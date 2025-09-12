Chuyện gì đang xảy ra với Bùi Công Nam

Bùi Công Nam đang nổi tiếng, đắt show, nhưng xoay quanh anh vẫn còn nhiều phàn nàn, góp ý, khiến công chúng đặt câu hỏi điều gì đang xảy ra với ca sĩ.

Đúng hơn là chuyện gì đang xảy ra với ê-kíp Bùi Công Nam. Liên tiếp những lời chỉ trích được người hâm mộ của Bùi Công Nam đưa ra nhằm tạo sức ép để nam ca sĩ này thay đổi thành viên trong ê-kíp.

Năm 2024, Bùi Công Nam tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, chương trình quy tụ 33 nghệ sĩ nam đa thế hệ như Bằng Kiều, Binz, Rhymastic, Soobin... Từ một nhạc sĩ đứng sau hậu trường, anh nhanh chóng chiếm spotlight. Tiếp đó, nhờ Gia đình Haha, Bùi Công Nam càng nổi tiếng, đắt show.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp nam ca sĩ này đang lên, ê-kíp của Bùi Công Nam lại trở thành tâm điểm tranh cãi.

Bùi Công Nam tăng tốc ấn tượng

Từ Anh trai vượt ngàn chông gai tới Gia đình Haha, Bùi Công Nam liên tục có cú hích, giúp sự nghiệp của anh nhảy vọt lên những nấc thang mới. Bước ra từ Sing My Song rồi có nhiều bản hit như Chí Phèo, Có ai thương em như anh… nhưng suốt thời gian dài, Bùi Công Nam được nhớ tới nhiều hơn ở cương vị nhạc sĩ. Phải đến Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình Haha, giọng hát của Bùi Công Nam mới có thêm nhiều cơ hội để tỏa sáng.

Bùi Công Nam quả thực đã có một năm 2024-2025 đầy bứt phá với sự góp mặt trong hai chương trình truyền hình thực tế đình đám: Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình Haha. Từ một cái tên “loay hoay” sau Sing my song (2016), anh trở thành hiện tượng nhờ tài năng sáng tác, giọng hát trong trẻo và sự chăm chỉ.

Bùi Công Nam đắt show sau thành công của 2 game show đình đám. Ảnh: FBNV.

Gia đình Haha (2025) - show quảng bá văn hóa Việt Nam với Jun Phạm, Rhymastic, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh - tiếp tục nâng tầm tên tuổi của anh. Vai trò thành viên chính giúp anh thể hiện được tính cách thân thiện, duyên dáng, gần gũi. Sự cộng hưởng của nhiều yếu tố trong chương trình, từ bối cảnh tới nội dung, tính cách dàn nghệ sĩ giúp Gia đình Haha nói chung và Bùi Công Nam tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

Lượng khán giả hâm mộ Bùi Công Nam tăng mạnh, kéo theo lịch trình của nam ca sĩ trong vài tháng trở lại luôn dày đặc. Mỗi tháng anh thường có ít nhất 10 sự kiện hoặc hoạt động khác nhau. Chẳng hạn tháng 7, theo công bố trên trang chính thức của Bùi Công Nam, nam ca sĩ chạy show từ Bắc vào Nam. Một tháng bận rộn ghi dấu bằng những chuyến bay dài và những buổi biểu diễn lớn nhỏ khác nhau. Lịch trình bận rộn đó tiếp tục duy trì tới tháng 8 và hiện tại. Có thể nói, đây đang là thời điểm Bùi Công Nam đắt show nhất từ trước đến nay.

Liên tục bất ổn

Từ cuối 2024, ê-kíp của Bùi Công Nam đã gây bất bình trong cộng đồng fan của nam ca sĩ này. Khán giả bắt đầu phàn nàn về cách quản lý thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ, chậm trễ thông báo lịch diễn, không đăng poster đầy đủ, tự ý đăng thông tin ảnh hưởng tới Bùi Công Nam hay ẩn ý trách móc fan đòi hỏi quá mức. Thời điểm đó, sự việc làm bùng nổ tranh cãi khiến Bùi Công Nam sau đó phải lên tiếng và cho biết sẽ tái cơ cấu bộ máy nhân sự, đồng thời thành lập công ty riêng.

“Trong khoảng thời gian vừa qua, Bùi Công Nam đã nhận được nhiều ý kiến góp ý về việc xây dựng hoạt động quản lý của mình và cộng sự. Hơn ai hết, Nam rất hiểu từng đóng góp của các bạn đều vì muốn tốt hơn cho những hoạt động sắp tới. Nam rất trân trọng và biết ơn tình cảm của mọi người. Cảm ơn những góp ý yêu thương, quan tâm dành cho Nam và cũng xin lỗi vì sự chậm trễ, thiếu chuyên nghiệp của mình với cộng sự”, nam ca sĩ chia sẻ.

Tuy nhiên, sau đó, ê-kíp của nam ca sĩ vẫn tiếp tục vướng tranh cãi. Khán giả phàn nàn việc ê-kíp nhận show quá dày đặc khiến nghệ sĩ không có thời gian nghỉ ngơi.

Đỉnh điểm là vụ hủy show mới đây. Ban đầu, BTC show Touch The Emotions diễn ra tại Hải Phòng thông báo có sự tham gia của Bùi Công Nam. Sau đó, fan nhắn tin hỏi fanpage chính thức của nam ca sĩ này thì được xác nhận show diễn có thật. Tuy nhiên, Bùi Công Nam sau đó lại cho biết chưa xác nhận tham gia show diễn.

Ê-kíp của Bùi Công Nam khiến người hâm mộ bất bình. Ảnh: FBNV.

Việc nghệ sĩ và ê-kíp bất nhất trong thông báo khiến nhiều fan đã mua vé bức xúc. Họ đặt câu hỏi liệu ê-kíp đã thông qua ý kiến của Bùi Công Nam trước khi nhận show hay chưa. Tới 11/9, ê-kíp thông báo hủy bỏ show Touch The Emotions.

“Ca, nhạc sĩ Bùi Công Nam sẽ không tham gia biểu diễn vào ngày 4/10 tại đêm nhạc Touch The Emotions như đã thông báo trước đó với một số lý do khách quan và không thống nhất được phương án với phía BTC. Đối với các trường hợp đã mua vé cần hoàn trả, vui lòng liên hệ trực tiếp đơn vị tổ chức. Chúng tôi xin gửi xin lỗi chân thành đến quý khán giả, đặc biệt những người hâm mộ đã mong đợi màn trình diễn của Bùi Công Nam về sự việc đáng tiếc lần này”, đại diện công ty BCN Entertainment - đơn vị quản lý của nam ca sĩ thông báo.

Vụ việc kể trên là đỉnh điểm như “giọt nước tràn ly” khiến nhiều fan bức xúc, một lần nữa kêu gọi Bùi Công Nam thay đổi ê-kíp. Lùm xùm liên quan đến ê-kíp đặt ra câu hỏi về khả năng quản lý hình ảnh, công việc của Bùi Công Nam trong giai đoạn đang lên. Liệu anh có thể tận dụng đà thành công để vượt qua “chông gai” thật ngoài đời hay sẽ bị kìm kẹp bởi ê-kíp vướng nhiều tranh cãi. Đó là điều người hâm mộ của Bùi Công Nam lo lắng lúc này.