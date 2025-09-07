Sao nhập ngũ không cắt sóng Độ Mixi sau ồn ào hút chất cấm

Bất chấp tranh cãi thời gian qua và sự tẩy chay của khán giả, Độ Mixi vẫn xuất hiện ở tập 6 Sao nhập ngũ lên sóng trưa 7/9.

Trưa 7/9, chương trình Sao nhập ngũ chính thức lên sóng tập 6. Hình ảnh của Độ Mixi vẫn xuất hiện ở phần giới thiệu ngay đầu chương trình. Tiếp đó, khi streamer Pewpew (tên thật Hoàng Văn Khoa) xuất hiện, chương trình cũng chiếu ngay tới gương mặt, biểu cảm của Độ Mixi, kèm theo phần tương tác của 2 streamer này.

Hình ảnh Độ Mixi trong tập 6 Sao nhập ngũ.

Ở các thử thách tiếp theo, chẳng hạn Kéo pháo, Độ Mixi vẫn tham gia như tất cả nghệ sĩ khác. Cũng trong thử thách này, Độ Mixi có riêng phần chia sẻ về việc anh từng bị thoát vị địa đệm ở lưng. Do đó, anh gặp khó khăn việc kéo pháo.

Những ngày qua Độ Mixi vướng tranh cãi liên quan đến việc hút shisha trong quán bar. Đây là chất bị cấm chính thức tại Việt Nam từ 1/1. Trong một livestream diễn ra sau đó, Độ Mixi xin lỗi và giải thích anh không biết shisha là chất cấm.

Độ Mixi không bị cắt sóng ở tập 6 của Sao nhập ngũ.

Vụ việc làm bùng nổ tranh cãi. Cộng đồng mạng thậm chí tràn vào các bài đăng liên quan đến Độ Mixi trên fanpage Sao nhập ngũ bình luận tẩy chay và yêu cầu streamer rời khỏi chương trình.

Tới trưa 5/9, cộng đồng mạng phát hiện fanpage Sao nhập ngũ ẩn hình ảnh của streamer này. Ở Sao nhập ngũ, Độ Mixi là một trong các người chơi chính. Streamer này từng tham gia Sao nhập ngũ mùa 2.