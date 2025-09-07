Vụ Giang Tổ Bình bị cưỡng bức, quay lén gây chấn động dư luận

Nữ diễn viên nổi tiếng Giang Tổ Bình tố cáo bạn trai cũ kém 22 tuổi chuốc thuốc, cưỡng bức rồi quay lén cô và gửi video cho bạn bè.

Khoảng 20 tin bài liên quan đến vụ việc của nữ diễn viên Giang Tổ Bình được đăng trên China Times chỉ trong 6/9. Điều đó cho thấy mức độ quan tâm của dư luận với vụ việc này như thế nào.

Giang Tổ Bình sinh năm 1978, từng nổi tiếng như một mỹ nhân cổ trang. Trong suốt sự nghiệp, cô đã tham gia nhiều bộ phim, chẳng hạn Phong Vân, Tiệm cầm đồ số 8, Ân oán tình thù, Hi-Fly, Phật sống Tế Công, Tiểu thư ngàn vàng, Khi người ta yêu, Công chúa Hoài Ngọc, Đời sống chợ đêm, Phi long tại thiên…

Sự việc gây chấn động

Sự việc bắt nguồn từ giữa tháng 8. Thời điểm đó, Giang Tổ Bình đăng tải một bài viết gây sốc trên nền tảng mạng xã hội, tiết lộ cô nhận được tin nhắn riêng từ một người bạn là diễn viên quần chúng. Người này chia sẻ việc bị một nhân viên đài truyền hình 25 tuổi xâm hại tình dục và quay lén. Giang Tổ Bình tâm sự cô vô cùng hoang mang và đau khổ khi nghe chia sẻ từ bạn mình.

Theo lời Giang Tổ Bình, cô gái trong vụ việc cảm thấy không khỏe nên đã nhờ người đàn ông, lúc đó đang say rượu, lấy thuốc cho cô. Tuy nhiên, anh ta cho cô gái uống thuốc an thần khiến cô bất tỉnh. Sau đó, người đàn ông lột đồ và xâm hại trong lúc cô bất tỉnh. Anh ta còn "dọn dẹp" bằng chứng, thậm chí dùng điện thoại quay cảnh người phụ nữ khỏa thân.

Khi người phụ nữ tỉnh lại và biết chuyện, cô vô cùng tức giận rồi lập tức xóa đoạn video nhạy cảm khỏi điện thoại. Đáp lại, người đàn ông cười khẩy nói: "Xóa đi. Tôi có lưu trữ". Câu nói này khiến cô gái suy sụp và cuối cùng cô lấy hết can đảm để tâm sự với Giang Tổ Bình.

Giang Tổ Bình bức xúc vạch trần hành vi cưỡng bức, quay lén của một nhân viên đài truyền hình. Ảnh: Mirror Media.

Thông tin Giang Tổ Bình đưa ra lập tức gây chấn động dư luận và truyền thông kéo theo rất nhiều diễn biến.

Tới 3/9, đài truyền hình Tam Lập tuyên bố mở cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc của Giang Tổ Bình. Đài truyền hình cho biết Giang Tổ Bình không nêu tên cụ thể của người thực hiện hành vi cưỡng bức, nhưng vụ việc đã gây ra nhiều nghi ngờ, đồn đoán và tranh cãi từ công chúng. Do đó, đài truyền hình Tam Lập lập tức mở cuộc điều tra, đồng thời hy vọng các bên liên quan có thể cung cấp thông tin và bằng chứng.

Đại diện đài truyền hình Tam Lập tuyên bố cuộc điều tra không chỉ làm rõ sự việc mà còn hỗ trợ những người liên quan, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ.

Trong khi đó, người đàn ông 25 tuổi được Giang Tổ Bình nhắc tới vẫn im lặng suốt nhiều ngày thay vì lên tiếng xin lỗi. Giang Tổ Bình bức xúc đăng liên tiếp 6 bài viết. Tới sáng 3/9, nữ diễn viên thậm chí đăng ảnh của người có hành vi sai trái, bao gồm ảnh chụp lúc quay phim. Giang Tổ Bình vẫn che mờ gương mặt người này và ẩn ý sự thật sắp được hé lộ, theo tờ China Times.

Diễn biến phức tạp

Một ngày sau đó, vụ việc lại có bước ngoặt. Theo đó, Giang Tổ Bình xác nhận cô chính là người phụ nữ trong vụ việc. Thay vì che giấu như trước, Giang Tổ Bình cũng công khai danh tính người đàn ông mà trước đó cô liên tục tố cáo là có hành vi đồi bại. Người đàn ông trong vụ việc của Giang Tổ Bình chính là Cung Ích Đình, con trai của Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Tam Lập, ông Cung Mỹ Phú.

Cũng trong ngày 4/9, ông Cung Mỹ Phú tuyên bố tạm ngừng chức vụ để phối hợp điều tra. "Là một giám đốc điều hành của đài Tam Lập, tôi sẽ không ủng hộ bất kỳ hành động nào ảnh hưởng tới nhà đài. Nhà đài đã tiến hành điều tra và tôi sẽ tuân thủ đầy đủ các quy trình. Tôi cũng là cha của con trai tôi và tôi tin tưởng con trai. Con trai tôi đã trưởng thành, nếu làm sai điều gì, nó nên đối mặt và chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi tin cơ quan tư pháp cuối cùng sẽ minh oan cho nó", ông Cung Mỹ Phú tuyên bố.

Theo tuyên bố của Giang Tổ Bình, cô và Cung Ích Đình từng hẹn hò bất chấp khoảng cách 22 tuổi. Tháng 6, Cung Ích Đình theo Giang Tổ Bình về nhà sau khi cùng tham gia một bữa tiệc. Thời điểm này, cả 2 đã chia tay, theo lời Giang Tổ Bình. Khi thấy Giang Tổ Bình đau tim, Cung Ích Đình đã cho bạn gái cũ uống thuốc mê rồi cưỡng bức và quay lén.

Giang Tổ Bình khẳng định bị bạn trai cũ kém 22 tuổi cưỡng bức. Ảnh: LTN.

Khi Giang Tổ Bình tỉnh lại yêu cầu xóa video, Cung Ích Đình tuyên bố đã sao chép các video, thậm chí gửi chúng cho bạn bè. Giang Tổ Bình bức xúc cho biết ông Cung Phú Mỹ đã tìm mọi cách bao che cho hành động của con trai.

Trong một cuộc phỏng vấn vào 5/9, Giang Tổ Bình còn cáo buộc Cung Ích Đình có hành vi bạo lực thể xác, bao gồm giật tóc, bóp cổ, tát, ném điện thoại và chửi bới cô. Anh ta thậm chí tấn công tình dục cô nhiều lần, làm nhục cô bằng những câu nói gây tổn thương. Giang Tổ Bình tuyên bố đâm đơn kiện và toàn bộ số tiền bồi thường cô sẽ dành cho việc làm từ thiện.

Ngoài ra, 2 diễn viên khác cũng tố cáo Cung Ích Đình quấy rối họ qua tin nhắn. Một trong 2 người vì quá sợ hãi nên đã nghỉ việc.

Ngược lại, Cung Ích Đình phủ nhận cáo buộc của Giang Tổ Bình. Người này khẳng định vẫn hẹn hò Giang Tổ Bình tới cuối tháng 8. Việc Giang Tổ Bình tố cáo anh cưỡng bức chỉ là bịa chuyện vì thất tình.

"Năm 2024, tôi yêu một người phụ nữ hơn tôi 20 tuổi. Chúng tôi chính thức hẹn hò ngày 23/10/2024. Cô ấy là nữ diễn viên nổi tiếng Giang Tổ Bình. Để tránh làm phiền cô ấy, chúng tôi giữ kín mối quan hệ. Tôi đã cố gắng chân thành nhưng trong suốt thời gian yêu đương, khoảng cách tuổi tác và quan điểm khác biệt dẫn đến nhiều cuộc cãi vã. Tâm trạng cô ấy thất thường và thường xuyên nói những lời xúc phạm tôi. Sau nhiều lần chia tay rồi tái hợp, cuối cùng chúng tôi chính thức chấm dứt mối quan hệ vào 31/8", Cung Ích Đình tuyên bố.

"Những tuyên bố phiến diện và sai sự thật như cáo buộc tấn công tình dục mà cô ấy đăng trên Threads trong những ngày gần đây đã gây rắc rối cho gia đình tôi", Cung Ích Đình nhấn mạnh. Người này yêu cầu Giang Tổ Bình xóa tất cả bài đăng sai sự thật, nếu không anh sẽ thực hiện hành động pháp lý để bảo vệ bản thân.

Trước sự việc này, Viện Kiểm sát quận Thạch Lâm và Đồn Cảnh sát Nội Hồ cho biết sẽ liên hệ với những người có liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.