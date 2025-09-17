Nữ ca sĩ Nhật bị CEO xâm hại, quay lén từ 15 tuổi

Nữ thần tượng đã bị CEO sàm sỡ, quay lén suốt nhiều năm. Sự việc khiến cô đau khổ, lo lắng.

Theo tờ NTV, Hiroshi Torimaru, 39 tuổi, CEO của công ty giải trí Nhật Bản GO Little by Little đã bị Sở Cảnh sát Thủ đô bắt giữ với cáo buộc vi phạm Đạo luật Phúc lợi Trẻ em. Người này bị cáo buộc xâm hại tình dục một nữ thần tượng vị thành niên.

Nữ thần tượng nói trên gia nhập công ty năm 14 tuổi, rồi bị CEO xâm hại từ năm 15 tuổi. Lo sợ sẽ bị ngăn cản sự nghiệp nếu phản kháng, nữ thần tượng đã chịu đựng hành vi xâm hại trong nhiều năm. Cuối cùng cô lấy hết can đảm để trình báo cảnh sát vào tháng 2 năm nay.

CEO của công ty giải trí Nhật Bản bị bắt giữ. Ảnh: NTV.

Theo truyền thông Nhật Bản, Torimaru bị tình nghi quấy rối nạn nhân ít nhất 12 lần tại các khách sạn ở Tokyo từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2022, mặc dù biết nạn nhân chưa đủ tuổi vị thành niên. Ban đầu, Torimaru nói với nạn nhân anh ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc, sau đó rủ cô đi chơi với lý do chụp ảnh để bán cho người hâm mộ.

Khi nạn nhân đến hiện trường, Torimaru yêu cầu cô tạo dáng ở những tư thế hở hang, nguy hiểm, quay video đồi trụy và sàm sỡ cô gái. Hắn thậm chí còn trực tiếp gửi cho cô gái số phòng khách sạn và yêu cầu cô đến đó.

Nữ thần tượng trình báo vụ việc với cảnh sát vào đầu năm nay. Cô nói với cảnh sát bản thân đã bị CEO xâm hại từ năm 15 tuổi. Mỗi lần được mời đến nhà hàng, cô đều cảm thấy đau khổ và dằn vặt về mặt tinh thần, nhưng vì thực sự muốn trở thành một thần tượng, cô đã chọn cách im lặng.

Được thành lập vào năm 2017, GO little by little theo đuổi phương châm "Tự mình làm những điều thú vị!". Theo trang web chính thức, Torimaru cam kết "xây dựng những điều giá trị từ con số 0", tập trung vào việc đào tạo những thần tượng mới. Công ty quản lý nhiều nghệ sĩ, bao gồm Kanzaki Runa, Sakuragi Kina và Isshiki Rikako, cũng như các nhóm nhạc Hyakuki Otome và Youpamu.

Trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát, Torimaru đã thừa nhận một phần tội ác, nhưng lập luận rằng anh ta "nghĩ rằng hai người có mối quan hệ nghiêm túc" và "việc ông chủ với thần tượng hẹn hò trong ngành giải trí là chuyện bình thường".