Lo ngại cho Anh trai 'say hi' mùa 2

Anh trai “say hi” lên sóng vào 20/9 được dự đoán gây sốt như mùa 1 và trở thành game show thu hút sự chú ý lớn nhất thị trường dịp cuối năm.

Teaser của MV theme song Anh trai “say hi” đã được phát hành vào tối 15/9, khiến khán giả chờ đợi chương trình này càng thêm háo hức. Anh trai “say hi” chính thức lên sóng vào 20/9 với rất nhiều cơ hội và thách thức. Chương trình này hứa hẹn là game show âm nhạc hot nhất Vpop thời điểm cuối năm.

Thừa hưởng sức nóng sẵn có từ mùa 1, có sự tham gia của rất nhiều gương mặt nổi tiếng lại lên sóng giữa thời điểm không có đối thủ trực diện như cách mùa 1 đương đầu với Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi” mùa 2 có quá nhiều lợi thế để phủ sóng thị trường.

Tuy nhiên, không phải không có thách thức đang chờ đợi Anh trai “say hi”. Làm thế nào để vượt qua cái bóng quá lớn của mùa 1 hay ồn ào của Negav được giải quyết thế nào. Tất cả đều là bài toán với ê-kíp sản xuất chương trình.

Cơ hội

Như mùa 1, Anh trai “say hi” mùa 2 có 30 nghệ sĩ nam trải dài ở mọi độ tuổi, trong đó em út Đỗ Nam Sơn sinh năm 2007 còn anh cả Ngô Kiến Huy sinh năm 1988. Thể loại âm nhạc của 30 anh trai này lại càng đa dạng, hứa hẹn tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa màu cho Anh trai “say hi” mùa 2.

Điểm nhấn của mùa 2 nằm ở sự chuyển mình đầy thú vị của dàn rapper. Những nghệ sĩ vốn nổi bật với hình tượng bụi bặm, cá tính như BRay, Karik, Big Daddy, Hustlang Robber, Phúc Du… giờ đây phải “mềm mỏng” hơn để phù hợp với phong cách nhóm nhạc thần tượng. Đây có lẽ là điều mà rất nhiều khán giả, đặc biệt người hâm mộ của những rapper kể trên từng không nghĩ tới hoặc không thể tưởng tượng ra, cho đến khi Anh trai “say hi” lên sóng.

Dàn rapper như Karik, BRay gây tò mò về việc họ sẽ nhảy nhót, trình diễn ra sao trong một chương trình giải trí như Anh trai "say hi".

Thực tế, sự xuất hiện của dàn rapper vốn hoạt động ở giới underground trong một chương trình giải trí cũng gây tranh luận thời gian qua. Có ý kiến cho rằng Anh trai “say hi” đã nhào nặn các rapper thành thần tượng giải trí. Doanh thu tăng, rating tăng, nhưng chất lượng âm nhạc biến mất.

Trước ý kiến trên, Phúc Du đáp trả: “Chất lượng âm nhạc đo bằng gì nhỉ. Nếu hàng triệu người, có hàng chục triệu phút giải trí, mà không phải chất lượng, tôi cũng muốn biết gì là chất lượng lắm”.

Như Phúc Du chia sẻ, sự thay đổi của các rapper trước hết gây tò mò cho khán giả, sau đó kéo theo kỳ vọng về những màn trình diễn đột phá, kết hợp giữa chất hip-hop mạnh mẽ và nét cuốn hút của idol Kpop. Với chương trình hay các rapper lẫn khán giả, tất cả đều hưởng lợi. Mỗi bên đều có thứ họ muốn. Rapper được thay đổi bản thân, làm mới mình trong một chương trình hiếm có, từ đó mở rộng đối tượng khán giả, tăng cơ hội kiếm tiền.

Còn khán giả chắc chắn có thêm những bản hit, như cách họ được tận hưởng ca khúc mới hàng tuần vào mùa hè 2024. Đặc trưng của Anh trai “say hi” là sáng tác bài hát 100%. Do đó, khán giả là đối tượng được hưởng lợi nhiều.

Số đông nghệ sĩ trong Anh trai “say hi” biết sáng tác, sản xuất âm nhạc. Rất nhiều trong số đó, chẳng hạn BRay, Karik, BigDaddy, Vũ Cát Tường, Phúc Du… đã sáng tác những bản hit cho riêng họ. Các nghệ sĩ cũng sở hữu đội ngũ hùng hậu với kinh nghiệm nhiều lần làm huấn luyện viên. Do đó, các nghệ sĩ tới Anh trai “say hi” rất có thể sẽ tạo nên những bản hit mới để chương trình này tiếp tục là cái tên được nhắc tới nhiều nhất, như mùa 1 ở năm 2024.

Một số gương mặt khác của chương trình như CongB, Đỗ Nam Sơn đã được đào tạo và tranh tài ở cuộc thi âm nhạc Hàn Quốc nên hứa hẹn mang tới làn gió mới mẻ, trẻ trung cho chương trình.

Thách thức

Tuy nhiên, bên cạnh sự hào hứng, chương trình đang đối mặt với thách thức lớn. Đầu tiên là việc duy trì sức nóng sẵn có từ mùa 1. Việc này không hề dễ dàng và quả thực Em xinh “say hi” với tư cách phiên bản nữ của Anh trai “say hi” đã không thể làm được.

Bên cạnh đó, lùm xùm liên quan đến rapper Negav - một trong những cái tên gây chú ý nhất mùa 2 - cũng đang khiến khán giả tò mò về động thái của ê-kíp sản xuất liên quan đến rapper này.

Negav, tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, từng được yêu mến qua mùa 1 và các sản phẩm âm nhạc. Thế nhưng, những phát ngôn và hành động gần đây của anh khiến không ít khán giả quay lưng.

Từ cuối 2024, Negav bị tẩy chay vì loạt bài đăng nhạy cảm từ vài năm trước của rapper này bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Sau vài tháng dừng hoạt động, Negav dần trở lại với công việc.

Negav trở lại Anh trai "say hi" giữa lúc tranh cãi của anh vẫn làm dư luận xôn xao.

Cuối tháng 8/2025, Negav vướng tranh cãi khi xuất hiện với tư cách khách mời trong sự kiện của một nhãn hàng dành cho phụ nữ. Cùng thời điểm, mạng xã hội lan truyền bài viết của Công ty luật PN Legal. Đơn vị cho biết được ủy quyền bởi Negav, cảnh báo những hành vi xuyên tạc, vu khống. Đáng nói bài đăng của công ty kèm văn bản Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm dùng công nghệ cao (A05). Vài giờ sau đó, trên fanpage chính thức, A05 thông báo mời cá nhân liên quan đến bài đăng làm việc, xác minh thông tin.

Tối 30/8, PN Legal cho biết đã làm việc, giải trình với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05). PN Legal khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Negav theo quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian qua, Negav rút khỏi một số chương trình, show diễn, chẳng hạn chung kết Em xinh “say hi” hoặc concert của chương trình này diễn ra tối 13/9 tại TP.HCM.

Những sự việc này khiến hình ảnh của rapper trẻ bị tổn hại, kéo theo lo ngại về tác động tiêu cực đến Anh trai “say hi” mùa 2. Nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu ban tổ chức tiếp tục giữ anh trong chương trình hay cắt bớt sự xuất hiện để bảo vệ hình ảnh show.

Trong teaser MV theme song phát sóng tối 15/9, Negav vẫn xuất hiện bên cạnh 29 anh trai khác. Theo hình ảnh do người hâm mộ ghi lại, Negav vẫn xuất hiện trong buổi ghi hình thời gian qua của chương trình. Do đó, có thể thấy, nam rapper này tiếp tục tham gia Anh trai “say hi”, chỉ không biết thời lượng xuất hiện ra sao.