'APT.' của Rosé làm nên lịch sử

"APT." của Rosé với sự hỗ trợ của Bruno Mars đã chiến thắng giải thưởng Ca khúc của năm. Thành viên BlackPink là nghệ sĩ Kpop đầu tiên là chủ nhân hạng mục lớn của VMAs.

Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 diễn ra vào Chủ nhật, ngày 7/9 (giờ địa phương), tại Nhà thi đấu UBS Arena ở Long Island, Mỹ. Lady Gaga dẫn đầu với 12 đề cử và cô trở thành người chiến thắng nhiều nhất đêm trao giải.

Nữ ca sĩ mang về 4 giải thưởng Moon Person. Moon Person là những giải thưởng được mong đợi và danh giá nhất của MTV Video Music Awards. Theo đó, Lady Gaga giành chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ của năm, Màn hợp tác xuất sắc, Nhạc nền xuất sắc và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc.

Lady Gaga giành chiến thắng ở nhiều hạng mục quan trọng. Ảnh: Just Jared.

Tuy nhiên, Lady Gaga không giành được giải Video của năm. Hạng mục này thuộc về Ariana Grande với ca khúc Brighter Days Ahead. Grande giành được hai giải thưởng khác là Giải Pop xuất sắc, Video dài hay nhất và Sabrina Carpenter cũng mang về ba giải thưởng (Nghệ sĩ nhạc Pop xuất sắc, Album hay nhất, Visual Effects xuất sắc nhất).

Các thành viên của BlackPink cũng thắng đậm với giải Nhóm nhạc xuất sắc. Lisa đánh bại sản phẩm của Jisoo, Jennie, Rosé, Stray Kids, aespa… để thắng giải Best Kpop. Được đề cử ở tổng cộng 8 hạng mục, cuối cùng APT. của Rosé với sự hỗ trợ của Bruno Mars đã chiến thắng giải thưởng quan trọng là Ca khúc của năm. Để chiến thắng hạng mục này, Rosé đánh bại Alex Warren (Ordinary), Billie Eilish (Birds of a Feather), Doechii (Anxiety), Ed Sheeran (Sapphire), Gracie Abrams (I Love You, I’m Sorry)...

Rosé làm nên lịch sử ở VMAs. Ảnh: Just Jared.

Xuất hiện trên sân khấu trong chiếc váy vàng lộng lẫy, Rosé nói: "Tôi không thể tin được điều này đã xảy ra. Khoảnh khắc này là phần thưởng cho mọi nỗ lực đã bỏ ra". Thành viên BlackPink trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên chiến thắng một hạng mục lớn của VMA.

LL Cool J là người dẫn chương trình VMAs. Chương trình có sự góp mặt của Doja Cat, Lady Gaga, Ricky Martin, Mariah Carey…

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Minh Hạo

  • Ariana Grande

    Ariana Grande

    Ariana Grande-Butera là nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Cô ra mắt khán giả lần đầu tiên trên sân khấu Broadway vào năm 2008 với vai Charlotte trong vở nhạc kịch 13. Tháng 3/2013, Grande đạt được thành công khi đĩa đơn "The Way" từ album đầu tay Yours Truly lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và được RIAA chứng nhận đĩa bạch kim đôi. Sau đó Grande đã nhận được giải thưởng nghệ đột phá của năm từ Music Business Association cho những thành tựu đạt được của mình trong suốt năm 2013.

    • Ngày sinh: 26/61993
    • Nơi sinh: Florida, Mỹ
    • Ca khúc: The way, Problem, Break free, Dangerous Woman,...

  • Lady Gaga

    Lady Gaga

    Lady Gaga tên đầy đủ là Stefani Joanne Angelina Germanotta, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Album đầu tay The Fame (2008) của cô nhận được nhiều đánh giá khả quan từ những nhà phê bình cũng như đứng đầu nhiều bảng xếp hạng khắp thế giới, gồm đĩa đơn quán quân quốc tế "Just Dance" và "Poker Face". Sau tour lưu diễn The Fame Ball Tour, cô tiếp tục phát hành album The Fame Monster gồm ba đĩa đơn thành công toàn thế giới như "Bad Romance", "Telephone" và "Alejandro".

    • Ngày sinh: 28/3/1986
    • Nơi sinh: Manhattan, Thành phố New York, Mỹ
    • Ca khúc: Just dance, Poker face, Telephone, Born this way,...

  • Jennie

    Jennie

    Jennie Kim, thường được biết đến với nghệ danh Jennie, là một nữ ca sĩ, rapper người Hàn Quốc. Cô thành viên của nhóm nhạc nữ Black Pink do công ty giải trí YG Entertainment thành lập và quản lý.

    • Ngày sinh: 16/1/1996
    • Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

  • MTV

    MTV

    MTV (Music Television) là một kênh truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh của Mỹ thuộc sở hữu của MTV Networks Music & Logo Group, một đơn vị của bộ phận Viacom Media Networks trực thuộc tập đoàn Viacom. Kênh bắt đầu phát sóng từ 1/8/1981 chuyên phát các video âm nhạc chủ yếu nhắm vào giới trẻ.

    • Lên sóng: 1/8/1981
    • Trụ sở: New York, Mỹ

