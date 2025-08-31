Thanh Duy bùng nổ năng lượng ở tổng duyệt 'Tự hào bản sắc Việt'

Để chuẩn bị cho đêm nhạc Tự hào bản sắc Việt thuộc khuôn khổ Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam diễn ra tại không gian đi bộ hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 31/8, các nghệ sĩ như Chillies, Vũ Thảo My, Mỹ Anh và Thanh Duy… đến từ khá sớm để tổng duyệt. Vài giờ nữa chương trình mới diễn ra nhưng từ đầu giờ chiều, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại địa điểm diễn ra đêm nhạc với tâm trạng háo hức. Họ mong đợi những phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc trong chương trình.

Ca sĩ Thanh Duy tràn đầy năng lượng trong buổi tổng duyệt. Với giọng hát mạnh mẽ, nội lực, Thanh Duy hứa hẹn mang tới những phần trỉnh diễn bùng nổ cho đêm nhạc tối 31/8. Lễ hội Độc Lập diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngày 30/8-2/9, do Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông, để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Thanh Duy bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc khi được góp giọng trong một sự kiện ý nghĩa giữa thời điểm người dân cả nước hướng tới A80. Những ngày qua, anh dành nhiều thời gian và tâm huyết để tập luyện với hy vọng cống hiến cho khán giả tối 31/8 phần trình diễn đặc sắc nhất.

Mỹ Anh để mặt mộc giản dị nhưng vẫn tươi tắn trong buổi tổng duyệt. Thời tiết Hà Nội ngày 31/8 thất thường, khi mưa lớn, lúc lại nắng to nhưng nhiệt huyết của Mỹ Anh và các nghệ sĩ không vì thế bị ảnh hưởng.

Sự góp mặt của một đại diện tiêu biểu trong lứa ca sĩ Gen Z như Mỹ Anh sẽ mang tới làn gió mới mẻ, trẻ trung cho đêm nhạc. Cô nổi tiếng với các ca khúc R&B hiện đại, tiếp cận xu hướng thế giới nhưng hứa hẹn tạo ra nhiều bất ngờ, dành riêng cho khán giả của Tự hào bản sắc Việt.

Ca sĩ Vũ Thảo My chọn set đồ giản dị với sơ mi trắng và quần jean. Em xinh này sở hữu giọng hát cảm xúc, nội lực. Tiết mục của cô đang được khán giả rất mong chờ. Lễ hội Độc Lập ngoài những tiết mục âm nhạc hoành tráng, công phu còn nhiều phần trình diễn đặc sắc để tôn vinh nét đẹp truyền thống của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Sự kiện hứa hẹn là không gian nghệ thuật sống động nơi truyền thống, hiện đại giao thoa.

Ngoài đêm nhạc diễn ra tối 31/8, tại không gian không gian đi bộ hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam đã thu hút hàng chục nghìn khán giả tới trải nghiệm các hoạt động khác nhau. Qua các hoạt động trong chuỗi sự kiện, khán giả được nhìn lại lịch sử chiến đấu hào hùng, anh dũng của dân tộc và khơi dậy niềm yêu nước, đoàn kết dân tộc.

Các thành viên ban nhạc Chillies trong đêm nhạc. Chillies nổi tiếng với âm nhạc tích cực, thông điệp ý nghĩa. Sự xuất hiện của ban nhạc chắc chắn sẽ khuấy động khán giả, kết nối họ bằng những giá trị nghệ thuật đẹp đẽ nhất.

Lễ hội Độc Lập diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến ngày 2/9

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Trong số các đơn vị đồng hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, góp phần tạo nên thành công của sự kiện.