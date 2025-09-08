Thanh Trúc đính chính

Thanh Trúc khẳng định cô chưa có kế hoạch sinh con thứ 2. Do đó, nữ diễn viên mong cộng đồng mạng dừng đồn đoán.

Thời gian qua, Thanh Trúc vướng tin mang thai lần 2 do cô mặc áo rộng hoặc lộ vòng 2 được cho là khá lớn. Điều đó khiến nữ diễn viên phải đính chính vào tối 7/9. Thanh Trúc tâm sự tin đồn không đúng sự thật khiến cô căng thẳng suốt thời gian qua. Dẫn đến, nữ diễn viên phải lên tiếng.

Thanh Trúc mong khán giả dừng đồn đoán, bàn tán việc có con. Ảnh: FBNV.

“Tôi đính chính là hiện giờ tôi mập vì liên tục tiêm kích trứng tạo phôi để dành. Năm sau tôi mới có kế hoạch sinh thêm em bé. Cơ thể tôi dễ tích nước nên cân nặng thay đổi. Rồi từ từ cơ thể mới trở lại bình thường được. Nên tôi mong mấy anh chị đừng lấy hình ảnh tôi đi tiệc bạn bè để đăng lên, rồi đoán già đoán non tôi có bầu hoài. Tôi mệt mỏi đến mức không thoải mái mỗi khi xuất hiện ở đâu luôn. Mấy tin tức này làm tôi stress đến mức không có bầu bình thường được luôn đó. Mấy anh chị thông cảm cho tôi”, Thanh Trúc chia sẻ.

Sau thời gian dài vướng đồn đoán, tháng 7, Thanh Trúc công khai mối quan hệ với ca sĩ Châu Khải Phong. Trong tiệc thôi nôi diễn ra vào 1/7 của con gái Thư Kỳ, Châu Khải Phong gọi Thanh Trúc là vợ và chia sẻ: "Ngày hôm nay, xin cảm ơn hai gia đình, bố mẹ và bạn bè thân yêu. Tôi không sống tại TP.HCM mà sinh ra ở miền Trung. Sinh nhật con gái là lý do thuyết phục để gia đình, anh em, bạn bè có mặt đông đủ. Cảm ơn những ai đã có mặt hôm nay. Hy vọng mọi người thật vui".

Sau đó, cả hai thoải mái tương tác trên mạng xã hội. Thanh Trúc cũng chia sẻ để ủng hộ ông xã mỗi khi anh có dự án âm nhạc mới.

Khi bị ý kiến vì đăng ảnh chồng con nhiều, Thanh Trúc lên tiếng. Cô viết: “Có mấy bạn thắc mắc là sao mình cứ đăng hình con cái, chồng hay gia đình lên hoài vậy. Vậy chứ theo mấy bạn, Facebook của mình thì mình up hình ai lên bây giờ. Cuộc đời mình bây giờ chỉ quẩn quanh với công việc và gia đình vậy thôi đó. Không chịu cũng phải chịu”.