việc nữ diễn viên Song Da Eun tự tiết lộ thông tin hẹn hò Jimin (BTS) đang gây xôn xao dư luận. Theo Sports Khan, việc bị bủa vây bởi những tranh cãi trong khi sự nghiệp quá mờ nhạt, tương lai của Song Da Eun đang bị bao trùm bởi “một đám mây đen”.

Thậm chí, trong bài viết về Song Da Eun, Sports Khan đặt tiêu đề: “Hành động tự tiết lộ chuyện riêng tư đã hủy hoại Song Da Eun. Đó là hành động tự trục xuất bản thân khỏi ngành giải trí”.

"Người chuyên gây rối"

Gần đây, Song Da Eun đăng một video lên nền tảng mạng xã hội TikTok. Video quay cảnh Jimin, thành viên nhóm BTS, đến thăm nhà cô. Trong video, Song Da Eun vội vã chạy đến thang máy và khi cửa mở, khuôn mặt bối rối của Jimin hiện rõ.

Khi nhìn thấy Song Da Eun, Jimin thốt lên: "Thật bất ngờ. Em biết anh sẽ tới sao. Anh đã cố tình không nói với em mà". Đoạn video lập tức gây xôn xao dư luận, kéo theo rất nhiều tranh cãi và càng làm củng cố thêm tin đồn 2 ngôi sao này hẹn hò.

Hàng loạt bình luận ác ý nhắm vào Song Da Eun xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội. Lý do quan trọng khiến người hâm mộ của Jimin bức xúc, tấn công Song Da Eun là bởi trong những năm qua, nữ diễn viên này liên tục úp mở về mối quan hệ giữa cô với nam thần tượng đình đám.

Song Da Eun tự tiết lộ video riêng tư với Jimin khiến khán giả tranh cãi. Ảnh: Sports Khan.

Có lần, Song Da Eun để lộ những phần được cho là cơ thể của Jimin trong video. Lần khác, cô mặc bộ quần áo là hàng đặc biệt của BTS. Chưa hết, Song Da Eun từng đăng tải một video có giọng nam nghe giống Jimin. Thậm chí, nữ diễn viên này còn khoe chiếc tai nghe có khắc tên Da Eun và Jimin. Hành động của Song Da Eun khiến mối quan hệ giữa cô và Jimin cứ vài ba tháng lại gây xôn xao, trở thành tâm điểm bàn tán.

Khi bị chỉ trích, Song Da Eun đã lên tiếng đáp trả. Cô từng dọa kiện hoặc bật khóc nức nở trên livestream.

“Tôi hy vọng các bạn cũng phải trải qua những gì gia đình tôi đang chịu đựng. Tôi mong các bạn nhận lấy hình phạt xứng đáng. Thành thật thì tôi mong các người sẽ phải chịu hình phạt tồi tệ hơn. Chỉ vì thần tượng các bạn yêu thích tôi mà tôi đáng bị căm ghét sao. Tôi thậm chí không hề chủ động trước. Do đó, đừng tấn công tôi nữa. Các người không biết tôi có thể làm gì khi mất kiểm soát đâu. Mọi người dọa kiện tôi nhưng chính các bạn mới là người đáng bị kiện”, Song Da Eun bức xúc khi bị tấn công trên mạng xã hội.

Đỉnh điểm gây tranh cãi là mới đây khi nữ diễn viên này đăng video lộ toàn bộ gương mặt của thành viên nhóm BTS. Ngay cả khi Song Da Eun hẹn hò Jimin, hành động của nữ diễn viên này vẫn khó chấp nhận. Theo truyền thông Hàn Quốc, hành động đơn phương tiết lộ thông tin, hình ảnh của Jimin từ Song Da Eun là thiếu cân nhắc, phiến diện và không tôn trọng nam ca sĩ nhóm BTS lẫn người hâm mộ của anh.

Kết đắng

Song Da Eun ra mắt trong bộ phim truyền hình Can't Lose năm 2011 và được biết đến thông qua chương trình tạp kỹ hẹn hò Heart Signal 2 của Channel A vào 2018. Kể từ đó, cô đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác nhau như Melo Is My Nature, I've Been There Only Once, Outing…

Mỹ nhân tạo dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với vai Kim Ga Yeon trong bộ phim truyền hình KSB2 Once Again phát sóng năm 2020. Đây là dự án mang dấu ấn rõ nét nhất của Song Da Eun trong cương vị diễn viên.

Tuy nhiên, sau bộ phim truyền hình Golden Spoon của MBC phát năm 2022, nữ diễn viên không có thêm bất cứ dự án nào. Đây cũng là thời điểm mối quan hệ của cô với Jimin gây xôn xao.

Việc Song Da Eun vắng bóng quá lâu bắt nguồn từ những đánh giá tiêu cực của ngành công nghiệp giải trí về diễn viên này.

Kể từ khi có tin đồn hẹn hò với Jimin, Song Da Eun đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông thường xuyên hơn do tin đồn hẹn hò được cô tự tung ra và những xung đột với fandom của Jimin nhiều hơn là yếu tố công việc.

Song Da Eun không có dự án phim mới từ 2022 đến nay.

Nữ diễn viên đã gắn liền với hình ảnh tiêu cực như một "nhân vật gây tranh cãi". Suy nghĩ này đã ăn sâu, bám rễ vào các nhà sản xuất phim ảnh, chương trình truyền hình và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc họ có lựa chọn Song Da Eun cho các dự án hay không.

Đối với các công ty sản xuất và đài truyền hình, việc tuyển dụng một nữ diễn viên bị công chúng ghét bỏ hoặc có khả năng gây tranh cãi là một gánh nặng. Kể cả khi diễn viên đó có khả năng diễn xuất ấn tượng, các nhà sản xuất cũng né tránh để giảm thiểu tối đa rủi ro và tổn thất.

Chưa kể, hình ảnh của Song Da Eun đặc biệt gây tổn hại trong ngành quảng cáo. Đối với các thương hiệu ưu tiên hình ảnh tích cực và đáng tin cậy, việc hợp tác với một người mẫu đã vướng vào tranh cãi là rất khó khăn.

Hơn nữa, một số người cho rằng hành động của Song Da Eun đã tạo ra cảm giác thù địch với cộng đồng người hâm mộ của BTS là ARMY. BTS là nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc hiện giờ và fandom của họ cũng đông đảo hàng đầu. Do đó, động thái của Song Da Eun có thể dẫn đến các cuộc tẩy chay có tổ chức và tấn công trực tuyến nhắm vào các tác phẩm, sản phẩm có sự góp mặt của nữ diễn viên này. Việc này càng gây áp lực đáng kể lên các thương hiệu, đài truyền hình và công ty sản xuất.

Cuối cùng, việc Song Da Eun tự tiết lộ mối quan hệ tình cảm của cô bằng cách tung ra video rõ mặt Jimin đã đặt dấu chấm hết cho những úp mở, ám chỉ trước đó. Thay vì mập mờ như trước, Song Da Eun đã tự đưa mối quan hệ riêng tư với Jimin ra ánh sáng.

Một chuyên gia rong ngành phát thanh truyền hình cho biết với Sports Khan: "Tôi thấy đã có những cuộc tấn công thực sự từ ARMY vào các chương trình có sự góp mặt của Song Da Eun. Công ty sản xuất nào lại chấp nhận rủi ro để mời một diễn viên như vậy chứ?".

Song Da Eun hiện không có công ty quản lý chính thức. Mất đi niềm tin của công chúng và bị gán mác "kẻ gây rối", Song Da Eun có lẽ khó phục hồi hình ảnh lẫn danh tiếng. Việc nữ diễn viên có thể trụ lại ở ngành giải trí được hay không thật sự là một thách thức rất lớn.