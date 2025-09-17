Mẹ Vu Mông Lung cầu xin

Mẹ Vu Mông Lung cho biết tang lễ của nam diễn viên này đã hoàn tất. Bà cầu xin công chúng ngừng đồn đoán về việc ngôi sao này qua đời.

Tối 16/9, tờ China Times đưa tin thông qua studio của Vu Mông Lung, mẹ nam diễn viên lên tiếng về việc con trai qua đời. Mẹ Vu Mông Lung cho biết con trai bà đã qua đời một cách thương tâm sau khi vô tình ngã từ tòa nhà cao tầng xuống do say rượu. Bà chia sẻ cái chết đột ngột của con trai đã khiến gia đình đau buồn. Mọi việc sau đó đã được xử lý thỏa đáng. Bà cũng kêu gọi công chúng giữ vững lý trí và tránh đưa ra những suy đoán, thông tin không đúng sự thật liên quan đến con trai.

Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37. Ảnh: Weibo.

Mẹ Vu Mông Lung cũng cho biết cơ quan công an đã thông báo cho bà về kết quả điều tra. Theo đó, cơ quan chức năng xác nhận vụ việc là tai nạn, không có dấu hiệu hình sự. Tang lễ của nam diễn viên này cũng đã hoàn tất.

Mẹ Vu Mông Lung thừa nhận bà không thể chấp nhận sự mất mát đột ngột này. Tuy nhiên, bà hy vọng được nhớ về con trai một cách bình yên.

“Tôi hy vọng mọi người nhìn nhận sự việc lần này theo hướng lý trí, không suy đoán. Tôi cũng hy vọng sớm được trở lại cuộc sống bình thường, mang theo mình nỗi thương nhớ Vu Mông Lung để trải qua mỗi ngày một cách trọn vẹn, bình yêu nhất. Tôi tin đây cũng chính là nguyện vọng của con trai tôi. Cuối cùng, mong Mông Lung bình an nơi thiên đường”, mẹ Vu Mông Lung chia sẻ.

Tối 11/9, Hangzhou đưa tin Vu Mông Lung qua đời. Tối 10/9, Vu Mông Lung ăn tối với 5 hoặc 6 người bạn tại một chung cư ở Bắc Kinh, Trung Quốc. 6h sáng hôm sau, bạn bè không thấy Vu Mông Lung đâu nên tìm kiếm anh và phát hiện thi thể nam diễn viên khi họ xuống cầu thang. Vu Mông Lung được cảnh sát xác nhận ngã lầu tử vong, không có dấu hiệu hình sự.

Vu Mông Lung sinh năm 1988, tham gia chương trình Super Boy (cuộc thi ca hát nam của Hunan TV) và đạt top 10 toàn quốc. Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 2011 với vai phụ trong phim ngắn The Little Prince. Năm 2015, anh gây sốt với vai Cửu Vương Tề Hàn trong web drama Thái tử phi thăng chức ký.

Sau đó, anh tham gia các phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân…