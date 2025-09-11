Hình ảnh cuối cùng của nam thần cổ trang Vu Mông Lung

Tối 11/9, studio của Vu Mông Lung xác nhận thông tin nam diễn viên này qua đời. “Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo với mọi người rằng Mông Lung yêu quý của chúng ta đã qua đời vào 11/9. Sau khi điều tra, cảnh sát loại trừ khả năng có tình nghi hình sự. Cầu mong người đã khuất được yên nghỉ và người còn sống luôn mạnh mẽ". Trước khi qua đời, Vu Mông Lung vẫn chăm chỉ đăng hình ảnh, cập nhật thông tin với người hâm mộ. Hình ảnh trên được nam diễn viên này chia sẻ vào 29/8.

Hình ảnh được Vu Mông Lung đăng tải vào 18/8 và khi nam diễn viên bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh vào 13/8 (ảnh phải). Sau khi tin tức về sự ra đi của Vu Mông Lung được xác nhận, nhiều diễn viên từng hợp tác với anh bày tỏ sự bàng hoàng và thương tiếc. Các diễn viên như Tống Nghiên Phi, Trương Vân Long… đều đăng bài tiễn biệt đồng nghiệp. Theo truyền thông Trung Quốc, cha mẹ của Vu Mông Lung đang từ Tân Cương tới Bắc Kinh để tiễn biệt con trai. Vu Mông Lung được giới truyền thông và bạn bè nhận xét là người hiền lành, tốt bụng và đam mê công việc. Khi quay một bộ phim, mắt anh bị thương nghiêm trọng đến mức phải khâu 6, 7 mũi. Lẽ ra nên nghỉ ngơi, nhưng để không làm chậm trễ tiến độ công việc, Vu Mông Lung nhanh chóng trở lại đoàn phim để thực hiện các cảnh quay.

Theo truyền thông Trung Quốc, Vu Mông Lung qua đời do ngã từ trên cao. Vụ việc xảy ra tại một khu chung cư ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tối 10/9, Vu Mông Lung gặp gỡ và ăn uống cùng nhóm bạn. Khoảng 2h ngày 11/9, Vu Mông Lung trở về phòng ngủ và khóa cửa. Tới 6h cùng ngày, bạn bè không thấy Vu Mông Lung đâu nên tìm kiếm anh. Sau đó, nam diễn viên được phát hiện ngã lầu và tử vong.

Vu Mông Lung nhiệt huyết với công việc. Anh vẫn rạng rỡ, vui vẻ khi ghi hình cho một chương trình tại An Huy vào tháng 7. Vu Mông Lung sinh năm 1988, bắt đầu diễn xuất từ năm 2011 và nổi tiếng với vai Cửu Vương Tề Hàn trong web drama Thái tử phi thăng chức ký năm 2015. Sau đó, anh tham gia các phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân…

Thời gian qua, Vu Mông Lung vẫn đi quay phim Trường dạ hành. Phim đóng máy cách đây 3 tháng. Lưu Nhuế Lân quen biết Vu Mông Lung cách đây 10 năm đã bày tỏ sự đau buồn khi hay tin đồng nghiệp qua đời. Anh viết: "10 năm qua không liên lạc nhiều, nhưng mỗi lần gặp anh, em lại thấy lòng mình như gió xuân thoảng qua, nhờ sự dịu dàng và ân cần của anh. Mông Lung, hãy yên nghỉ nhé". Trong khi đó, Cao Thái Vũ chia sẻ: "Nụ cười của anh sẽ mãi mãi in sâu trong ký ức của em".

Vu Mông Lung qua đời khi chỉ mới đón sinh nhật tuổi 37 được vài tháng. Ngày 15/6, Vu Mông Lung đã đón tuổi mới thông qua một đêm nhạc. Nam diễn viên đã bày tỏ sự hạnh phúc, háo hức khi sắp bước sang chặng đường mới. Đáng tiếc, bao kế hoạch của anh đành dang dở.

Hình ảnh của Vu Mông Lung trong một buổi livestream cách đây vài tháng. Thông tin nam diễn viên này qua đời khiến giới giải trí Trung Quốc bàng hoàng.

