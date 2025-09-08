'APT.' của Rosé làm nên lịch sử

"APT." của Rosé với sự hỗ trợ của Bruno Mars đã chiến thắng giải thưởng Ca khúc của năm. Thành viên BlackPink là nghệ sĩ Kpop đầu tiên là chủ nhân hạng mục lớn của VMAs.

Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 diễn ra vào Chủ nhật, ngày 7/9 (giờ địa phương), tại Nhà thi đấu UBS Arena ở Long Island, Mỹ. Lady Gaga dẫn đầu với 12 đề cử và cô trở thành người chiến thắng nhiều nhất đêm trao giải.

Nữ ca sĩ mang về 4 giải thưởng Moon Person. Moon Person là những giải thưởng được mong đợi và danh giá nhất của MTV Video Music Awards. Theo đó, Lady Gaga giành chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ của năm, Màn hợp tác xuất sắc, Nhạc nền xuất sắc và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc.

Lady Gaga giành chiến thắng ở nhiều hạng mục quan trọng. Ảnh: Just Jared.

Tuy nhiên, Lady Gaga không giành được giải Video của năm. Hạng mục này thuộc về Ariana Grande với ca khúc Brighter Days Ahead. Grande giành được hai giải thưởng khác là Giải Pop xuất sắc, Video dài hay nhất và Sabrina Carpenter cũng mang về ba giải thưởng (Nghệ sĩ nhạc Pop xuất sắc, Album hay nhất, Visual Effects xuất sắc nhất).

Các thành viên của BlackPink cũng thắng đậm với giải Nhóm nhạc xuất sắc. Lisa đánh bại sản phẩm của Jisoo, Jennie, Rosé, Stray Kids, aespa… để thắng giải Best Kpop. Được đề cử ở tổng cộng 8 hạng mục, cuối cùng APT. của Rosé với sự hỗ trợ của Bruno Mars đã chiến thắng giải thưởng quan trọng là Ca khúc của năm. Để chiến thắng hạng mục này, Rosé đánh bại Alex Warren (Ordinary), Billie Eilish (Birds of a Feather), Doechii (Anxiety), Ed Sheeran (Sapphire), Gracie Abrams (I Love You, I’m Sorry)...

Rosé làm nên lịch sử ở VMAs. Ảnh: Just Jared.

Xuất hiện trên sân khấu trong chiếc váy vàng lộng lẫy, Rosé nói: "Tôi không thể tin được điều này đã xảy ra. Khoảnh khắc này là phần thưởng cho mọi nỗ lực đã bỏ ra". Thành viên BlackPink trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên chiến thắng một hạng mục lớn của VMA.

LL Cool J là người dẫn chương trình VMAs. Chương trình có sự góp mặt của Doja Cat, Lady Gaga, Ricky Martin, Mariah Carey…