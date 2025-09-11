'Nữ hoàng gợi cảm' Hàn Quốc hủy show ở TP.HCM

Đơn vị tổ chức fan-meeting của Hyolyn tại TP.HCM vào cuối tháng 9 thông báo sự kiện bị hủy bỏ. Lý do được cho là ế vé.

Mới đây, đơn vị tổ chức fan-meeting của Hyolyn là Kay Entertainment thông báo sự kiện này hủy bỏ.

“Sau nhiều lần trao đổi cùng ê-kíp nghệ sĩ và cân nhắc kỹ lưỡng, chương trình Hyolyn Private Party tại TP.HCM vào tháng 9 phải hủy bỏ. Đây là một quyết định khó khăn. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng một số điều kiện khách quan ngoài tầm kiểm soát khiến chương trình không thể diễn ra với chất lượng xứng đáng dành cho Hyolyn và các fan”, ê-kíp sản xuất thông báo.

Sự kiện của Hyolyn ở TP.HCM bị hủy bỏ. Ảnh: Harper's Bazaar.

Theo đơn vị tổ chức, những khán giả đã mua vé sẽ được hoàn tiền 100%. Ê-kíp chia sẻ thêm: “Đây không phải quyết định từ Hyolyn. Cô ấy đã rất háo hức để gặp gỡ fan Việt Nam và hiện tại cũng vô cùng buồn khi điều này chưa thể thực hiện. Hyolyn luôn yêu thương và trân trọng Bae tại Việt Nam, mong sớm có cơ hội trở lại”.

Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện diễn ra vào 27/9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Fan meeting có giá vé dao động từ 1,5 tới 4,5 triệu đồng.

Hyolyn là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Sistar. Họ có rất nhiều bài hát nổi tiếng với phong cách gợi cảm, táo bạo như Touch My Body, Give It to Me, I Like That, Lonely… Cô được mệnh danh là "Nữ hoàng mùa hè" hoặc “Nữ hoàng gợi cảm” nhờ các hit sôi động, hình tượng quyến rũ cùng vóc dáng khỏe khoắn.

Tuy nhiên, nhóm đã ngừng hoạt động khá lâu và sự nghiệp solo của Hyolyn chưa tạo tiếng vang. Ở Việt Nam, lượng fan của Hyolyn cũng không quá đông đảo. Đó có thể là lý do fan meeting của cô bị hủy. Ê-kíp không thông báo lý do nhưng nhiều khán giả cho rằng nguyên nhân là ế vé.