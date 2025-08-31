Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khối tài sản hàng chục triệu USD của Song Joong Ki

  • Chủ nhật, 31/8/2025 11:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, Song Joong Ki sở hữu nhiều nhà tại Hàn Quốc, Italy và Mỹ.

Trong tập mới nhất, chương trình Free Doctor của đài tVN đã tiết lộ danh mục đầu tư bất động sản nước ngoài của một số người nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Trong tập này, người dẫn chương trình tiết lộ Song Joong Ki có danh mục bất động sản ấn tượng với nhiều ngôi nhà ở nhiều châu lục.

“Tôi tin Song Joong Ki đã sống ở Rome, Italy kể từ khi vợ anh ấy sinh con đầu lòng. Song Joong Ki có nhiều nhà. Anh ấy có nhà ở Seoul, Rome và Hawaii”, MC Ahn Jin Yong nói.

Song Joong Ki anh 1

Một góc trong căn hộ hơn 2 triệu USD của Song Joong Ki. Ảnh: tvN.

Một chuyên gia bất động sản sau đó tiết lộ thêm nhiều thông tin chi tiết về ngôi nhà của nam diễn viên.

Chuyên gia cho biết: “Bất động sản ở Hawaii đắt hơn giá nhà trung bình ở Mỹ. Song Joong Ki đã mua căn nhà này vào tháng 12/2019 với giá 2,28 triệu USD. Căn hộ của Song Joong Ki là một căn chung cư có hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Căn hộ của anh có tầm nhìn toàn cảnh ra Diamond Head và bãi biển Waikiki”.

Năm 2020, tờ Koreastardaily đưa tin Song Joong Ki mua căn hộ cao cấp với giá 2,7 tỷ won ở Hawaii làm nơi nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, nam diễn viên có nhà riêng tại khu Nine One Hannam (Seoul) trị giá 7,27 triệu USD và căn hộ trong khu phức hợp cao cấp Eterno Cheongdam có giá 11,5 triệu USD.

Song Joong Ki kết hôn với Katy Louise Saunders vào tháng 1/2023. Cặp đôi sinh con đầu lòng vào tháng 6/2023 và chào đón con thứ hai vào tháng 11/2024.

Song Joong Ki anh 2

Song Joong Ki sở hữu nhiều bất động sản. Ảnh: Naver.

Đầu năm, Song Joong Ki trở lại với dự án Bogota: City of the Lost. Lấy bối cảnh năm 1997, Bogota: City of the Lost kể về Kuk Hee (do Song Jong Ki đảm nhận), người đến Bogotá, Colombia để bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, anh vướng vào mối quan hệ với Soo Young (Lee Hee Jun đảm nhận) và Park Byeong Jang (Kwon Hae Hyo), những nhân vật quyền lực trong cộng đồng người Hàn Quốc ở Bogota.

Minh Hạo

Song Joong Ki Song Joong Ki Song Joong Ki Katy Louise Saunders bất động sản

  • Song Joong Ki

    Song Joong Ki

    Song Joong Ki được nhiều khán giả biết đến qua bộ phim Sungkyunkwan Scandal và chương trình giải trí Running Man. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, anh vào vai chính trong bom tấn truyền hình Hậu duệ mặt trời thu hút mức tỷ suất khán giả cao nhất tại Hàn Quốc, đưa anh thành một ngôi sao Hallyu hàng đầu.

    • Ngày sinh: 19/9/1985
    • Nơi sinh: Daejeon, Hàn Quốc
    • Vợ: Song Hye Kyo

Đọc tiếp

