Nữ cảnh sát gây sốt với vai 'girl phố' đóng phim

Mai Ly, Phương Thảo - 2 nữ cảnh sát gây chú ý tại Ngày hội Vì thủ đô bình yên cách đây không lâu - nhận được lời mời tham gia một bộ phim hình sự.

Mới đây, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (Đài Hà Nội) công bố dự án phim truyền hình dài tập Tường lửa Tràng An. Bộ phim khai thác chủ đề lừa đảo qua mạng, lấy cảm hứng từ các vụ án có thật, đặc biệt là chuyên án tội phạm tiền ảo bị Công an Hà Nội triệt phá cuối năm 2024.

Có mặt trong buổi ra mắt dự án phim, Mai Ly, Phương Thảo - 2 cảnh sát gây chú ý tại Ngày hội Vì thủ đô bình yên cách đây không lâu - xác nhận đã được ê-kíp sản xuất phim gửi lời mời tham dự và chắc chắn sẽ tham gia.

“Lần đầu tiên tham gia một bộ phim, thậm chí chưa biết vai diễn thế nào nên tôi khá hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, chắc chắn tôi sẽ sắp xếp thời gian ở cơ quan, gia đình để tham gia dự án này. Tôi không có ý định dấn thân vào showbiz mà muốn quảng bá hình ảnh của người chiến sĩ công an tới người dân một cách gần gũi nhất. Nhiệm vụ chính của tôi vẫn là ở cơ quan”, Thiếu tá Lê Thị Mai Ly (sinh năm 1988) chia sẻ.

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly cùng Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh nhận được lời mời tham gia phim. Ảnh: NSX.

Nói thêm về việc được chú ý thời gian qua với hình ảnh “girl phố” trong Ngày hội Vì thủ đô bình yên diễn ra cách đây không lâu, Mai Ly bày tỏ cô biết ơn khi được mọi người yêu thương, khen ngợi. Nếu có cơ hội, Mai Ly sẵn sàng thể hiện hình ảnh đó một lần nữa trong phim.

Theo ê-kíp, phim dự kiến gồm 40-45 tập, xoay quanh cuộc chiến của lực lượng Công an Nhân dân chống lại các băng nhóm tội phạm công nghệ cao. Bộ phim phơi bày những thủ đoạn tinh vi như lừa đảo đầu tư, rửa tiền và thao túng hệ thống tài chính ảo, nổi bật là chuyên án Mr Pips gây chấn động dư luận năm 2024.

Biên kịch Vũ Liêm chia sẻ: “Chúng tôi chắt lọc từ những vụ án đời thật, thêm thắt cao trào điện ảnh để tạo sự kịch tính. Bộ phim không chỉ hấp dẫn mà còn giúp khán giả nhận diện rủi ro từ tội phạm mạng”.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PTTH Hà Nội, bày tỏ: “Lực lượng Công an Nhân dân, đặc biệt Công an TP Hà Nội, có những hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao, nơi tri thức và công nghệ là vũ khí sắc bén. Đài Hà Nội thực hiện nghị quyết Thành ủy, không chỉ làm báo chí mà còn đẩy mạnh sản xuất phim giải trí lành mạnh. Sau hơn 100 tập phim năm ngoái, năm nay chúng tôi tiếp tục mở rộng. Tường lửa Tràng An là dự án tâm huyết, tôn vinh chiến công của các chiến sĩ Công an Thủ đô”.

Dàn diễn viên của phim gồm NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, Hồng Liên... Ngoài ra, Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh cũng sẽ tham gia phim với vai khách mời. NSƯT Hoàng Hải, người từng ghi dấu trong Cảnh sát hình sự cách đây 20 năm, tái xuất với vai đại tá công an, dẫn dắt cuộc đấu trí với tội phạm mạng.

NSƯT Hoàng Hải đảm nhận vai chính trong phim. Ảnh: NSX.

Hoàng Hải kể thời điểm tham gia Cảnh sát hình sự, anh đi theo các chiến sĩ trong một vụ bắt trộm, để quan sát và học hỏi về nghiệp vụ. Sau nhiều năm làm nghề, anh tiếp tục mối nhân duyên với hình tượng công an trong phim. Ngay sau lần đầu đọc kịch bản, anh đã cảm thấy xúc động và lập tức nhận vai.

Hoàng Hải chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng khắc họa đời sống, sự hy sinh thầm lặng của các đồng chí công an. Tôi cũng mong chờ sự hỗ trợ của các đồng chí trong lực lượng Công an TP Hà Nội để tôi và các bạn diễn tạo nên những thước phim chính xác, hấp dẫn”.