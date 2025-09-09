Diễn viên Sở Dật Nam và bạn trai CEO bị bắt giữ

Sở Dật Nam và bạn trai CEO vừa qua bị bắt giữ vì giao dịch nội gián. Trong quá trình điều tra, nữ diễn viên này thậm chí rời khỏi nơi lưu trú, đổi số điện thoại để trốn tránh.

Theo tờ Chinafund, ngày 9/9, chủ đề tổng giám đốc và bạn gái nổi tiếng bị bắt giữ hình sự vì giao dịch nội gián đã đứng đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành trên Weibo và tiếp tục thống trị danh sách suốt nhiều giờ.

Ngày 8/9, một chương trình về pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh đưa tin về vụ việc một tổng giám đốc công ty tiết lộ thông tin nội bộ cho bạn gái nổi tiếng. Người này có ý định trục lợi. Tuy nhiên, công ty tái cấu trúc thất bại, dẫn đến chủ tịch này thiệt hại 5 triệu NDT. Cả CEO lẫn người tình đều bị bắt giữ.

Sở Dật Nam bị phạt 400.000 NDT. Ảnh: Baike.

Chinafund cho biết nữ diễn viên trong vụ việc nói trên là Sở Dật Nam. Trước khi thông tin nội bộ của công ty bị tiết lộ, Sở Dật Nam và bạn trai là ông Trần có rất nhiều cuộc gọi riêng.

Các hoạt động giao dịch chứng khoán được ông Trần thực hiện thông qua kế hoạch tín thác. Tài khoản cá nhân của ông Trần cũng trùng khớp với thông tin nội bộ. Các hành vi giao dịch của ông Trần được chỉ ra là bất thường, không có nguồn thông tin hợp pháp hoặc lời giải thích hợp lý nào.

Thậm chí, trong quá trình điều tra, Sở Dật Nam nhiều lần phớt lờ cuộc gọi của điều tra viên, thay đổi số điện thoại di động và bỏ trốn khỏi địa phương để trốn tránh. Cuối cùng, Cục Quản lý Chứng khoán Bắc Kinh phạt Sở Dật Nam 400.000 NDT.

Hành vi của Sở Dật Nam không chỉ vi phạm các quy định liên quan của Luật Chứng khoán mà còn cấu thành hành vi giao dịch nội gián theo Luật Hình sự.

Sở Dật Nam tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và đang hoạt động với tư cách diễn viên ở Trung Quốc đại lục. Cô từng tham gia các bộ phim như Diệp vấn 2, Cùng ngắm mưa sao băng, Sơn hà luyến mỹ nhân vô lệ…