Thế khó của các 'em xinh'

Các em xinh dồn dập tung ra sản phẩm mới nhưng họ vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khán giả để tạo được bản hit mới, củng cố vị thế sau chương trình.

Trong 2 năm 2024-2025, hai chương trình âm nhạc thực tế Anh trai “say hi” và Em xinh “say hi” lần lượt lên sóng, khuấy động làng giải trí Việt Nam và mở ra cơ hội vàng để các nhân tố trẻ bước ra ánh sáng. HIEUTHUHAI, RHYDER, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Hurrykng, Negav… hưởng lợi rất lớn từ chương trình này.

Đáng nói, từ bệ phóng Anh trai “say hi”, Quang Hùng MasterD hay Dương Domic tận dụng thành công sức nóng của chương trình để có thêm những bản hit mới, củng cố chỗ đứng lẫn danh tiếng ở thị trường âm nhạc. Thậm chí, Quang Hùng liên tiếp tung ra các MV và đều đạt lượt xem lớn. Không còn là cơn sốt nhất thời, Anh trai “say hi” thực sự giúp tài năng của các gương mặt trẻ tỏa sáng và nhờ đó thị trường có thêm những nhân tố mới mẻ, đa dạng màu sắc.

Ngược lại, Em xinh "say hi" cũng giúp các gương mặt mới được biết tới nhiều hơn, thành công nhất phải kể tới 52Hz, LyHan, Lamoon hay Mỹ Mỹ. Tuy nhiên, so với Anh trai “say hi”, có thể thấy dàn em xinh chưa thể bứt phá, đặc biệt là kể từ chương trình này kết thúc.

Dàn em xinh "bất ổn"

Anh trai “say hi” đã chứng minh một chương trình thực tế có thể thay đổi sự nghiệp của nghệ sĩ đến mức độ nào nếu họ tận dụng tốt cơ hội. Tuy nhiên, trong khi Anh trai "say hi" đã tạo nên một thế hệ ngôi sao mới, các em xinh dường như vẫn loay hoay tìm đường để ghi dấu ấn.

Lamoon (Nguyễn Lê Diễm Hằng), từng gây chú ý với vai Út Khờ trong Địa Đạo và Vietnam Idol 2023, là một trong những tân binh sáng giá. Cô lọt Best5 ở chung kết và kết quả này khiến chính nữ ca sĩ kinh ngạc. Ngay khi kết thúc chương trình, Lamoon tăng tốc với album LÀ MOON cùng MV mở đường Synth chúc nâng ly. Sản phẩm này pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc như pop, EDM, Bossa Nova và âm hưởng ngũ cung.

Mỹ Mỹ và Lamoon tung sản phẩm mới ngay sau khi chương trình kết thúc nhưng thành tích chưa ấn tượng. Ảnh: FBNV.

Được nghe album LÀ MOON trước khi sản phẩm đến với khán giả, Ái Phương khen ngợi đàn em đã có dự án đa sắc màu và cá tính. Tuy nhiên, con số Synth chúc nâng ly đạt được cho thấy Lamoon đang khó khăn trong việc tiếp cận khán giả. Với 435.000 lượt xem sau 9 ngày phát hành, Synth chúc nâng ly đang yếu thế trong cuộc cạnh tranh của thị trường âm nhạc. Có thể lý do sản phẩm chưa thành công là âm nhạc dễ nghe nhưng thiếu điểm nhấn, dàn trải.

Tối 4/9, Lamoon cũng tung các ca khúc trong album, như Notice Me, Trời nồm, Bài thuốc Đông y, Không một lời nào, Nụ hôn dài thòng… Album có sự kết hợp Đông Tây thú vị, cá tính và liều lĩnh. Tuy nhiên, chưa video nào đạt trên 50.000 lượt xem, trong đó, When I’m Gone được Lamoon viết ngẫu hứng trong 2 tiếng trước khi quay Địa đạo tới tối 5/9 chỉ đạt 35.000 lượt. Đây đã là con số cao nhất trong số các ca khúc của album LÀ MOON, ngoại trừ MV mở đường Synth chúc nâng ly.

Cùng thời điểm với Lamoon, Mỹ Mỹ cũng có sản phẩm mới trình làng khán giả. Tuy nhiên, con số Mỹ Mỹ đạt được không khá hơn đồng nghiệp. Đố anh giữ được em đạt 437.000 lượt xem sau 2 tuần phát hành. Chung số phận với Synth chúc nâng ly, Đố anh giữ được em của Mỹ Mỹ chưa bứt phá về âm nhạc. Nếu so với mặt bằng chung, sản phẩm vẫn an toàn về màu sắc nên khó đạt được thành tích nổi trội hơn.

Thách thức

Thách thức lớn nhất của dàn em xinh lúc này là xây dựng cộng đồng fan bền vững và tạo ra sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong thị trường Vpop khốc liệt. So với Anh trai “say hi”, Em xinh “say hi” bất lợi hơn trong việc xây dựng lượng fan cứng lớn mạnh. Đồng thời độ nhận diện trên các nền tảng mạng xã hội của các em xinh cũng chưa thể phủ sóng rộng khắp như đồng nghiệp nam ở Anh trai “say hi”. Bởi thế, không riêng Mỹ Mỹ hay Lamoon mà các em xinh phát hành sản phẩm trước đó đều không bùng nổ về lượt xem lẫn độ viral trên mạng xã hội.

Chẳng hạn, Juky San, một trong những gương mặt nổi bật của Em xinh “say hi” với giọng hát ngọt ngào, đã phát hành MV Trao về anh ngay trong thời gian tham gia chương trình (tháng 7). Ca khúc mang phong cách quyến rũ, đánh dấu sự lột xác từ hình ảnh trong trẻo quen thuộc sang một Juky San trưởng thành, gợi cảm hơn. Sau 3 ngày ra mắt, MV đạt 237.000 lượt xem trên YouTube và hiện tại là 667.000 lượt, một con số thậm chí khiêm tốn hơn cả Lamoon hay Mỹ Mỹ.

Hoàng Duyên, LyLy hay Han Sara đạt thành tích khả quan hơn khi phát hành MV cá nhân. Chưa thể gọi là hit nhưng các MV của cả 3 ca sĩ đã tiếp cận được tương đối nhiều khán giả. Trong đó, She Never Cries của Hoàng Duyên đạt 4 triệu lượt xem sau 2 tháng phát hành, còn Do Anh Si và Có khi nào của Han Sara lần lượt đạt 1,9 triệu, 1,1 triệu lượt xem sau một tháng ra mắt. Với Em không trách anh đâu ra mắt cách đây 2 tháng, LyLy đạt 4 triệu lượt xem.

Han Sara thay đổi hình tượng khi trở lại với MV Có khi nào. Ảnh: FBNV.

Một số em xinh khác cũng có MV được ra mắt trước hoặc sau khi chương trình kết thúc, chẳng hạn Saabirose với MV EZ, Ngô Lan Hương có MV Cảm ơn, cảm ơn… Nhưng họ có lẽ cần một ca khúc có giai điệu viral hơn để khẳng định vị thế.

Với tình thế này, các em xinh nếu không có bản hit mới để củng cố tên tuổi sau cơn sốt chớp nhoáng của Em xinh "say hi", thì có lẽ họ sẽ rơi vào tình thế "sớm nở tối tàn" giống rất nhiều trường hợp bùng nổ nhờ game show khác ở Vpop.

Với sự đầu tư từ chương trình và tài năng sẵn có, các nghệ sĩ này đang có cơ hội vàng để định hình thế hệ nữ idol mới. Lúc này, đáng chờ đợi nhất là những ca sĩ đã có sẵn lượng fan đông đảo như Phương Mỹ Chi, Bích Phương hoặc những “con tướng” mạnh chẳng hạn LyHan, 52Hz… Biết đâu, họ có thể phá vỡ cục diện ảm đạm hiện tại của Em xinh “say hi”.