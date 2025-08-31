Chuyến đi Hà Nội đặc biệt nhất của các nghệ sĩ miền Nam

Đã rất nhiều lần tới công tác ở Hà Nội nhưng các nghệ sĩ miền Nam như Huỳnh Lập, Nguyên Khang và Minh Luân đều thừa nhận chuyến đi lần này là đặc biệt, đáng nhớ nhất.

Tự hào, thiêng liêng và vinh dự. Đó là cảm xúc của Minh Luân, Huỳnh Lập hay Nguyên Khang cũng như tất cả nghệ sĩ trong Khối Văn hóa - Thể thao khi bước qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, giữa tiếng reo hò của hàng nghìn người Việt Nam yêu nước.

Đã có rất nhiều lần tới Hà Nội công tác nhưng chưa khi nào các nghệ sĩ miền Nam có những cảm giác đặc biệt như thế.

Một Hà Nội thật khác biệt

Trò chuyện với Tri Thức - Znews về chuyến đi Hà Nội đặc biệt, đáng nhớ nhất trong cuộc đời vào lúc 1h ngày 30/8 tại điểm tập trung Quán Thánh để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng cùng ngày, Minh Luân không khỏi xúc động, bồi hồi.

Minh Luân cùng các nghệ sĩ miền Nam như Lâm Vỹ Dạ, Nguyên Khang… đã nhiều lần tới Hà Nội du lịch, công tác. Và cũng đã nhiều lần họ đi qua Quảng trường Ba Đình hoặc những công trình lịch sử khác ghi dấu ấn của Hà Nội. Nhưng chưa khi nào, họ trải qua cảm xúc tự hào mãnh liệt, thậm chí “nổi da gà” hoặc rưng rưng nước mắt như lần ra Hà Nội này để chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Minh Luân là một trong số ít nghệ sĩ được góp mặt ở cả 2 dịp lễ lớn là Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025 và 2/9/1945-2/9/2025).

Ngồi giữa không khí rợp cờ hoa cùng hàng triệu trái tim Việt đang thổn thức hướng về dịp lễ quan trọng của đất nước, Minh Luân không khỏi bồi hồi, nhớ về cảm xúc khi biết tin anh được tham gia A50 lẫn A80.

Minh Luân cùng các nghệ sĩ như Phương Thanh, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh ở buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: NVCC.

“Tôi rất tự hào, vinh dự và biết ơn sự tin tưởng của lãnh đạo đã trao cho nhiệm vụ quan trọng như thế này. Việc được góp mặt trong 2 dịp lễ lớn khiến tôi càng cảm thấy hãnh diện. Lúc này, tôi rất háo hức đến 2/9 để được bước qua Lăng Bác bằng tất cả niềm tự hào, hãnh diện của một người dân Việt Nam.

Ở TP.HCM, tôi đã được đi từ Thảo Cầm Viên đến Dinh Độc Lập là nơi minh chứng cho Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước. Giờ đây, khoảnh khắc 2 bên đường Hà Nội là hàng nghìn người yêu nước, cầm cờ vẫy chào càng khiến tôi xúc động. Suốt cuộc đời này, tôi khó có thể quên được trải nghiệm này. Đây chắc chắn là vinh dự mà tôi sẽ khoe với người thân, con cháu, hàng xóm, bạn bè rất nhiều lần về sau”, Minh Luân chia sẻ.

Từng rất tiếc nuối vì lỡ mất cơ hội được tham gia đoàn diễu hành khối Văn hóa - Thể thao ở A50, Huỳnh Lập nay hạnh phúc khi giấc mơ được góp mặt ở A80 trở thành hiện thực.

Huỳnh Lập kể: “Đây là ước mơ tôi không ngờ mình có thể đạt được. Thời điểm nghệ sĩ tập luyện cho A50 diễn ra, tôi đã liên lạc với chị Lâm Vỹ Dạ và cô Kim Xuân để hỏi về cách đăng ký tham gia. Tuy nhiên, khi đó, mọi người có nói danh sách đã được quyết định rồi. Do đó, tôi có nhờ cô chú, anh chị nếu thấy thêm đợt đăng ký mới hãy nhắn tôi để tôi tham gia. Tới đợt diễu binh, diễu hành lần này, tôi vẫn giữ liên lạc với các cô chú, anh chị để nhờ mọi người nhắc nhở, kết nối nếu có đợt đăng ký. May mắn tôi đã đạt được nguyện vọng của mình”.

Đã quá quen thuộc với ánh đèn sân khấu, quen với tiếng vỗ tay, cổ vũ của khán giả nhưng lần này tiếng reo hò của người dân 2 bên đường vẫn tạo cho Huỳnh Lập cảm xúc rất khác lạ.

“Cảm giác khi bước qua tuyến đường diễu binh, diễu hành và được người dân 2 bên đường cổ vũ rất khác những lần tôi diễn sân khấu, sự kiện. Ở đây, tôi có cảm giác là chính mình, bằng xương bằng thịt và chân thật hơn. Còn ở sân khấu, khán giả có lẽ yêu mến nhân vật của tôi nhiều hơn. Bước đi trên Quảng trường Ba Đình, tôi là Huỳnh Lập chứ không phải bất cứ nhân vật nào khác. Cầm theo lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, tôi cảm thấy kết nối, lan tỏa được tinh thần đoàn kết, yêu thương đất nước cho người dân đứng hai bên đường cũng như những ai theo dõi qua phương tiện truyền thông. Tôi chưa bao giờ được đi qua Lăng Bác với vị trí đặc biệt đến vậy.

Là một người con miền Nam ra tới Hà Nội để tham gia đại lễ, tôi thật sự bất ngờ bởi tinh thần máu lửa, hừng hực khí thế của người dân Việt Nam. Người dân trên cả nước, đâu đâu cũng tràn đầy tinh thần biết ơn, tương thân tương ái và yêu nước. Đây là điều tôi cảm nhận rất rõ rệt”, Huỳnh Lập chia sẻ.

Huỳnh Lập rạng rỡ khi được người dân chào đón. Ảnh: Thu Hiền.

Anh nói thêm: “Điều tôi bất ngờ nhất là khán giả lại yêu thương tôi nhiều đến vậy. Các tác phẩm của tôi thường mang màu sắc văn hóa miền Nam nhưng khi bước đi giữa hàng ngũ nghệ sĩ của A80, tôi nghe thấy tiếng khán giả gọi tên mình. Tôi đã tự hỏi tại sao mọi người yêu thương mình nhiều đến vậy. Tình cảm đó thôi thúc tôi phải cố gắng hơn, không chỉ trong việc tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành mà cả công việc sau này”.

Nôn nao và háo hức

Là một trong số ít MC của khối Văn hóa - Thể thao trong đoàn diễu binh, diễu hành, Nguyên Khang miêu tả cơ hội này là ước mơ và cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Với anh, đây là vinh dự lớn lao, niềm tự hào mà không phải ai cũng có được.

Trong chuyến đi tới Hà Nội lần này, nam MC được tới thăm Lăng Bác lần thứ 2. Lần đầu là khi anh học lớp 5. Cảm giác được vào Lăng Bác cùng các đồng nghiệp thật sự khiến Nguyên Khang xúc động rơi nước mắt.

“Tôi nôn nao đến lạ thường khi xem những đoạn phim về Bác. Đặc biệt, hôm đó mưa rất lớn, chúng tôi phải kéo cao quần để đi vào điểm tập kết. Tất cả đều tạo nên kỷ niệm rất khó quên. Đáng nhớ hơn, những ngày này, bất cứ khi nào nhìn thấy người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, mọi người đều thân thiện, vẫy chào. Rồi khi nghe tôi nói giọng miền Nam, mọi người càng chào đón, giúp đỡ nhiệt tình hơn. Sự ấm áp của người dân khiến tôi có được niềm hạnh phúc khó quên.

Hà Nội những ngày này tạo cho tôi cảm giác rất nôn nao và háo hức. Tất cả con đường xung quanh khu vực diễu binh, diễu hành đều được trang hoàng từ cây cối, băng rôn, biểu ngữ. Cách đây không lâu, khi làm MC của concert quốc gia Tổ quốc trong tim, tôi đã được đứng trước 50.000 khán giả. Cảm giác khi đó rất tự hào, đặc biệt lúc mọi người đồng thanh hô: ‘Tổ quốc trong tim’.

Nhưng lần này khi đứng trong hàng ngũ nghệ sĩ, gồm các cô chú, anh chị NSND, NSƯT, tôi càng hạnh phúc hơn. Mỗi lần chúng tôi đi qua, người dân đứng kín 2 bên đường, reo hò, chạy theo rồi vẫy tay. Có những người hô to tên chúng tôi. Thậm chí có những cụ bà được cháu dìu ra để xem chúng tôi tập luyện. Cảm giác đó rất thiêng liêng, tự hào và có lẽ khó có lần thứ hai”, Nguyên Khang chia sẻ.

Nguyên Khang đã có những khoảnh khắc khó quên trong chuyến đi Hà Nội lần này. Ảnh: Phương Lâm.

“Đu” xe khán giả, hát cùng các chiến sĩ

Ngày 27/8, buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra và đó cũng là lần đầu Huỳnh Lập tham gia vào đợt diễu binh, diễu hành lần này. Nam diễn viên tâm sự khi buổi sơ duyệt kết thúc, hàng nghìn khán giả đổ về các phía tạo nên tình trạng tắc nghẽn. Huỳnh Lập khi đó khá bối rối, thậm chí anh và các đồng nghiệp miền Nam như Lâm Vỹ Dạ, Minh Luân không bắt được xe về khách sạn.

“Khi đang đi bộ trôi theo dòng người, chúng tôi may mắn gặp 2 bạn khán giả xin chụp hình cùng. Khi biết chúng tôi cần xe về chỗ ở, các bạn sẵn sàng gọi thêm người nhà tới hỗ trợ. Các bạn trẻ ở Hà Nội thật sự rất nhiệt tình và dễ thương”, Huỳnh Lập hạnh phúc bày tỏ.

Với Nguyên Khang, khi được hỏi kỷ niệm khó quên trong chuyến đi tới Hà Nội ý nghĩa nhất cuộc đời, MC kể: "Các thành viên khối đứng phải tập luyện liên tục, căng thẳng thậm chí dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở thao trường. Nhưng khi nghe tôi hát ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tất cả đều thích thú hát theo như thể mọi mệt mỏi đều tan biến".

Nguyên Khang tiết lộ công việc của anh ở TP.HCM rất bận rộn. Tuy nhiên, vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành quý báu, nam MC đã gác lại công việc trong khoảng 10 ngày để tới Hà Nội tập luyện. Đổi lại Nguyên Khang đã có trải nghiệm đáng quý nhất mà suốt cuộc đời anh không thể quên.

“Có một điều rất đặc biệt là trong buổi gặp mặt văn, nghệ sĩ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Lê Hải Bình đã nói một điều rất hay. Đó là khối nào cũng là niềm tự hào của đất nước. Tuy nhiên khối nghệ sĩ được sự chú ý hơn. Bởi, không chỉ bạn bè, người thân của các nghệ sĩ, các vị lãnh đạo biết họ tham gia đoàn diễu binh, diễu hành mà chính họ có sức lan tỏa khủng khiếp với lượng fan đông đảo theo dõi trên mạng xã hội. Do đó, việc các nghệ sĩ được vinh dự đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành có sức lan tỏa rất lớn, đồng thời truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Cơ hội này là động lực để các nghệ sĩ nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu trong chính nghề nghiệp mình đang theo đuổi. Thứ hai, đây cũng bài học về lòng yêu nước đối với những khán giả, người hâm mộ trẻ. Thứ ba, cơ hội này răn dạy các anh chị em nghệ sĩ phải luôn ý thức giữ gìn hình ảnh, tự trau dồi bản thân và phấn đấu từng ngày”, MC Nguyên Khang kể.

Nghệ sĩ Việt trở về trong vòng tay khán giả. Ảnh: Thu Hiền.

Với Huỳnh Lập, việc góp mặt trong đoàn diễu binh, diễu hành càng giúp anh nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của người nghệ sĩ.

Anh bày tỏ: “Tôi rất ý thức việc bản thân phải làm gì trong dịp lễ trọng đại này. Tôi có năng lượng trẻ với người hâm mộ của tôi cũng khá trẻ. Do đó, tôi luôn chuyển hóa năng lượng đó làm sao phù hợp nhất để truyền tải tinh thần tích cực tới khán giả của tôi. Tôi cũng đã và đang tham gia chương trình Sao nhập ngũ nên tôi rất thấm nhuần những gì đang diễn ra. Tôi cảm kích công ơn của đất nước và luôn muốn cống hiến thời gian, sức lực cho những dịp quan trọng như thế này. Nghệ thuật với tôi giờ đây không chỉ là đam mê cá nhân mà hơn tất cả nó là trách nhiệm để tôi làm việc nghiêm túc, chăm chỉ hơn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất”.