Park Min Young gây lo lắng

Tờ Xports News đưa tin ngày 1/9, nữ diễn viên Park Min Young có mặt ở buổi họp báo giới thiệu bộ phim Confidence Man KR của TV Chosun. Nữ diễn viên xuất hiện với vóc dáng gầy gò, hốc hác gây lo lắng. Nhiều hâm mộ cho rằng Park Min Young ngày càng tụt cân, thiếu sức sống và lo sợ sức khỏe của cô bị ảnh hưởng. Ảnh: Dispatch.

Park Min Young từng giảm cân để hóa thân thành nhân vật Kang Ji Won bị ung thư trong bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi phát sóng năm 2024. Thời điểm đó, cân nặng của Park Min Young chỉ là 37 kg. Nữ diễn viên đã áp dụng chế độ ăn kiêng trong suốt thời gian dài. Ảnh: Maekyung, Dispatch.

Confidence Man KR là phiên bản làm lại của bộ phim truyền hình Nhật Bản phát sóng năm 2018, kể về câu chuyện của 3 kẻ lừa đảo có xuất thân khác nhau. Họ hợp tác để chống lại thế lực đen tối. Ảnh: Xports News, Dispatch.

Park Min Young vào vai Yoon Yi Rang, một thủ lĩnh với chỉ số IQ 165, nằm trong top 1%. Là con gái duy nhất và là người thừa kế của CEO Tập đoàn Line, cô trở về Hàn Quốc sau khi du học, bí mật thành lập Đội Confidence Man. Trong họp báo, Park Min Young chia sẻ: "Tôi vào vai một thủ lĩnh sử dụng chỉ số IQ cao ngất ngưởng để lập kế hoạch và phân công vai trò cho các thành viên trong nhóm. Tôi đảm nhận vai một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội, có câu chuyện nội tâm sâu sắc. Đây là một vai diễn mà bất kỳ diễn viên nào cũng mong muốn. Mặc dù rất khó để hóa thân, nhưng tôi đã có những giây phút quay phim vui vẻ". Ảnh: Dispatch.

Confidence Man KR đã sớm thu hút sự chú ý khi được Amazon Prime Video tại Mỹ sản xuất. Đây là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên mà Amazon Prime Video sản xuất. Khi được hỏi liệu có cảm thấy áp lực về tỷ suất người xem của phim không, Park Min Young chia sẻ: "Tôi không biết thành công của phim sẽ như thế nào và tôi nghĩ không ai có thể biết được". Ảnh: Newsen, Osen.

Cô nói thêm: "Đây là phim gốc của Amazon Prime đầu tiên tại Hàn Quốc. Vì vậy tôi nghĩ đây là cơ hội tôi không thể bỏ lỡ. Là một diễn viên, tôi muốn một vai diễn sống động và đòi hỏi thể lực. Lần này, tôi có thể đảm nhận một vai diễn như thế. Tôi hy vọng lần này sẽ thành công, nhưng cũng có một chút áp lực. Thị trường Hàn Quốc rất quan trọng, nhưng đây là một trải nghiệm mang tính toàn cầu hơn, vì vậy mọi người đều làm việc chăm chỉ với tinh thần trách nhiệm cao hơn". Ảnh: Xports News.

