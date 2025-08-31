Đêm nhạc toàn sao Hàn ở TP.HCM vướng tranh cãi

Đêm nhạc K Showtime diễn ra ở TP.HCM tối 30/8 gây chú ý khi có sự tham gia của dàn sao Hàn. Tuy nhiên, chương trình gặp sự cố ở phần trình diễn của Taeyeon.

Đêm nhạc K Showtime diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM vào tối 30/8 với danh sách nghệ sĩ gồm Taeyeon (SNSD), Yunho (DBSK), Key (SHINee), Irene - Seulgi (Red Velvet)... Trong sự kiện, Taeyeon biểu diễn các ca khúc Can’t Control Myself, To.X, Four Seasons... Sau đó, nữ ca sĩ cũng dành thời gian tương tác, giao lưu với người hâm mộ. Tuy nhiên, khi Taeyeon đang giao lưu, ca khúc I bất ngờ vang lên.

Thay vì tiếp tục trình diễn, Taeyeon bất ngờ nói lời tạm biệt fan rồi lui vào hậu trường khiến khán giả có mặt trong đêm nhạc ngỡ ngàng. Tình huống trên đã gây tranh luận.

Hình ảnh Taeyeon trong đêm nhạc. Ảnh: Koreanupdates.

Sau đó, BTC đêm nhạc lên tiếng xin lỗi. “Trong phần trình diễn của nghệ sĩ Taeyeon đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn do hiểu lầm trong quá trình giao tiếp của team chúng tôi. Đây hoàn toàn là lỗi từ HY LIVE và chúng tôi nhận trách nhiệm, đồng thời gửi lời xin lỗi một cách chân thành đến tất cả fan đã tham dự sự kiện. Chúng tôi cũng xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến nghệ sĩ Taeyeon, toàn thể người hâm mộ Việt Nam của Taeyeon”.

Taeyeon là trưởng nhóm của Girls' Generation (SNSD), một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Kpop, ra mắt vào năm 2007 với ca khúc Into the New World. Với vai trò trưởng nhóm và giọng ca chính, cô được biết đến với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc và khả năng xử lý kỹ thuật điêu luyện. Taeyeon đã góp phần đưa SNSD trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu, với các hit như Gee, Genie, Lion Heart...