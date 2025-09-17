Puka gây lo lắng

Puka cho biết sau sinh cô rụng rất nhiều tóc. Nữ diễn viên đón con đầu lòng vào tháng 2.

Mới đây, Puka chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cô bị rụng rất nhiều tóc. Nữ diễn viên viết: "Người ta nói sinh xong tóc rụng nhiều, nhưng không ai nói là rụng cỡ này" kèm theo đó là hình ảnh chụp số tóc đã rụng của Puka. Sau đó, bà xã Gin Tuấn Kiệt trấn an người hâm mộ rằng tóc của cô đang dần mọc lại.

Ngoài ra, khi phản hồi những câu hỏi từ khán giả qua trang cá nhân, Puka cho biết sau sinh cô bổ sung vitamin, canxi, ăn uống đủ các nhóm chất, sức khoẻ tốt. Khi được hỏi về em bé, nữ diễn viên nói sẽ chia sẻ ảnh khi con lớn hơn, chứ không giấu giếm.

Gin Tuấn Kiệt và Puka đón con đầu lòng vào tháng 2. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Puka đăng ảnh cắm ống truyền trên trang cá nhân khiến người hâm mộ lo lắng cô gặp vấn đề sức khỏe. Sau đó, nữ diễn viên đính chính ống truyền trong hình là để truyền nước, ai sinh xong cũng có. Cô muốn đăng hình để làm kỷ niệm, đánh dấu cột mốc quan trọng của cuộc đời. Nữ diễn viên khẳng định sức khỏe của cô bình thường.

Puka sinh con đầu lòng vào tháng 2 tại một bệnh viện ở TP.HCM. Thời điểm đó, nữ diễn viên chia sẻ: “Một tình yêu to bự. Cảm ơn hành trình đầy thú vị và thiêng liêng này. Em cảm ơn những lời chúc yêu thương từ mọi người nhiều lắm. Em hạnh phúc, vỡ òa, em đã làm được và giờ em đang bắt đầu một hành trình mới, hành trình làm mẹ”.

Trong khi đó, Gin Tuấn Kiệt nhắn nhủ bà xã: “Cảm xúc thật khó tả khi nghe tiếng khóc chào đời của mặt trời nhỏ trong lòng ba mẹ. Thế giới của ba mẹ nay chính là con. Mẹ của con là siêu nhân trong lòng ba. Mẹ đã trải qua hành trình thật mạnh mẽ và hy sinh vô điều kiện. Cảm ơn vợ nhiều lắm. Em thật tuyệt vời. Một hành trình với quá nhiều cảm xúc. Ba yêu hai mẹ con”.

Puka và Gin Tuấn Kiệt có nhiều năm yêu nhau kín tiếng. Hai nghệ sĩ thường xuyên vướng tin hẹn hò nhưng giữ im lặng, không xác nhận. Hai người tổ chức lễ cưới vào tháng 11/2023. Sau đó, họ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc.