Thúy Diễm nói về nụ hôn gây bàn tán

Theo Thúy Diễm, là một diễn viên, cô không thể tránh việc thực hiện cảnh tình cảm. Do đó, bà xã Lương Thế Thành mong các tài khoản ngừng cắt ghép video, bình luận tiêu cực.

Những ngày qua, nụ hôn của Thúy Diễm và Ma Ran Đô trong vở kịch mới gây xôn xao. Với tư cách diễn viên, Thúy Diễm khó tránh việc đóng cảnh tình tứ với bạn diễn. Tuy nhiên, nụ hôn với Ma Ran Đô trên sân khấu được nhận xét là táo bạo. Do đó, nó gây tranh luận, kéo theo những bình luận không tích cực trên mạng xã hội.

Ngày 5/9, Thúy Diễm lên tiếng về ồn ào. Cô thừa nhận buồn lòng khi đọc những lời bình luận tiêu cực. Theo Thúy Diễm, nụ hôn này là bắt buộc, dựa trên kịch bản và sự chỉ đạo của đạo diễn.

“Là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi làm nghề cũng hơn 10 năm rồi, trải qua rất nhiều vai diễn, thậm chí có những vai yêu cầu nhiều cảnh nóng và tình cảm, phải quay cận khó hơn thế rất nhiều. Nhưng thật ngạc nhiên vì chỉ một lần bị quay lén phát tán cảnh diễn đó trên sân khấu mà Diễm lại bị những người lạ, chưa từng xem trọn vẹn tác phẩm đánh giá tiêu cực và bình luận không hay. Mỗi ngày lại dùng lời lẽ nặng nề hơn, suy diễn đủ kiểu rồi đánh giá khiến tôi rất buồn và ảnh hưởng tâm lý”, Thúy Diễm chia sẻ.

Thúy Diễm gây bàn tán vì nụ hôn với đàn em trên sân khấu kịch. Ảnh: FBNV.

Theo Thúy Diễm, với tư cách diễn viên, khi nhận lời tham gia một dự án, trách nhiệm của cô là phải truyền tải được hết tâm tư, tình cảm của vai diễn. Do đó, cô không thể nào né tránh cảnh cần thể hiện tình cảm của nhân vật. Thúy Diễm nhấn mạnh không một vai diễn nào về tình yêu đôi lứa, thanh xuân, gia đình lại không phải thể hiện tình cảm.

“Nếu e dè, diễn không tốt, tôi không thể được xem là diễn viên chuyên nghiệp và khi đó khán giả cũng sẽ không đón nhận tác phẩm. Tôi mong được hiểu rõ là chắc chắn sau mỗi vai diễn, khi cánh màn nhung khép lại, mọi thứ sẽ kết thúc. Ai cũng trở về làm chính mình. Người diễn viên sau mỗi dự án đều trở về cuộc sống thật. Mọi tình cảm, hành động, tâm tư của nhân vật khán giả thấy chỉ là giả, là diễn xuất”, Thúy Diễm bày tỏ.

Nữ diễn viên cũng nói thêm cô may mắn được sự ủng hộ của gia đình, ông xã để yên tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Thúy Diễm luôn tự hào về điều đó và toàn tâm toàn ý làm nghề.

“Làm ơn đừng thêu dệt, cắt ghép, dựng chuyện không thành có và đưa ra những thông tin sai sự thật hay lời nói nặng nề, sai lệch làm ảnh hưởng đến nhân cách của người làm nghề chân chính bằng cả trái tim mình”, Thúy Diễm nhấn mạnh.

Thúy Diễm sinh năm 1986, kết hôn với diễn viên Lương Thế Thành năm 2016 và có một con trai tên Bảo Bảo (sinh 2018). Cô được biết tới qua các bộ phim như Trái tim hoa hồng, Cát đỏ, Vịt kêu đồng, Trạm cứu hộ trái tim…