Han So Hee gây lo ngại

5 buổi fan meeting của Han So Hee bị hủy bỏ đột ngột. Thông tin này khiến người hâm mộ của cô tiếc nuối.

Công ty quản lý của Han So Hee mới đây thông báo hủy bỏ các buổi fan meeting tại 5 thành phố, bao gồm Frankfurt, Berlin, London, Paris và New York với lý do "những tình huống bất khả kháng", theo Ten Asia. Thông báo này gây lo ngại và thắc mắc, nhất là khi lý do cụ thể không được công bố. Trong khi đó, vé tham gia 2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones] in SEOUL vẫn được mở bán từ 20h ngày 11/9.

Trước đó, Han So Hee tổ chức thành công fan meeting tại các thành phố lớn của châu Á và quốc tế như Bangkok, Tokyo, Đài Bắc, Los Angeles… Sự kiện tại Seoul sẽ kết thúc chuỗi fan meeting được tổ chức vòng quanh thế giới của cô.

Han So Hee hủy bỏ 5 fan meeting. Ảnh: News1.

Buổi fan meeting này bao gồm biểu diễn, giao lưu và tương tác trực tiếp với người hâm mộ. Hơn hết, nữ diễn viên cũng dành cho người hâm mộ những món quà đặc biệt như poster, photocard…

Kể từ khi ra mắt, Han So Hee đã liên tục nhận được tình cảm, sự yêu mến từ người hâm mộ trong nước và quốc tế. Buổi fan meeting tại Seoul thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Han So Hee sẽ được tổ chức tại hội trường lớn của Đại học Yonsei lúc 17h ngày 26/10.

Đầu năm 2024, Han So Hee phải đối mặt với phản ứng tiêu cực của cộng đồng mạng vì công khai mối quan hệ với nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Cuối năm, mẹ của Han So Hee là bà Shin nhận mức án treo trong 2 năm cùng 120 giờ phục vụ cộng đồng. Mẹ nữ diễn viên vướng những cáo buộc liên quan đến việc thành lập địa điểm đánh bạc.

Sau đó, cô dần trở lại với công việc, tham gia nhiều sự kiện của các thương hiệu lớn. Trong bài đăng hồi đầu năm, Han So Hee chia sẻ bức ảnh chụp những chậu hoa cùng lời nhắn: “Tôi đã dành thời gian để suy ngẫm về bản thân, về quan điểm hạn hẹp, những sai lầm và cảm giác tội lỗi đi kèm. Tôi đã cố gắng vượt qua những cảm xúc này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy còn nhiều điều cần cải thiện. Tôi trân trọng những người thỉnh thoảng ghé thăm blog của tôi. Việc hỏi thăm nhau và tìm thấy giá trị trong những ngày không có gì xảy ra đã trở nên quý giá đối với tôi. Tôi hy vọng chúng ta đều được an toàn, cảm thấy bớt lạnh lẽo và tổn thương hơn một chút, chôn vùi những cảm xúc rối bời của mùa đông để nở hoa vào mùa xuân sắp tới”.