Tạ của 'Mưa đỏ' nhập viện

Nguyễn Phương Nam, đảm nhận vai Tạ trong "Mưa đỏ", gặp vấn đề sức khỏe và đang điều trị tại bệnh viện ở Thanh Hóa.

Mới đây, diễn viên Nguyễn Phương Nam chia sẻ hình ảnh nằm trong bệnh viện. Nam diễn viên cho biết ngày 9/9, anh về trường cũ là THPT Hoằng Hóa 3 để giao lưu. Sau đó, Phương Nam bị cúm A nên nằm viện ở Thanh Hóa. Nguyễn Phương Nam cảm ơn những lời hỏi thăm của khán giả và cho biết đang nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục.

Những ngày qua, Nguyễn Phương Nam (sinh năm 1993) nhận được sự chú ý lớn. Anh đảm nhận vai Tạ, tiểu đội trưởng đội 1 trong Mưa đỏ. Nhân vật Tạ được khán giả yêu thích bởi tính cách thật thà, chất phác, kiên cường, gan dạ, chiến đấu hết mình mà vẫn lạc quan, hài hước. Để đảm nhận nhân vật này, Nguyễn Phương Nam giảm 15 kg trong 3 tháng, từ 78 kg xuống 63 kg.

Nguyễn Phương Nam tại bệnh viện (ảnh trái). Ảnh: FBNV.

Nguyễn Phương Nam chia sẻ anh chăm chỉ chạy bộ, bơi sông, nhảy dây, thậm chí leo bộ 39 tầng chung cư mỗi ngày. Nhờ đó, không chỉ giảm cân, Nguyễn Phương Nam còn có ngoại hình rắn rỏi, bụi bặm hơn.

Tới chiều 7/9, theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tổng doanh thu Mưa đỏ vượt mốc 551 tỷ đồng và chính thức trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.

Tới trưa 10/9, doanh thu của phim là hơn 587 tỷ đồng . Giới chuyên môn dự đoán phim sớm đạt doanh thu hơn 600 tỷ đồng . Từ khi mới ra mắt, Mưa đỏ đã là hiện tượng và thu hút sự chú ý của khán giả nhờ nội dung xúc động, chạm tới cảm xúc của người xem.

Mưa đỏ lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Câu chuyện về người lính và những hy sinh thầm lặng để giành lấy hòa bình cho thế hệ sau trong Mưa đỏ được truyền tải hào hùng, xúc động, làm sục sôi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.