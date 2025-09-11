Bùi Công Nam hủy show

Đại diện của Bùi Công Nam mới đây thông báo nam ca sĩ sẽ không biểu diễn ở đêm nhạc vào tháng 10 tới.

Tối 10/9, Bùi Công Nam thông báo anh không tham gia biểu diễn tại đêm nhạc Touch The Emotions diễn ra vào 4/10. Ê-kíp gửi lời xin lỗi những khán giả đã vì nam ca sĩ mà mua vé tham gia đêm nhạc.

Bùi Công Nam không tham gia đêm nhạc vào tháng 10 như thông báo trước đó. Ảnh: FBNV.

“Ca, nhạc sĩ Bùi Công Nam sẽ không tham gia biểu diễn vào ngày 4/10 tại đêm nhạc Touch The Emotions như đã thông báo trước đó với một số lý do khách quan và không thống nhất được phương án với phía BTC. Đối với các trường hợp đã mua vé cần hoàn trả, vui lòng liên hệ trực tiếp đơn vị tổ chức. Chúng tôi xin gửi xin lỗi chân thành đến quý khán giả, đặc biệt những người hâm mộ đã mong đợi màn trình diễn của Bùi Công Nam về sự việc đáng tiếc lần này”, công ty BCN Entertainment - đơn vị quản lý của nam ca sĩ thông báo.

Thông tin trên lập tức gây bức xúc. Ở phần bình luận, nhiều khán giả yêu cầu Bùi Công Nam thay đổi ê-kíp bởi thời gian qua họ đã vấp phải nhiều tranh cãi. Trước đó, khán giả bức xúc khi ê-kíp của Bùi Công Nam nhận lịch trình dày đặc khiến nam ca sĩ không có thời gian nghỉ ngơi.

Trước luồng ý kiến tranh cãi từ người hâm mộ, Bùi Công Nam chưa có phản hồi thêm.

Bùi Công Nam ban đầu theo học ngành Kỹ thuật điện tử tại Đại học Công nghiệp theo mong muốn của gia đình. Sau 3 năm, Bùi Công Nam bảo lưu kết quả để theo đuổi đam mê âm nhạc và thi đỗ Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội.

Anh nổi lên từ Sing my song và được công nhận là hit-maker với nhiều ca khúc nổi tiếng như Có ai thương em như anh, Có không giữ mất đừng tìm… Thời gian qua, nam ca sĩ bứt phá nhờ tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.