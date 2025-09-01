Đồng nghiệp bàng hoàng khi NSƯT Ngọc Trinh qua đời

Với các đồng nghiệp, NSƯT Ngọc Trinh là diễn viên tử tế, yêu nghề, luôn nỗ lực phấn đấu để mang tới vai diễn ấn tượng nhất.

Ngày 1/9, gia đình thông báo NSƯT Ngọc Trinh qua đời. Sự ra đi đột ngột ở tuổi 52 của người nghệ sĩ tài năng khiến bao đồng nghiệp bàng hoàng và thương tiếc. Với nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, Ngọc Trinh còn nhiều nguyện vọng dang dở.

Ngọc Trinh đam mê cải lương từ nhỏ và quyết tâm thi vào Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Năm 1994, Ngọc Trinh trúng tuyển khóa 15 diễn viên kịch nói tại trường Nghệ thuật Sân khấu II và được diễn viên Công Ninh hướng dẫn.

Bước ngoặt của Ngọc Trinh là vai Vy trong Mùi ngò gai. Bộ phim trở thành hiện tượng giúp Ngọc Trinh nổi tiếng, thành ngôi sao lớn. Ngoài diễn xuất, Ngọc Trinh cũng giảng dạy tại một số trường đại học và nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) năm 2019.

Nữ diễn viên tận tâm với nghề

Với các đồng nghiệp, Ngọc Trinh là diễn viên tận tâm, đam mê với nghề. Cô được các đồng nghiệp lẫn khán giả yêu quý bởi tài năng, sự tâm huyết suốt nhiều năm qua với lĩnh vực diễn xuất.

“Chị là người chị đầu tiên cùng em diễn vở kịch Nữ sinh tại Đoàn kịch trẻ. Vở kịch có nhiều kỷ niệm mà đến phút cuối chị vẫn nhắc về chị em mình. Chào chị, tiễn biệt chị. Em viết vài chữ mà tâm trạng hoang mang không tin được chị Trinh ơi”, Việt Hương bày tỏ.

Diễn viên Hạnh Thúy cũng sốc khi người đồng nghiệp thân thiết đột ngột qua đời. “Mới đưa thầy đi về nơi an nghỉ, tâm tư chưa thông, chưa an lại nhận thêm tin về sự ra đi đột ngột của chị, một người chị nhiều đam mê, nhiệt huyết với nghề và công việc. Mới hoàn thành văn bằng 2, còn đang chờ bảo vệ luận án thạc sĩ mà chị lại ra đi, bỏ dở hành trình cuộc đời, bỏ lại các em học sinh vẫn chỉ chập chững những bước đầu tiên của hành trình nghệ thuật. Cuộc đời này vô định, vô thường, ngày càng thấm rõ điều đó. Đã là số mệnh, chúng ta phải chấp nhận. Em xin nguyện cầu chị an lành nơi đất Phật, chị nha”, Hạnh Thúy tiễn biệt đàn chị.

Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52, gây tiếc thương cho khán giả Việt. Ảnh: FBNV.

Theo Diệu Nhi, trong lần đầu về Thế giới trẻ diễn vở Tình yêu nổi loạn, cô chưa nghiêm túc, bật cười trong lúc tập luyện nên đã nhận được lời khuyên của đàn chị. Diệu Nhi trân trọng những góp ý chân thành của đàn chị và nhờ đó cô tiến bộ được như hôm nay.

“Cuộc đời sao mà vô thường đến thế. Mới giỗ Tổ nghề năm rồi còn gặp chị, nói chuyện cùng nhau. Giỗ Tổ năm nay thiếu chị rồi. Chị đi trong một chiều mưa buồn đến thế. Tạm biệt Vy của Mùi ngò gai. Tạm biệt Rồi của Ra giêng anh cưới em. Tuổi thơ của em nhớ hoài 2 vai diễn đó. Chị đi nhé, an yên và thanh thản chị Trinh nhé”, rapper Tiêu Minh Phúc tiếc thương đàn chị.

Lời hứa còn dang dở

Theo đạo diễn Thanh Hiệp, trước khi qua đời, Ngọc Trinh hứa cho anh đọc bản luận văn mà cô dày công viết. Hai người cũng hẹn nhau ra Hà Nội vào ngày Ngọc Trinh báo cáo luận văn. Ngọc Trinh đang học cao học ngành sân khấu tại Hà Nội và trong quá trình hoàn thiện luận văn thạc sĩ. Thế nhưng, tất cả chỉ còn là lời hẹn ước dở dang, là nỗi nghẹn ngào khôn xiết.

“Anh nhớ rõ từng bước thăng trầm trong đời em, một cô gái nhỏ bé, mong manh nhưng luôn kiên cường trước sân khấu và ống kính. Em từng khóc trong đêm, qua điện thoại chỉ nghe tiếng nấc nghẹn, mà anh chẳng biết làm sao để xoa dịu. Những vết thương trong tâm hồn, những đêm mất ngủ, những cuộc chiến âm thầm với chính mình, giờ thì em đã rời xa, để lại khoảng lặng đến đau lòng”, đạo diễn Thanh Hiệp tiếc thương.

Ngọc Trinh được khán giả yêu mến nhờ tài năng và sự tận tâm với nghề diễn. Ảnh: FBNV.

Theo đạo diễn Thanh Hiệp, những ngày mới về nghề, anh đã ấn tượng ở đàn em bởi sự trong sáng, nhiệt huyết, khát khao được sống với nghề diễn. Từ những vở kịch học đường, đến lần đầu đảm nhận vai chính, đêm khuya nào Ngọc Trinh cũng gọi cho đàn anh, thao thức kể về cách xây dựng nhân vật, cách tìm từng hơi thở để vai diễn chạm vào trái tim khán giả.

“Nhưng hôm nay, nhìn em nằm đó, nhỏ bé, lặng lẽ… tất cả như một nhát cắt vào tim. Những ký ức ùa về, trong trẻo và da diết, khiến nỗi đau càng thêm nhói buốt. Ngọc Trinh ơi, từ nay em không còn phải chịu đựng những dằn vặt, mất ngủ, hay nước mắt trong đêm tối nữa. Nhưng với anh và với biết bao khán giả, đồng nghiệp, em vẫn là ánh sáng - dẫu mong manh nhưng không bao giờ lụi tắt.

Em đi rồi, để lại lời hứa chưa trọn, nhưng cũng để lại một tình yêu nghệ thuật cháy bỏng, một trái tim chân thành và một ký ức không bao giờ phai”, đạo diễn bày tỏ.

Đạo diễn Bảo Trung cho biết hiện tại anh rất sốc khi hay tin đồng nghiệp qua đời. Bảo Trung và đồng nghiệp mới trao đổi với nhau về dự án phim mới. Tuy nhiên, kế hoạch này đành dang dở. Bảo Trung chia sẻ: "Lúc này, tôi quá sốc và tiếc thương cho Ngọc Trinh nên không thể nói được gì nhiều".

Không chỉ các đồng nghiệp, nhiều khán giả yêu mến Ngọc Trinh, đặc biệt những ai biết đến cô qua Mùi ngò gai đều bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của người nghệ sĩ tài năng, luôn nỗ lực, phấn đấu vì nghề diễn.