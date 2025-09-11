Phía Huỳnh Anh Tuấn tiếp tục đính chính

Trưa 11/9, Bình Tinh lên tiếng về thông tin liên quan đến diễn viên Huỳnh Anh Tuấn. Theo đó, có tài khoản mạng ghép hình Huỳnh Anh Tuấn vào clip có sự xuất hiện của Bình Tinh kèm nội dung tiêu cực.
Bình Tinh chia sẻ: “Các anh chị gửi cho em quá trời mà em không biết gì cả. Mọi người đừng ghép như vậy. Tội nghiệp lắm. Anh Huỳnh Anh Tuấn vẫn bình an mà mọi người ơi”.
Quản lý Huỳnh Anh Tuấn lên tiếng về tình trạng cắt ghép hình ảnh để câu view. Ảnh: FBNV.
Sau đó, quản lý của Huỳnh Anh Tuấn cũng lên tiếng đính chính. Đại diện của nam diễn viên viết: “Đang đi chơi mà phải lên đính chính tiếp. Ai đó lấy hình anh Tuấn ghép vào clip chị Bình Tinh đi viếng đám tang, xong nói anh Tuấn mất. Sao cứ làm nội dung bẩn vậy".
Đây không phải lần đầu các tài khoản mạng lợi dụng hình ảnh Huỳnh Anh Tuấn để đăng thông tin giật gân, gây sốc. Nhiều khán giả của nam diễn viên cũng bày tỏ bức xúc, phản đối hành động này.
Tháng 6, khi đang ở Vũng Tàu (TP.HCM), Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ do tuổi cao, cường độ làm việc dày và một số thói quen không lành mạnh. Sau khoảng một tuần điều trị, Huỳnh Anh Tuấn được xuất viện.
Hiện tại, nam diễn viên nghỉ ngơi và được theo dõi sức khỏe tại Cần Thơ. Trong thời gian qua, quản lý thay Huỳnh Anh Tuấn thực hiện các clip nấu ăn để duy trì kênh. Tuy nhiên, mới đây, quản lý thông báo dừng quay clip nấu ăn. Lý do là người quản lý thấy bản thân không đủ sức và không phù hợp để duy trì công việc này.
Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, được nhiều khán giả biết đến qua các dự án phim ảnh, nổi bật như Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa hay Cao thủ ẩn danh...
