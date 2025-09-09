Vóc dáng gây bất ngờ của Rosé

Ngày 7/9 (giờ địa phương), Rosé tham gia MTV Video Music Awards 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu UBS Arena ở Long Island, Mỹ. Sau khi chiến thắng giải thưởng quan trọng là Ca khúc của năm nhờ bản hit APT., Rosé cùng các ngôi sao tham dự bữa tiệc của sự kiện. Nữ ca sĩ mặc chiếc váy trắng ôm sát, khoe đường cong cơ thể.
Loạt ảnh ghi lại cảnh Rosé di chuyển tới địa điểm tổ chức bữa tiệc lập tức gây sốt. Sau thời gian dài gây lo lắng vì vóc dáng được nhận xét là quá gầy gò, Rosé hiện tại tăng cân với thân hình đầy đặn, có sức sống hơn. Qua loạt ảnh ở VMAs, nữ ca sĩ nhóm BlackPink được khen ngợi với vóc dáng quyến rũ, đầy đặn. Loạt ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo lượt tương tác lớn.
Loạt ảnh gây bàn tán của thành viên BlackPink. Ảnh: Backgrid, GC Images.
Ở VMAs năm nay, APT. của Rosé với sự hỗ trợ của Bruno Mars được đề cử ở tổng cộng 8 hạng mục và cuối cùng chiến thắng giải thưởng quan trọng là Ca khúc của năm. Thành viên BlackPink trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên chiến thắng một hạng mục lớn của VMA. Khi nhận giải thưởng, nữ ca sĩ phát biểu: "Tôi không thể tin được điều này đã xảy ra. Khoảnh khắc này là phần thưởng cho mọi nỗ lực đã bỏ ra".
Với 1,9 tỷ lượt xem sau 10 tháng phát hành, APT. thực sự là hiện tượng của thị trường âm nhạc năm nay. Từ khi mới ra mắt, bài hát đã tạo cơn sốt, phủ sóng khắp nơi nhờ giai điệu vui tươi, gây nghiện.
