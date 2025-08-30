Một đêm không ngủ của hàng trăm nghệ sĩ Việt

Thức trắng đêm để chuẩn bị cho tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80, hàng trăm nghệ sĩ đều tràn đầy năng lượng cùng niềm tự hào, tình yêu nước mãnh liệt.

1h sáng 30/8, phố Quán Thánh rực rỡ cờ hoa, những ánh đèn và tiếng bước chân tấp nập, tiếng háo hức reo hò. Một không khí nhộn nhịp, tưng bừng chưa từng thấy ở con phố mang đậm dấu ấn lịch sử và kiến trúc cổ kính.

Ở đó, những nghệ sĩ Việt từ khắp mọi miền đất nước, với mọi lứa tuổi và lĩnh vực nghệ thuật đã cùng nhau trải qua một đêm không ngủ.

Ai nấy đều háo hức chuẩn bị cho tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80. Đó không chỉ là một đêm dài, mà còn là một hành trình tràn ngập cảm xúc. Trái tim của hàng trăm, hàng nghìn con người hòa nhịp với niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước cháy bỏng.

Một đêm không ngủ nhưng tràn đầy năng lượng

Khoảng 21h ngày 29/8, Việt Hoa cùng các đồng nghiệp của cô tất bật trang điểm để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại. Sau đó, từng chuyến xe đưa hàng trăm nghệ sĩ dần lăn bánh rồi tập trung ở đường Quán Thánh. Đây cũng là điểm đầu tiên trong buổi diễu hành đáng nhớ của các nghệ sĩ để sau đó họ đi thẳng qua lễ đài và tập kết ở Sân vận động Hàng Đẫy.

29/8 là một ngày dài với không chỉ Việt Hoa mà có lẽ tất cả nghệ sĩ khi sáng cùng ngày, họ tập luyện ở sân vận động Mỹ Đình rồi tối chuẩn bị ở điểm tập trung Quán Thánh.

Thế nhưng, một ngày tập luyện liên tục không làm vơi bớt năng lượng và sự háo hức của tất cả nghệ sĩ dành cho thời khắc tổng duyệt mà họ đã mong chờ suốt thời gian qua. Đúng như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc miêu tả, tất cả nghệ sĩ đều “siêu háo hức và sẵn sàng”.

Để rồi, khi bước chân qua Quảng trường Ba Đình lịch sử hay trở về sân Hàng Đẫy trong vòng tay của hàng nghìn người dân đứng kín 2 bên đường, tất cả như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tự hào.

Việt Hoa, Thanh Sơn và Minh Thu trong ngày tổng duyệt. Ảnh: Thu Hiền.

“Tôi vui lắm. Lần đầu tiên, tôi được đứng trước đông khán giả ở bầu khí thiêng liêng, tự hào đến thế. Mọi người không ngừng reo hò cổ vũ giúp chúng tôi quên hết mệt mỏi dù đôi chỗ tôi phải di chuyển nhanh để kịp hàng lối. Được tham gia chương trình, tôi cảm thấy rất may mắn và tự hào. Đặc biệt, giữa rất nhiều nghệ sĩ tài năng, tôi lại may mắn được chọn để đứng đầu. Điều đó khiến tôi càng hạnh phúc nhưng cũng áp lực là phải làm thế nào chuẩn chỉnh động tác tay chân để mọi người phía sau không bị ảnh hưởng”, Việt Hoa chia sẻ với Tri Thức - Znews ngay sau khi hoàn thành buổi tổng duyệt.

Khối Văn hóa - Thể thao với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ Việt như MONO, Đen Vâu, Tăng Duy Tân, Việt Hoa, Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh… đi cuối cùng. Trên suốt tuyến đường, khối Văn hóa - Thể thao cũng như những khối còn lại trong đoàn diễu binh, diễu hành được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Đặc biệt, khi tới điểm tập kết, khán giả ùa ra bắt tay, xin chụp hình, đồng thời gửi lời động viên, cổ vũ tới các nghệ sĩ. Mọi khoảng cách giờ đây đều được xóa nhòa bởi tình yêu nước. Và theo Đen Vâu, chính tình cảm của khán giả đã tiếp thêm cho anh lẫn đồng nghiệp sức mạnh lớn lao.

“Không riêng Đen hay khối Văn hóa - Thể thao mà tất cả mọi người, kể cả các cô chú đều thức nguyên đêm. Nhưng tôi tin rằng trên ánh mắt mọi người, không ai lộ ra vẻ mệt mỏi. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng và lớn lao trong cuộc đời mỗi người. Đặc biệt, khi được khán giả 2 bên đường cổ vũ, chúng tôi như được tiếp thêm năng lượng. Tôi tin rằng không ai cảm thấy mệt mỏi”, nam rapper nói.

Chủ nhân hit Trốn tìm tâm sự: “Niềm vui của tôi khi được tham gia sự kiện này còn đến từ việc được gặp các cô chú, anh chị nghệ sĩ. Nhiều người đã đạt thành tích cao trong nghệ thuật không chỉ ở Việt Nam mà cả quốc tế. Có những nghệ sĩ là thần tượng của bố mẹ tôi và biết bao lứa khán giả Việt Nam. Không có dịp này, không biết đến bao giờ tôi mới được gặp nhiều cô chú đến như vậy. Do đó, tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh để đem về khoe với ba mẹ.

Có những cô chú khiến tôi rất bất ngờ vì hóa ra họ có nghe nhạc rap, không chỉ riêng của tôi đâu mà nhiều bạn trẻ khác. Các cô chú luôn quan tâm, dõi theo và ủng hộ người làm nhạc trẻ. Tôi thật sự bất ngờ khi họ có tầm nhìn, tầm bao quát và bao dung với âm nhạc trẻ đến vậy”.

Khoảnh khắc đáng tự hào của Đen Vâu. Ảnh: Thuận Thắng, Thu Hiền.

Khoảnh khắc đẹp của hàng trăm nghệ sĩ

Sáng 30/8, hàng trăm nghệ sĩ khoác lên mình bộ trang phục diễu hành giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Họ đứng đó trong đội hình khối Văn hóa - Thể thao, vai kề vai, bước chân đồng đều, sẵn sàng cho khoảnh khắc lịch sử.

Một đêm không ngủ đã để lại quá nhiều cảm xúc trong hàng nghìn, hàng triệu người theo dõi buổi tổng duyệt. Ở bất cứ cương vị, chỗ đứng nào, tất cả đều chung cảm xúc xúc động, hào hùng, biết ơn. Hơn hết, đó không chỉ là sự chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành A80, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi nghệ sĩ đối với đất nước.

Là một nghệ sĩ luôn lan tỏa thông điệp tích cực, gắn kết cộng đồng qua âm nhạc, Đen Vâu nói về trách nhiệm nghệ sĩ ngay sau thời khắc anh bước qua Quảng trường Ba Đình, nơi ghi dấu lịch sử: “Thực sự không cần chờ đợi đến dịp lễ này, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, sự đoàn kết, tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn qua các sản phẩm âm nhạc. Được sống trong môi trường nghệ thuật mà tất cả đồng nghiệp yêu thương nhau với tôi là một niềm hạnh phúc”.

Với nữ diễn viên Minh Thu, khoảnh khắc bước chân vào Quảng trường Ba Đình trong đội hình diễu hành, không khí trang trọng của buổi lễ cùng sự hưởng ứng của hàng nghìn người tham gia diễu hành khiến tim cô đập nhanh, hồi hộp hơn xen lẫn hạnh phúc, niềm tự hào, vinh dự được đứng trong đoàn nghệ sĩ tiêu biểu của khối Văn hóa - Thể thao.

Các thành viên của khối Văn hóa - Thể thao trong lễ diễu binh, diễu hành.

Nữ diễn viên cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào qua ánh mắt, nụ cười của những cựu chiến binh, những em nhỏ hay bất cứ người dân nào chào đón cô và đoàn nghệ sĩ trên đường diễu hành.

Nữ diễn viên nói với Tri Thức - Znews: “Minh Thu thường hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau. Nhưng lần này, tôi ‘đóng’ chính mình - một công dân trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Cảm giác đó không thể tả thành lời. Các bạn bây giờ hay có câu 'sĩ đến hết đời' và tôi cũng vậy. Cơ hội này đặc biệt, quý báu lắm, có lẽ đến đời sau, con cháu tôi sẽ tự hào khi có mẹ, bà mình từng tham gia sự kiện lịch sử của đất nước.

Khi bước đi giữa hàng ngàn con người cùng chung nhịp, tôi thấy hãnh diện lắm. Hãnh diện với các nước bạn rằng nước tôi đồng lòng, đoàn kết thế đấy, chúng tôi được tiếp nối tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của cha ông bao đời nay để lại và trong thời bình cũng như thời chiến, sức mạnh đó sẽ mãi được lưu truyền”.

Những bước chân của hàng trăm nghệ sĩ trên đường phố thủ đô sẽ là một dấu ấn, câu chuyện đẹp về tình yêu quê hương, sự cống hiến, từ đó khơi dậy những trái tim rực cháy vì một Việt Nam ngày càng vững mạnh, vươn xa.