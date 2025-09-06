Lisa sang chảnh

Trong lần đi chơi mới đây, Lisa sử dụng chiếc túi Faubourg Birkin phiên bản giới hạn 2021 có giá 300.000 USD.

Theo Page Six, Lisa mang theo chiếc túi Birkin trị giá 300.000 USD hiếm có khi đi chơi ở Seoul. Ngôi sao nhạc pop 28 tuổi sử dụng chiếc túi Faubourg Birkin phiên bản giới hạn 2021, được thiết kế để mô phỏng cửa hàng chính thức của Hermès trên phố Rue du Faubourg ở Paris.

Theo mô tả sản phẩm trên Sotheby’s, “túi Hermès có 3 cửa sổ với mái hiên màu cam, một móc khóa, nắp trên và quai xách bằng da cá sấu”.

Lisa sử dụng chiếc túi đắt đỏ. Ảnh: ​​@lalalisa_m.

Kiểu dáng này có nhiều tông màu khác nhau, chẳng hạn kem, đen và nâu. Mỗi tông màu đều có mái hiên màu cam rực rỡ đặc trưng của cửa hàng.

Phiên bản của Lisa được trang trí bằng một chiếc móc khóa kim loại, làm tăng thêm nét tinh tế cho thiết kế táo bạo này. Nữ diễn viên The White Lotus cũng chia sẻ loạt ảnh bên chiếc túi hàng hiệu lên trang cá nhân. Trong hình, nữ ca sĩ mặc chiếc áo ba lỗ đen bó sát có đường cắt lớn quanh ngực cùng một chiếc quần đồng màu. Lisa để kiểu tóc nâu dài ngang vai, thu hút sự chú ý bằng làn da sáng, trang điểm nhẹ nhàng.

Thời gian qua, Lisa phát hành MV mới mang tên Dream, hợp tác cùng tài tử Nhật Bản Sakaguchi Kentaro. Nội dung ca khúc được cho là xoay quanh chuyện tình của thành viên nhóm BlackPink với bạn trai cũ. Danh tính chàng trai chưa được hé lộ nhưng nhiều điểm trong ca khúc được cho là rất giống rapper One, từng cùng chung công ty quản lý YG Entertainment với Lisa.